হাত এৰি পদুম ফুলত ধৰিলে নৱ তালুকদাৰে; গেৰুৱা টুপী পিন্ধিয়েই পুৰণি দলক কটাক্ষ ন-বিজেপি নেতাৰ

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসহ শতাধিক কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান । কংগ্ৰেছ দলক কটু সমালোচনা ন-বিজেপি নৱ তালুকদাৰৰ ।

Assam assembly election 2026
বিজেপিত যোগদান নৱ তালুকদাৰসহ বহু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ (Dilip saikia's FB post)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 11:19 PM IST

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে অসম ৰাজনীতিত পুনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখা গ’ল । বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ শতাধিক সদস্যই বিজেপিত যোগদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে, অলপতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা নৱ তালুকদাৰেও শুকুৰাবৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা শিবিৰত যোগদান কৰে ।

যোগদান কাৰ্যসূচীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "আজি বিজেপিত বহু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁলোকৰ কৰ্মী, টিএমচি, আপ আৰু যুৱ সংগঠনৰ সৈতে ৪০০ৰো অধিক সদস্যই যোগদান কৰিছে । ফলত আমাৰ দল অধিক শক্তিশালী হৈছে । নতুনকৈ যোগদান কৰা সদস্যসকলৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক সমৰ্থন লাভ কৰিব আৰু এই ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকলৰ সৈতে আমি নিশ্চয় অধিক শক্তিশালী হ’ম ।"

কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ একেৰাহে বিজেপিত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যেতিয়া এজন ৰাজনীতিবিদে কোনো এটা দলে যোগদান কৰে, তেওঁলোকে মানুহ আৰু দেশৰ বাবে ভাল কাম কৰাৰ পথ বিচাৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছত তেনে কোনো সুযোগ নাই, সেয়েহে তেওঁলোকে কোনো দাবী নকৰাকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে । আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পাব পাৰে । কংগ্ৰেছক নিজৰ দলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা উচিত । বিজেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় সভাপতিৰ পৰা সাধাৰণ কৰ্মীলৈ সকলো আছে । সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ অৱস্থা বুজা উচিত । আমাৰ দলত নিজকে শুধৰাবলৈ বহু নেতা আছে ।"

ইফালে, নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা নৱ তালুকদাৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ দলক লক্ষ্য কৰি একাধিক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "যদি এই ঘটনা ১৯৪৭ চনত ঘটিলেহেঁতেন, মহাত্মা গান্ধীয়েও দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলেহেঁতেন । ‘বন্দে মাতৰম’ আমাৰ আদৰ্শ আছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় স্ক্ৰিনিং কমিটীৰ সদস্য ইমৰান মাসুদে বন্দে মাতৰম গাবলৈ অসুবিধা পায় । তেওঁ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগত সিংহক পেলেষ্টাইনৰ মিলিটেণ্ট গোটৰ সৈতে তুলনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । সেয়েহে কংগ্ৰেছত কোনো দেশপ্ৰেম নাই, বিজেপিয়ে দেশ সেৱাৰ সুযোগ দিয়ে ।"

Former Congress leader Nabajyoti Talukdr joins Assam bjp
ন-বিজেপি নৱ তালুকদাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ইমৰাণ মাছুদে অলপতে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্বে আহিছিল আৰু মই তেওঁৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লো । ইণ্ডিয়া জোঁটত তিনিগৰাকী গগৈ বিজেপিৰ বাবে কোনো গুৰুত্ব নথকা বিষয় । বিজেপিত হাজাৰ হাজাৰ গগৈ আছে । আহোম বংশ ‘লৰা ৰজা’ নামৰ এজন ৰজাৰ সময়ত শেষ হৈছিল, এতিয়া কংগ্ৰেছতো তেনে এজন ৰজা আছে, যিয়ে অসম কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিব ।"

বিজেপিত যোগদান নৱ তালুকদাৰসহ বহু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ (ETV Bharat Assam)

এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত ৰাজনৈতিক সমীকৰণত নতুন পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত পোৱা গৈছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
ন বিজেপি নৱ তালুকদাৰ
বিজেপিত যোগদান
ইমৰাণ মাছুদ
