সৰুপথাৰত সলনি হ'ব নেকি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ! পদুম এৰা নেতাৰ জাহাজত উঠাৰ যো-জা

সৰুপথাৰত সলনি হ'ব নেকি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট
January 15, 2026

সৰুপথাৰ: বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিয়েই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি জীৱন চুতীয়াই ? মাঘৰ বিহুৰ সময়তেই জীৱন চুতীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাংগঠনিক সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু সম্পাদক ৰাজু ফুকন । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে এই কথাৰ ওপৰত চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে অচিৰেই সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি জীৱন চুতীয়াৰ ।

উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰত বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদান কৰি প্ৰশাসনৰ ৰোষত পৰিছিল সমাজকৰ্মী জীৱন চুতীয়া । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰে । এতিয়া অচিৰেই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈছে সৰুপথাৰৰ সমাজকৰ্মী জীৱন চুতীয়াৰ । অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ জীৱন চুতীয়াৰ সৰুপথাৰস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাটোৱে তাৰেই ইংগিত বহন কৰিছে ।

ইপিনে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চলি থকা ভোটাৰ তালিকা সংশোধনী প্ৰসংগতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে । সমান্তৰালকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধেও মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।

অজাপৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "জীৱন চুতীয়া ডাঙৰীয়াই সৰুপথাৰ সমষ্টিত যথেষ্ট কাম কৰিছে । বিজেপিত থকাৰ সময়ছোৱাতো তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰিছে । বিজেপিয়ে জাতি-জনগোষ্ঠীক কেতিয়াও মৰ্যাদা নিদিয়ে । সৰুপথাৰত থকা প্ৰতিনিধিগৰাকী ৰাইজৰ নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি । গতিকে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে সৰুপথাৰত বিভিন্ন দুৰ্নীতি হৈছে, লুণ্ঠন হৈছে, শোষণৰাজ চলিছে ।"

জীৱন চুতীয়াৰ বাসগৃহত অজাপৰ নেতৃবৃন্দ

জীৱন চুতীয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সৰুপথাৰত জীৱন চুতীয়াৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছিলোঁ । তেখেতে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পিছতেই আমাৰ দলত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ ৰাখিছোঁ । জীৱন চুতীয়া ডাঙৰীয়াই সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ । সৰুপথাৰবাসীৰ আশীৰ্বাদ লৈ অচিৰেই জীৱন চুতীয়াক জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।"

ইপিনে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনী সম্পৰ্কত তেওঁৰ মন্তব্য, "মুখ্যমন্ত্ৰীজন নিৰ্বাচনী বিষয়া নেকি ? অসমৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেকি ? ৪৫ দিনৰ ভিতৰত এছ আৰ হৈছে । কিমান বিসংগতি কৰিছে । ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বৰাকলৈ ভোটাৰ আনিছে । ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অসমলৈ ভোটাৰ আনিছে । ইউ পি, বিহাৰ, পশ্চিমবংগৰ পৰা ভোটাৰ আনিছে । অসমীয়া মানুহে যাতে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে ব্যৱস্থা লৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, জাতিৰ বাবে সংকটজনক কথা, অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান কোনে ৰক্ষা কৰিব । বিজেপিয়ে কয় জাতি-মাটি-ভেটিৰ কথা । সেইবোৰতো গ'লেই । এতিয়া যিসময়ত অসমীয়া মানুহে নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব লাগে, সেই সময়ত তেওঁলোকে আমদানিকৃত ভোটাৰ আনিছে । তাৰ পিছত ভাবিছে যে নিৰ্বাচন জিকিব, কিন্তু বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন নিজিকে ।"

