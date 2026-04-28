পৰাজয়ৰ শংকা : কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি, ‘চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ গুৰুতৰ ৰূপ

পৰাজয়ৰ শংকা : কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি, ‘চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ গুৰুতৰ ৰূপ
'চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ বলি হৈ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকাত ভূগিছে আৰু যাৰ বাবে সৰৱ হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ।
Published : April 28, 2026 at 10:45 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথাটো সত্যৰূপে প্ৰমাণিত কৰিছে খোদ বিজেপিৰে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে । বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থী বাচনি, টিকট বঞ্চিত, নতুন বিজেপিৰ আগ্ৰাসন তথা দলৰ পুৰনি নেতাক এলাগী কৰাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইটা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীয়ে সহযোগ কৰাৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছিল । দলীয় নেতৃত্বই এই বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে বিষয়টোৰ সত্যতাক প্ৰতিপন্ন কৰিছে । চৰ্চালৈ আনিছে 'গাদ্দাৰ' ৰ প্ৰসংগ ।
বৰ্তমান শাসকীয় বিজেপি আৰু মিত্রদল অগপত 'গাদ্দাৰ' ৰ প্ৰসংগই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । 'চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ বলি হৈ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকাত ভূগিছে আৰু যাৰ বাবে সৰৱ হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত । মন্ত্রী তথা ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতাই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমযোগে চিপৰাং ৰাজনীতিৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছে । আনকি চিপৰাং মৰাসকলৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰ কথাও সদৰী কৰিছে ।
ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ একাংশ প্ৰাৰ্থী পৰাজয়ৰ শংকাত বিতত হৈ পৰিছে । আনকি শংকিত দিগন্ত কলিতাই দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ ভইচ কলো ভাইৰেল হৈ পৰিছে । দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ এনে আচৰণ আৰু শংকাক লৈ বিজেপি নেতৃত্বৰ মাজতো ব্যাপক চৰ্চা চলিছে । ইফালে উজনিৰ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো চিপৰাং ৰাজনীতিৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে । অৱশ্যে তিতাবৰকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত চিপৰাং ৰাজনীতি চলাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খোদ স্বীকাৰ কৰিছিল ।
৭ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছিল চিপৰাং ৰাজনীতিৰ কথা । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, ‘‘অসমৰ কেইটামান সমষ্টি আছে য'ত বিজেপিয়ে বিজেপিক হৰুৱাই দিয়ে । সেইটো পুৰণা কথা নহয় আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা মই দেখি আছো । তিতাবৰত চিপৰাং ৰাজনীতি আছে আৰু থাকিবই । সেইটো মই মুক্তি কৰিব নোৱাৰো । ২০১৬ আৰু ২০২১ত আছিল । গতিকে তাৰমাজত যদি ধীৰাজ গোৱালা ওলাই যায়, তেন্তে তেওঁৰ কপাল ভাল । কিন্তু ইয়াত চিপৰাং আছে আৰু আমি চিপৰাঙৰ নামো জানো । ইয়াত চিপৰাং থাকিবই ।’’ অৰ্থাৎ তিতাবৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালা চিপৰাং ৰাজনীতিৰ স্বীকাৰ হোৱাটো খাটাং । অৱশ্যে চিপৰাং ৰাজনীতিৰ পৰা ধীৰাজ গোৱালা ওলাই আহিব পাৰিব নে নাই, সেই কথা ৪ মে'ৰ ভোট গণনাতহে জানিব পৰা যাব ।
উল্লেখ্য যে, 'চিপৰাং ৰাজনীতি'য়ে এইবাৰ বিজেপিক কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া বুলি ভোটগ্ৰহণৰ দিনাৰ পৰাই দলত চৰ্চা চলি আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিজেপিক মুখ্য কৰি এনডিএ এইবাৰ বিপুল আসন লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব বুলি দাবী কৰি আহিছিল যদিও চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিয়ে সেয়া অসম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে বুলিও উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । দলীয় নেতাৰ বিৰোধৰ এই চৰ্চা যে অমূলক নহয়, সেয়া ইতিমধ্যেই জ্যেষ্ঠ নেতাই মুকলিভাৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াই সত্য প্ৰমাণিত কৰিলে ।
চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিয়ে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ দৰে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীকো ৰেহাই দিয়া নাই । এই তালিকাত আৰু চাৰি-পাঁচজন মন্ত্ৰীৰ নাম আছে । সেইসকলৰ অন্যতম বুলি নাম চৰ্চাত আছে ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহল আৰু পাথাৰকান্দিৰ প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণেন্দু পাল । 'চিপৰাং ৰাজনীতি’য়ে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাকো বিমোৰত পেলাইছে । এই দুয়োজন মন্ত্ৰী-বিধায়কে চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিৰ বলি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ।
অৱশ্যে চিপৰাং মৰাৰ পিছতো মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ জয়লাভ কৰিব । এই সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰাত মন্ত্রী ৰণজিৎ দাসে বিশেষ মন্তব্য কৰাৰ বিপৰীতে কয়, ‘‘সময়ত সকলো গম পাব । সকলো কথা খুলি ক'ব লাগিব বুলি মই নাভাবো । যথাস্থানত যথাসময়ত ক'ম । মই ইতিমধ্যে কৈছো যে যিমান যি হ'লেও মই বিপুল ভোটত জয়ী হ'ম ।’’ এই সমগ্ৰ বিষয়টোত অৱশ্যে তেওঁ কাৰো নাম নাইবা বিশেষ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ।
ইতিমধ্যে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁৰ তৃতীয় খণ্ডৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে, ‘‘টেনচন লেনে কা নেহী, টেনচন দেনে কা । আমি ২২ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয় লাভ কৰিম । চক্ৰবেহুৰ জাল পাতি আমাক হৰুৱাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা আমাৰ গাদ্দাৰসকলৰ নাম মই অহা ৪ মে'ৰ আগে-আগে যথাস্থানত দাখিল কৰিম ।’’ অৰ্থাৎ দলীয় সতীৰ্থই গাদ্দাৰি কৰিলেও তেওঁ জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে । অৱশ্যে ৪ মে'ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলতহে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব ।
উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে এইবাৰ বজালী সমষ্টি এৰি পুনৰ গৃহ সমষ্টি ভৱানীপুৰ-সৰভোগৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্যৰ চিপিএমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগত তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ যুঁজ হৈছে । ইফালে সমষ্টিটোৰ সম্ভাব্য নির্বাচনী ফলাফলক লৈ হোৱা চৰ্চা অনুসৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ জয়লাভৰ পথ এইবাৰ মসৃণ নহয় । অথচ পূৰ্বৰ সৰভোগ সমষ্টিটোত বাঁওপন্থীক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰণজিৎ কুমাৰ দাস । তেওঁ প্ৰথম বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল সৰভোগৰ পৰা । ইয়াৰ মূলতে আছিল সমষ্টিটোত তেওঁ গঢ়ি তোলা দলীয় সংগঠন । ইমানৰ পাছতো দাসে সমষ্টিটোত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাটো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে । চৰ্চা অনুসৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ওচৰে-পাঁজৰে সদায় প্ৰত্যক্ষ কৰা বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ একাংশ নেতাই ভোটৰ সময়ত তেওঁক চিপৰাং মাৰিছে । আনকি দিছপুৰৰ পৰাও এই চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিক শক্তিশালী কৰিবলৈ এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰই কাম কৰা বুলি ব্যাপকভাৱে চৰ্চা হৈছে । তাৰ ফলত প্ৰথমতে সহজ যুঁজ হ'ব বুলি ভাবি থকা মন্ত্রী দাসৰ হিচাপ-নিকাচত শেষ মুহূৰ্তত খেলিমেলি লগায় । তাৰেই ফলশ্রুতিত অৱশেষত মুকলিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই ।
ইফালে গভীৰ অনিশ্চয়তাত ভোগা কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত কলিতা ‘চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ বলি হৈছে । সমষ্টিটোত তেওঁক নিৰ্দলীয় প্রার্থী অংকুৰ দাসে তীব্র প্রত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে । বিজেপিৰ দীৰ্ঘদিনৰ কৰ্মী অংকুৰ দাসে এইবাৰ প্রার্থিত্ব বিচাৰিছিল যদিও দলে তেওঁক বিমুখ কৰে । ফলত তেওঁ ৰাইজৰ দাবীত নির্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে । বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কয় যে, ‘‘যিয়ে নির্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চিপৰাঙৰ ৰাজনীতিৰ অভিযোগ নাই । বৰঞ্চ সাহসৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে তেওঁ ধন্যবাদৰহে পাত্ৰ । চিপৰাং এনে বহু লোকে মাৰিলে, যিয়ে দিনত তেওঁৰ লগত থাকে আৰু নিশা আনক সহায় কৰে । এইবাৰ চিপৰাং বধ হ’বই । যদি মই নিৰ্বাচনত জিকো চিপৰাং বধ কৰাটো খাটাং আৰু যদি মই হাৰো তেওঁলোকে মোক বধিব । যিসকলে নির্বাচন খেলিছে, তেওঁলোক চিপৰাং ৰাজনীতিৰ বাবে জগৰীয়া নহয় । তেওঁলোকে মুক্তভাৱে নির্বাচন খেলিবলৈ ওলাই আহিছে । কিন্তু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওপৰত মোৰ খং আছে, যিসকলে দিনত মোৰ লগত আৰু ৰাতি বেলেগৰ লগত থাকে । সেইবিলাককে বধিব লাগে । এইবাৰ এৰি দিয়া নহ'ব ।’’
লক্ষণীয় বিষয় যে পৰাজয়ৰ শংকাত ভোগা দিগন্ত কলিতাই সতীৰ্থ দলীয় নেতাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰা অভিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
ইফালে ৰণজিৎ কুমাৰ দাস অথবা দিগন্ত কলিতাৰ এনে প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মজিয়াত জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিটো স্বাভাৱিক । বিজেপিত সংঘবদ্ধ ৰাজনীতিৰ অভাৱ ঘটাটোও ইয়াৰ দ্বাৰাই স্পষ্ট হৈছে । কিন্তু কেৱল এই দুই নেতাই চিপৰাং ৰাজনীতিৰ বলি হৈছে নেকি ?
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই এই ৰাজনীতি গভীৰভাৱে চলা বুলি কেইবাটাও সমষ্টিৰ কথা সদৰী কৰে । দিছপুৰ, শিৱসাগৰ, মাহমৰা, পূব গুৱাহাটী, বিহপুৰীয়া, ৰহা, ছিপাঝাৰ, ঢেকীয়াজুলি, পাথাৰকান্দি, হোজাই, মৰিয়নী এনে সমষ্টিৰ বিশেষ তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হৈছে দলীয় পর্যবেক্ষণত । তদুপৰি আন কেইবাটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীও এই ৰাজনীতিৰ বলি হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে মুকলিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰিলেও আন কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী নেতা 'চিপৰাং ৰাজনীতি'ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ পৰাই এনে বিৰোধৰ সন্মুখীন হৈ জয়লাভৰ সম্ভাব্য হিচাপ উলিয়াবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ সম্ভাব্য ফলাফল পর্যালোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
পশ্চিমবংগলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যোৱাৰ আগমুহূৰ্ততো মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্ত্রীদ্বয় ক্ৰমে পীযুষ হাজৰিকা আৰু অশোক সিংহলৰ লগত এই বিষয়ত বিশেষ আলোচনাত মিলিত হৈছিল । বিজেপি এটা সুসংঘবদ্ধ দল বুলি সততে কোৱা হয় যদিও একাংশই দলৰ মাজতে আপোনৰূপে ছদ্মবেশত লুকাই থকা কিছুমান গাড্ডাৰৰ বিপক্ষে যুঁজিবলগীয়া হৈছে ।
আনহাতে, বিজেপিৰ মিত্রদল অগপ দলতো চিপৰাং ৰাজনীতি তথা গাদ্দাৰৰ প্ৰসংগটো চৰ্চালৈ আহিছে । বিশেষকৈ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী এ ৰহিম জিব্ৰানে বিজেপি আৰু অগপ উভয় দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত চিপৰাং মৰাৰ অভিযোগ আনিছে । সামাজিক মাধ্যমযোগে অগপ প্ৰাৰ্থীজনে দীপক নাথ, কাশ্যপ প্ৰকাশ, গোপী ঘোষ, সুভাষ দে', কিশোৰ দে', অপৰূপা দাস নাথ, জ্যোতিষ দাস আৰু সুৰজিৎ সেনক চিপৰাং পাৰ্টি আখ্যা দিছে । ইয়াৰে দীপক নাথ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ । প্ৰাৰ্থীজনৰ এনে অভিযোগৰ পাছত অগপৰ লগতে বিজেপিতো জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰাৰ্থীজনে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁক ফোনত পোৱা নগ'ল ।
ইফালে এই সন্দৰ্ভত অগপ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পূৰ্বতকৈ অধিক আসনেৰে আমি এন ডি এ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ম । আমাৰ দলৰ কোনো প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে চিপৰাং মৰা নাই । অগপত গাড্ডাৰ-চিপৰাং ৰাজনীতি নাই । সেয়া অগপৰ সংস্কৃতিও নহয় ।" অগপ সভাপতি অতুল বৰাই অগপত গাড্ডাৰ নাই বুলি সদৰী কৰিলেও অগপ প্রার্থী আব্দুৰ ৰহিম জিব্রানৰ অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । ৪ মে'ৰ ভোটগণনাৰ পাছত কোন কোন চিপৰাং ৰাজনীতিৰ বলি হ'ল সেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব ।
