ETV Bharat / politics

মৃণাল শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ’লে সমৰ্থন জনাব বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত দাসে

বুধবাৰে খুমটাই সমষ্টিৰ যোগিবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পত মৃণাল শইকীয়াই আয়োজন কৰা ৰঙালী বিহু উদযাপনস্থলীত দেখা গ'ল বিজেপি ত্যাগ কৰা জয়ন্ত দাস আৰু জীৱন চুতীয়াক ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে জয়ন্ত দাস
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: বিজেপি দল ত্যাগ কৰা দুই নেতাৰ সৈতে বিজেপি বিধায়ক তথা খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে মধুৰ সম্পৰ্কই এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে । বুধবাৰে খুমটাই সমষ্টিৰ যোগিবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পত মৃণাল শইকীয়াই আয়োজন কৰা ৰঙালী বিহু উদযাপনস্থলীত দেখা পোৱা গ'ল বিজেপি দল ত্যাগ কৰা জয়ন্ত দাস আৰু জীৱন চুতীয়াক । মৃণাল শইকীয়াই দুয়োগৰাকী নেতাক গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।

ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি জয়ন্ত দাসে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘পূৰ্বে উজনি অসমত বিহু চাবলৈ অহা নাই । আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোলাঘাটত আহিছোঁ ভাল লাগিছে । বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে তিনি দশক আগৰে পৰাই ভাল সম্পৰ্ক । মই দলৰ পৰা নিজেই ওলাই আহিছোঁ আৰু মই যিহেতু দলত নাই তাৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছোঁ । মৃণাল শইকীয়াই পুৱাই চাইকেল চলাই গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰি ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লয় । আজি ইয়াৰ বাট-পথ কিমান সুন্দৰ হৈছে । যদি বিজেপি দলে মৃণাল শইকীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰে আমি বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰিম ৷ কাৰণ ভাল মানুহে সদায় ভাল কাম কৰিব ।’’

মৃণাল শইকীয়াৰ ঘৰত জয়ন্ত দাস

নিজৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত দাসে কয়, ‘‘দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মই জয়লাভ কৰিম বুলি ৰাইজে কৈছে আৰু যদি মই জয়লাভ নকৰোঁ, তেনেহ'লে ইভিএমত গণ্ডগোল হ'ব লাগিব । মই জয়লাভ কৰিলে কোনো দলত যোগদান নকৰোঁ, কিন্তু যদি মৃণাল শইকীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰে আমি বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰিম ।’’

‘‘বৰ্তমান অসমীয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধাৰা আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক শূন্যতা আহি পৰিছে । অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি ৰাইজে বিশ্বাসযোগ্যতা নাই । বাকী দলসমূহে কোনোবা বিজেপিৰ লগত কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত আছে । আঞ্চলিকতাবাদী দল সমূহে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৈতে মধুৰ আমি ধৰিব পৰা নাই । প্ৰথমতে মই অসমীয়া, তাৰ পিছত ভাৰতীয় । অসমত যদি আমাৰ স্বাভিমান আৰু প্ৰভুত্ব নাথাকে তেনেহ'লে অসমৰ বাহিৰত থাকিব নেকি ? গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই বিষয়ে চিন্তা কৰিম’’- জয়ন্ত দাসে কয় ৷

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দল ত্যাগ কৰি দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জয়ন্ত দাসে ৷ বিজেপি দলে মনোনয়ন দাখিলৰ দুদিন পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সমষ্টিটোৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰিছে ৷ যাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত দাস ৷ সুদীৰ্ঘকাল বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰ পাছতো দলে টিকট নিদিয়াত অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁ দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৷ আনহাতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে জীৱন চুতীয়াই ।

TAGGED:

মৃণাল শইকীয়া
জয়ন্ত দাস
খুমটাই
বিজেপি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.