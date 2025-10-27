ETV Bharat / politics

দলে-বলে গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু প্ৰাক্তন আটছা নেতা ধীৰাজ গোৱালা

নৱেম্বৰত বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাজনৰ । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক সাক্ষাৎ ৷

Dhiraj Gowala to join BJP
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ সৈতে প্ৰাক্তন আটছা নেতা ধীৰাজ গোৱালা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
যোৰহাট: পদুমক ভৰসা কৰি শীঘ্ৰেই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব আটছাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই ৷ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সহস্রাধিক লোকক লৈ গোৱালাই বিজেপিত যোগদান কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

২০২৬ ত হ'বলগীয়া বিধানসভা নির্বাচনত শাসকীয় দল বিজেপিৰ হৈ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী দুৰ্গ হিচাপে গঢ়ি যোৱা তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যো-জা চলাইছে ধীৰাজ গোৱালাই । যাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক ভেটিবলৈ শীঘ্ৰে গেৰুৱা দলটোৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ যো-জা চলাইছে ৷

ধীৰাজ গোৱালাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক সাক্ষাৎ

দেওবাৰে নিশা প্রাক্তন ছাত্র নেতাজনে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৈতে তিতাবৰস্থিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰাৱাসত এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷ নিশা মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মিলিত হোৱাটোৱে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতাজনৰ বিজেপি গমনৰ ইংগিত বহন কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ তিতাবৰত ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা চৰ্চাৰ কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিছে ধীৰাজ গোৱালা । কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ফলত সমষ্টিটোত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰৰ সংখ্যা ৷

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুই ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত ধীৰাজ গোৱালাই কয়, ‘‘আটছাৰ মজিয়াত কিছু নীতি-নিয়ম আছে, সেই নীতি-নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই মই এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু পোনপ্ৰথমে এই বিষয়ত সংবাদ মাধ্যমকে অৱগত কৰিম ৷ তিতাবৰত থকা ছাত্ৰাবাসত আমি দুই মন্ত্ৰীৰ সৈতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কিছু সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু কেইবাখনো স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ।’’ কিন্তু আওপকীয়াকৈ ছাত্ৰনেতাজনে বিজেপিত যোগদান কৰাৰে ইংগিত বহন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অস্থিৰ হৈ আছে; কিয় ক'লে মীৰা বৰঠাকুৰে ?

TAGGED:

FORMER AATSA LEADER DHIRAJ GOWALA
ইটিভি ভাৰত অসম
BJP
HIMANTA BISWA SARMA
DHIRAJ GOWALA TO JOIN BJP

