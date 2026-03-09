অগপ কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপিত চলা দল, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো... ! মনৰ কথা কৈ পেলালে জয়ন্ত খাউণ্ডে

অগপ কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপিত চলা দল, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো... ! মনৰ কথা কৈ পেলালে জয়ন্ত খাউণ্ডে
সদ্য অগপত্যাগী জয়ন্ত খাউণ্ডে যোগদান কৰিব কংগ্রেছত । ৰঙানদীত হ'ব দলীয় প্রার্থী । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘোষণা কৰিলে ।
Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST
লখিমপুৰ : ৰঙানদীত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ন্ত খাউণ্ড । অচিৰেই তেওঁ যোগ দিব কংগ্রেছত । শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিত দ্ৰুত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে । বিগত সময়ত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰূপে কাম কৰি থকা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে । এনে সময়তে ৰঙানদী সমষ্টিত অগপৰ পৰা শক্তিশালীৰূপে প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰি অহা দলটোৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে দলত্যাগ কৰে ।
দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ দলত্যাগ কৰে । তেওঁ দলত্যাগ কৰাৰ লগে লগে সমষ্টিটোত দলটোৰ খহনীয়া আৰম্ভ হয় । সমষ্টিটোৰ শ শ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়ায়ো দলত্যাগ কৰি ওলাই আহে । সমষ্টিটোৰ পৰিৱৰ্তিত এনে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত দেওবাৰে পুনৰ আন এক ডাঙৰ কথা সদৰী কৰে জয়ন্ত খাউণ্ডে । তেওঁ কংগ্রেছত যোগদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে ৰঙানদী সমষ্টিত কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব বুলি দেওবাৰে তেওঁ ঘোষণা কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জয়ন্ত খাউণ্ডে অগপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "য'ত সন্মান নাই, য'ত মৰ্যাদা নাই, সেই দলত থাকি কিবা কাম আছে জানো ? ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণত ব্যৰ্থ দলটোত থাকি কিনো লাভ ? অগপ জাতিটোৰ মংগলৰ বাবে গঠিত এটা দল । কিন্তু দলটোৰ নেতৃত্বৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপে এইটো প্ৰতীয়মান কৰিছে যেন কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপি মতেহে চলে । নিজস্বতা বুলিবলৈ একো নাই । কাৰোবাৰ শ্ৰতলিপিত চলা এটা দলত পৰিণত হৈছে অগপ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নেতৃত্বই নিজস্বভাৱে একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে । কিয় এনে হৈছে ধৰিব পৰা নাই । এনেকৈ থাকিলে দলটো নিঃশেষ হৈ যাব । ৰাইজৰ যি আশা, যি আকাংক্ষা সেইখিনি পূৰণত ব্যৰ্থ হ'ব । সেয়ে মই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত লৈ দলটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ । দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা দলটো কাৰ চক্ৰান্তত এনেকুৱা হ'ল ধৰিব পৰা নাই ।"
ৰঙানদী সমষ্টিবাসীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মই ৰঙানদী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ । সমষ্টি সমিতিয়ে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে মই সেই পথেৰেই বাট বুলিম । তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মোক জনাইছে কংগ্রেছত যোগদান কৰক । সেয়ে মই কংগ্রেছত যোগদান কৰিম বুলি আজি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিলোঁ । কংগ্রেছ দলৰ পৰা মই ৰঙানদী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম । কৰ্মীসকলে স্বতঃস্ফূর্তভাৱে কাম কৰিম বুলিছে । তেওঁলোকৰ উছাহ-উদ্দীপনা দেখা পাই ভাল লাগিছে ।"
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্রেছ কৰ্মীসকলেও মোক স্বাগতম জনাইছে । আমি সকলোৱে মিলিজুলি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়িম ।"
উল্লেখ্য যে অগপ এৰি কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ৰঙানদীত জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিলে শাসকীয় দলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰহ । কিয়নো সমষ্টিটোত অগপৰ কৰ্মীসকলে জয়ন্ত খাউণ্ডক সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ উপৰি দলীয় প্রার্থী হিচাপে কংগ্রেছৰ কৰ্মীসকলে তেওঁক সমৰ্থন জনাব ।
আনহাতে, বাহ্যিক দৃষ্টিত অগপ-বিজেপিৰ মিত্রতা থাকিলেও ৰঙানদী সমষ্টিত কিন্তু অগপ কৰ্মীৰ বুজন অংশই প্ৰকাশ্যে নহ'লেও ভিতৰি জয়ন্ত খাউণ্ডক সমৰ্থন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰহ । সেয়া হ'লে শাসকীয় দলৰ বাবে সমষ্টিটোৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ জটিল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।