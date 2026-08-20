সঞ্জয় গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ সজ্জন কুমাৰৰ দেহাৱসান
১৯৮৪ চনত শিখ বিৰোধী গণহত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা সজ্জন কুমাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল ৷
Published : August 20, 2026 at 3:48 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ সজ্জন কুমাৰৰ দেহাৱসান ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৮০ বছৰ বয়সত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীৰ ছফদৰজং হাস্পতালত মৃত্যুবৰণ কৰে ৷
যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ভোগ কৰি তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা প্ৰাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমাৰৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শাৰিৰীক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাত ছফদৰজং হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ চিকিৎসালয়তে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
১৯৮৪ চনত শিখ গণহত্যাৰ সৈতে জড়িত গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা সজ্জন কুমাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল ৷ ১৯৪৫ চনৰ ২৩ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা সজ্জন কুমাৰে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে বেকাৰী ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷ তেওঁ সঞ্জয় গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপেও পৰিচিত আছিল ।
সজ্জন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে তিনিটাকৈ গোচৰ
দিল্লী কেণ্টৰ পালাম কলনীত ৫জনকৈ শিখক হত্যা কৰাৰ পিছত এটা গুৰুদ্বাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিল । এই কাণ্ডৰ বিপৰীতে ৰুজু হোৱা গোচৰত সজ্জন কুমাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ২০১৮ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ৷
অৱশ্যে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দিল্লীৰ চুলতানপুৰীতো তিনিজন শিখক হত্যা কৰা হৈছিল ৷ এই গোচৰটোতো সজ্জন কুমাৰৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল যদিও ৰাউজ এভিনিউ আদালতে তেওঁক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে ।
১৯৮৪ চনৰ এক নৱেম্বৰত সৰস্বতী বিহাৰৰ চৰ্দাৰ যশৱন্ত সিং আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তৰুণদীপ সিঙক হত্যা কৰা হৈছিল ৷ এই গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে সজ্জন কুমাৰৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল ৷ ২০২৫ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতে সজ্জন কুমাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰি ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত শাস্তি ঘোষণা কৰে ৷
১৯৮৪ চনৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে সজ্জন কুমাৰৰ আইনী যুঁজ
১৯৮৪ চনত শিখ বিৰোধী গণহত্যাৰ গোচৰত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে চলিত বৰ্ষৰ ২২ জানুৱাৰীত ঐতিহাসিক ৰায় দিয়ে ৷ জনকপুৰী আৰু বিকাশপুৰী অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা আৰু গণহত্যা সম্পৰ্কীয় এক গোচৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমাৰক আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে । উল্লেখ্য যে, একেধৰণৰে আন এটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ বিপৰীতে সজ্জন কুমাৰক ৰাউজ এভিনিউ আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।
১৯৮৪ চনত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত সংঘটিত হোৱা শিখ বিৰোধী গণহত্যাৰ সৈতে জনকপুৰী আৰু বিকাশপুৰী অঞ্চলত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু গণহত্যাৰ গোচৰৰ সম্পৰ্ক আছে । ১৯৮৪ চনৰ ১ নৱেম্বৰত জনকপুৰীত দুজনকৈ শিখ ক্ৰমে - সোহন সিং আৰু তেওঁৰ জোঁৱায়েক অৱতাৰ সিঙক হত্যা কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে, ১৯৮৪ চনৰ ২ নৱেম্বৰত হোৱা বিকাশপুৰী কাণ্ডত গুৰচৰণ সিং নামৰ এজন লোকক জুই জ্বলাই হত্যা কৰা হৈছিল ।
২০১৫ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দলটোৱে এই কাণ্ডসমূহৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । আদালতে ইতিমধ্যে ২০২৩ চনত হত্যা(ধাৰা ৩০২) আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ (ধাৰা ১২০বি)ৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি সজ্জন কুমাৰক মুকলি কৰি দিছিল ৷ অৱশ্যে গণহত্যা আৰু আন লোকক উচতনিমূলক কাম কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিচাৰ চলি আছিল ।
শেহতীয়া ৰায়দানত দোষমুক্ত হোৱাৰ পিছতো সজ্জন কুমাৰ কাৰাবন্দী হৈয়ে আছিল । অৱশ্যে ইয়াৰ মূল কাৰণ দুটা আছিল । প্ৰথমটো হৈছে, ২০১৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজনগৰ(পালাম কলনী) অঞ্চলত পাঁচজন শিখক হত্যা কৰাৰ গোচৰত সজ্জন কুমাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
দ্বিতীয়তে, সৰস্বতী বিহাৰৰ চৰ্দাৰ যশৱন্ত সিং আৰু পুত্ৰ তৰুণদীপ সিঙক হত্যা কৰা অপৰাধত আদালতে ২০২৫ চনত সজ্জন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ঘোষণা কৰে ৷ তেতিয়াৰে পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত তেওঁ তিহাৰ কাৰাগাৰতে বন্দী হৈ আছিল ৷
উল্লেখ্য যে, এসময়ত ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এজন বিশিষ্ট তথা কংগ্ৰেছ দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে সজ্জন কুমাৰ পৰিচিত আছিল । ১৯৮৪ চনৰ শিখ বিৰোধী গণহত্যাৰ সৈতে জড়িত গোচৰতো তেওঁৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিছিল ৷ এনেধৰণৰ দুটা গোচৰত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিল । সজ্জন কুমাৰে দিল্লী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ তিনিবাৰকৈ ক্ৰমে ১৯৮০, ১৯৯১ আৰু ২০০৪ চনত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
সজ্জন কুমাৰে এগৰাকী কাউন্সিলাৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তেওঁ দিল্লী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিছিল । ২০১৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গণহত্যা সম্পৰ্কীয় গোচৰত তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে, তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অস্থিৰ মণিপুৰ: আজিৰে পৰা বন্ধ সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান