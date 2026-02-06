ETV Bharat / politics

জাহাজত উঠিল সদ্য় বিজেপি ত্য়াগী নেতা : গামোচা পিন্ধাই অজাপলৈ আদৰণি

সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক পুনৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই বিজেপি এৰিছিল জীৱন চুতীয়াই ৷

অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান জীৱন চুতীয়াৰ (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ : আনুষ্ঠানিকভাৱে জাহাজত উঠিল জীৱন চুতীয়া । সৰুপথাৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লক্ষ্য়ৰেই জীৱন চুতীয়াই যোগদান কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদত । বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ লগতে সৰুপথাৰতো বলিছে গৰম বতাহ । সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপি ত্যাগ কৰা গেৰুৱা দলটোৰ নেতা জীৱন চুতীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম জাতীয় পৰিষদত আজি যোগদান কৰে ।

ৰাজ্যত বিৰোধী ঐক্যৰ মিত্ৰতাক জল্পনা-কল্পনা কৰি থকাৰ সময়তেই সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত জীৱন চুতীয়া ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই আৰু সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই আদৰণি জনালে জীৱন চুতীয়াক । সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰাত জীৱন চুতীয়াই সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

ইপিনে, সৰুপথাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ক্ৰমে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই, পল্লৱ চেতিয়া, ৰত্ন গগৈৰ নাম চৰ্চাত আছে । পিছে কংগ্ৰেছে সমৰ্থন আগবঢ়াবনে নাই এই বিষয়ে কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই ।

অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান সন্দৰ্ভত জীৱন চুতীয়া কয়, "১২ জানুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ আজি অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত আমি আহি উপস্থিত হৈছো । আজিৰ যোগদানৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ এজন সদস্য হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছো । যদি দলে সুবিধা দিয়ে, দলক নেতৃত্ব দি সৰুপথাৰ সমষ্টিত এইবাৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ আমি প্ৰস্তুত ।"

