অগপ কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপিত চলা দল, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো... ! মনৰ কথা কৈ পেলালে জয়ন্ত খাউণ্ডে

সদ্য অগপত্যাগী জয়ন্ত খাউণ্ডে যোগদান কৰিব কংগ্রেছত । ৰঙানদীত হ'ব দলীয় প্রার্থী । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘোষণা কৰিলে ।

Jayanta Khaund
কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব জয়ন্ত খাউণ্ডে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST

4 Min Read
লখিমপুৰ : ৰঙানদীত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ন্ত খাউণ্ড । অচিৰেই তেওঁ যোগ দিব কংগ্রেছত । শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিত দ্ৰুত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে । বিগত সময়ত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰূপে কাম কৰি থকা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে । এনে সময়তে ৰঙানদী সমষ্টিত অগপৰ পৰা শক্তিশালীৰূপে প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰি অহা দলটোৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে দলত্যাগ কৰে ।

দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ দলত্যাগ কৰে । তেওঁ দলত্যাগ কৰাৰ লগে লগে সমষ্টিটোত দলটোৰ খহনীয়া আৰম্ভ হয় । সমষ্টিটোৰ শ শ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়ায়ো দলত্যাগ কৰি ওলাই আহে । সমষ্টিটোৰ পৰিৱৰ্তিত এনে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত দেওবাৰে পুনৰ আন এক ডাঙৰ কথা সদৰী কৰে জয়ন্ত খাউণ্ডে । তেওঁ কংগ্রেছত যোগদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে ৰঙানদী সমষ্টিত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব বুলি দেওবাৰে তেওঁ ঘোষণা কৰে ।

য'ত সন্মান নাই, য'ত মৰ্যাদা নাই, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো... ! মনৰ কথা কৈ পেলালে জয়ন্ত খাউণ্ডে (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জয়ন্ত খাউণ্ডে অগপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "য'ত সন্মান নাই, য'ত মৰ্যাদা নাই, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো ? ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণত ব্যৰ্থ দলটোত থাকি কিনো লাভ ? অগপ জাতিটোৰ মংগলৰ বাবে গঠিত এটা দল । কিন্তু দলটোৰ নেতৃত্বৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপে এইটো প্ৰতীয়মান কৰিছে যেন কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপি মতেহে চলে । নিজস্বতা বুলিবলৈ একো নাই । কাৰোবাৰ শ্ৰতলিপিত চলা এটা দলত পৰিণত হৈছে অগপ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নেতৃত্বই নিজস্বভাৱে একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে । কিয় এনে হৈছে ধৰিব পৰা নাই । এনেকৈ থাকিলে দলটো নিঃশেষ হৈ যাব । ৰাইজৰ যি আশা, যি আকাংক্ষা সেইখিনি পূৰণত ব্যৰ্থ হ'ব । সেয়ে মই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত লৈ দলটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ । দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা দলটো কাৰ চক্ৰান্তত এনেকুৱা হ'ল ধৰিব পৰা নাই ।"

Jayanta Khaund
কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব জয়ন্ত খাউণ্ডে (ETV Bharat Assam)

ৰঙানদী সমষ্টিবাসীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মই ৰঙানদী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ । সমষ্টি সমিতিয়ে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে মই সেই পথেৰেই বাট বুলিম । তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মোক জনাইছে কংগ্রেছত যোগদান কৰক । সেয়ে মই কংগ্রেছত যোগদান কৰিম বুলি আজি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিলোঁ । কংগ্রেছ দলৰ পৰা মই ৰঙানদী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । কৰ্মীসকলে স্বতঃস্ফূর্তভাৱে কাম কৰিম বুলিছে । তেওঁলোকৰ উছাহ-উদ্দীপনা দেখা পাই ভাল লাগিছে ।"

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্রেছ কৰ্মীসকলেও মোক স্বাগতম জনাইছে । আমি সকলোৱে মিলিজুলি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়িম ।"

উল্লেখ্য যে অগপ এৰি কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ৰঙানদীত জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিলে শাসকীয় দলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰহ । কিয়নো সমষ্টিটোত অগপৰ কৰ্মীসকলে জয়ন্ত খাউণ্ডক সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ উপৰি দলীয় প্রার্থী হিচাপে কংগ্রেছৰ কৰ্মীসকলে তেওঁক সমৰ্থন জনাব ।

আনহাতে, বাহ্যিক দৃষ্টিত অগপ-বিজেপিৰ মিত্রতা থাকিলেও ৰঙানদী সমষ্টিত কিন্তু অগপ কৰ্মীৰ বুজন অংশই প্ৰকাশ্যে নহ'লেও ভিতৰি জয়ন্ত খাউণ্ডক সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰহ । সেয়া হ'লে শাসকীয় দলৰ বাবে সমষ্টিটোৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ জটিল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

জয়ন্ত খাউণ্ড
ৰঙানদী সমষ্টি
অসম গণ পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

সম্পাদকৰ পচন্দ

