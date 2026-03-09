ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছত নেতা প্ৰথম, দ্বিতীয় নেতাৰ পুত্ৰ আৰু তাৰ পিচতহে দল : গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীৰ বিস্ফোৰণ

ৰাইজৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা কিয় হোৱা নাই তাৰ কাৰণ ব্য়াখ্য়া কৰিলে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

former congress leader Ratul kalita joined BJP
গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে সদ্য় কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাতুল কলিতাই (ETV Bharat Assam)
নলবাৰী : গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই সদ্য় কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাতুল কলিতাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে । কেৱল সেয়াই নহয়,কংগ্ৰেছ দলটো মিঞাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু সভাপতিগৰাকীও কিয় মিঞা প্ৰীতি তাৰ কাৰণ ব্যাখ্য়া কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে দলত্য়াগ কৰি দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে । নলবাৰী জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই ৰাতুল কলিতাই শ্লোগান দিলে 'বিজেপি জিন্দাবাদ' বুলি । তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰি নলবাৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ৰাতুল কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মীয়েও বিজেপিত যোগদান কৰে । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সকলোকে দললৈ স্বাগতম জনায় ।

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈৰ দাম্ভিকতাৰ বাবে মিত্ৰতা নহ'ল ৰাইজৰ দলৰ : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিচতেই ৰাইজৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মন্তব্য আগবঢ়ায় । গৌৰৱ গগৈৰ দাম্ভিকতাৰ বাবে মিত্ৰতা নহ'ল বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ কেতিয়া লগ হয়, কেতিয়া ভিতৰত থাকে, কেতিয়া বাহিৰত থাকে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে বুজিব নোৱাৰে । প্ৰথমে তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদৰ নাটকখন চাই লও । শেষৰ চিনটো কি হয় চাবলৈ ৰৈ আছো । শেষৰ চিনটো চোৱাৰ পিছত কথা পাতিম ।"

ৰাতুল কলিতাই গৌৰৱ গগৈক ৰজা আখ্যা দি কয়, "কংগ্ৰেছত নেতা প্ৰথম, দ্বিতীয় নেতাৰ পুত্ৰ আৰু তাৰ পিচতহে দল । আমি বহুত পিচত আছিলো । কংগ্ৰেছত নেতাগিৰীৰ উপদ্ৰৱ আছে । নিষ্ঠাবান দলীয় কৰ্মীয়ে টিকট বিচাৰিলে বয়স হোৱা নাই বুলি কয় । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নিজকে ৰজাৰ দৰে ভাবে । আমাক লগুৱাৰ দৰে ভাবে । গৌৰৱ গগৈক ৰাজনেতিকভাৱে দিহা-পৰামৰ্শ দিয়াজন হৈছে মিঞা । ৰকিবুল হুছেইন মিঞা । কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্য়মত পৰামৰ্শ দিয়াজনো হৈছে মিঞা । ইংৰাজী ক'ব নজনা মানুহৰ লগত গৌৰৱ গগৈয়ে কথা নাপাতে । গৌৰৱ গগৈয়ে সাধাৰণ মানুহক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে ।"

ৰাইজৰ দলৰে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাকলৈ এতিয়াও আশাবাদী গৌৰৱ গগৈ

