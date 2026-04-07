অসমকে ধৰি পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব বিদেশী প্ৰতিনিধি দল
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিবলৈ, ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যক জানিবলৈ, চাবলৈ আৰু অনুভৱ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে আহ্বান জনায় ।
Published : April 7, 2026 at 9:22 PM IST
নতুন দিল্লী: ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়ত অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মঙলবাৰে বিয়লি ৫ বজাত সামৰণি পৰে । এই ৰাজ্যকেইখনত ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’ব এটা বিশ্বজনীন প্ৰতিনিধিৰ দল ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী দৰ্শনাৰ্থী কাৰ্যসূচী (International Election Visitor's Programme (IEVP), ২০২৬ৰ অধীনত ২৩ খন দেশৰ ৪৩ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰী ভ্ৰমণ কৰিব ।
মঙলবাৰে ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ডেম’ক্ৰেচী এণ্ড ইলেকচন মেনেজমেণ্ট (India International Institute for Democracy and Election Management (IIIDEM)ত আইইভিপি, ২০২৬ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ডঃ এছ এছ সন্ধু আৰু ডঃ বিবেক যোশীয়ে ।
উদ্বোধনী ভাষণত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে ভাৰতত নিৰ্বাচনক গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াক মিছন মোডত নিশ্চিত কৰাৰ দিশত কাম কৰে । লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ উপভোগ কৰিবলৈ, ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যক জানিবলৈ, চাবলৈ আৰু অনুভৱ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিসকলে ৮-৯ এপ্ৰিলত অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰী ভ্ৰমণ কৰিব ৷ আনহাতে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২০ এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলে পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু ভ্ৰমণ কৰিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে, দিল্লীৰ পাঁচটা বিদেশী মিছনৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি ২৩ খন দেশৰ ৪৩ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । মঙলবাৰে প্ৰতিনিধিসকলক ইভিএম প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰ'নিক ভোটিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি ম’ক প’লত অংশগ্ৰহণ কৰি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ চাক্ষুস অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীৰ সময়ত প্ৰতিনিধিসকলে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰযুক্তিগত ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰশাসনিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি নিজৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । প্ৰতিনিধিসকলে বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সন্দেহ/প্ৰশ্নসমূহ স্পষ্ট কৰিবলৈ এক সাক্ষাৎকাৰমূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰে । "অহা ৮ এপ্ৰিলত প্ৰতিনিধিসকলে অসম, কেৰালা আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীলৈ যাত্ৰা কৰিব । তেওঁলোকে ইভিএম বিতৰণ কেন্দ্ৰ আৰু জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু মিডিয়া নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰকে ধৰি অন্যান্য সুবিধাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব । ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা প্ৰকৃত ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষীও হ'ব" - নিৰ্বাচন আয়োগে কয় ।
উল্লেখ্য যে, আইইভিপি হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু অন্যান্য দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সংস্থা (ইএমবি)ৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে এক ধ্বজাবাহী কাৰ্যসূচী । ই ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আন্তঃগাঁথনি, প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা আৰু কাৰ্যকৰী স্থাপত্যৰ এক বিস্তৃত আভাস প্ৰদান কৰে । লগতে বিদেশী ইএমবিৰ প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনাৰ উত্তম পদ্ধতি আৰু উদ্ভাৱনৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে।
আইইভিপিয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ শক্তিসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰখনত গ্ৰহণ কৰা উত্তম পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়েও প্ৰকাশ কৰে ।