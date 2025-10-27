দলে-বলে গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু প্ৰাক্তন আটছা নেতা ধীৰাজ গোৱালা
নৱেম্বৰত বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাজনৰ । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক সাক্ষাৎ ৷
যোৰহাট: পদুমক ভৰসা কৰি শীঘ্ৰেই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই ৷ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সহস্রাধিক লোকক লৈ গোৱালাই বিজেপিত যোগদান কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।
২০২৬ ত হ'বলগীয়া বিধানসভা নির্বাচনত শাসকীয় দল বিজেপিৰ হৈ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী দুৰ্গ হিচাপে গঢ়ি যোৱা তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যো-জা চলাইছে ধীৰাজ গোৱালাই । যাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক ভেটিবলৈ শীঘ্ৰে গেৰুৱা দলটোৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ যো-জা চলাইছে ৷
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক সাক্ষাৎ
দেওবাৰে নিশা প্রাক্তন ছাত্র নেতাজনে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৈতে তিতাবৰস্থিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰাৱাসত এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷ নিশা মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মিলিত হোৱাটোৱে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতাজনৰ বিজেপি গমনৰ ইংগিত বহন কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ তিতাবৰত ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা চৰ্চাৰ কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিছে ধীৰাজ গোৱালা । কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ফলত সমষ্টিটোত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰৰ সংখ্যা ৷
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুই ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত ধীৰাজ গোৱালাই কয়, ‘‘আটছাৰ মজিয়াত কিছু নীতি-নিয়ম আছে, সেই নীতি-নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই মই এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু পোনপ্ৰথমে এই বিষয়ত সংবাদ মাধ্যমকে অৱগত কৰিম ৷ তিতাবৰত থকা ছাত্ৰাবাসত আমি দুই মন্ত্ৰীৰ সৈতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কিছু সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু কেইবাখনো স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ।’’ কিন্তু আওপকীয়াকৈ ছাত্ৰনেতাজনে বিজেপিত যোগদান কৰাৰে ইংগিত বহন কৰিছে ৷
