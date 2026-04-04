১২০০ টকা নহয়, ১২ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ চিন্তাধাৰা গঢ়ি তুলিব লাগিব: প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লা

প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে জেএমএম সমৰ্থিত জয় ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লা । কি কি নিৰ্বাচনী ইছ্যু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

For the first time, Preeti Rekha Barla of the Jai Bharat Party supported by JMM has entered the election
জেএমএম সমৰ্থিত জয় ভাৰত দলৰ পাৰ্থী প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 7:46 PM IST

মাজবাট/ওদালগুৰি: ৰাজ্যত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । এইবাৰৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে জে এম এম সমৰ্থিত জয় ভাৰত দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লা । মাজবাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু লগত লৈ অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত । প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা বাৰ্তালাপত জনালে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যু তথা পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত । আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ জাতীয় নায়ক তথা প্ৰাক্তন নেতা প্ৰদীপ নাগৰ পৰিয়ালৰ সদস্যা হিচাপে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰা বাৰ্লাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ জনায় যে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আৰু হাতত মাত্ৰ কেইদিনমান সময় থকাৰ বাবে চাহ বাগিচা, বস্তি আৰু গাঁও অঞ্চলত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে । তেওঁ কয় যে, মাজবাটৰ ভোটাৰসকলে এইবাৰ নতুন পৰিৱৰ্তনৰ পক্ষত আগবাঢ়িছে ।

মূল ইছ্যুসমূহত গুৰুত্ব:

প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে, তেওঁলোকৰ মুখ্য ইছ্যুসমূহ হ’ল-ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু মাটিৰ পট্টাৰ সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যা, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি । তেওঁৰ মতে, চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা আঁচনিসমূহ যথেষ্ট নহয় । বিশেষকৈ ৫,০০০ টকাৰ সহায় বা মাটিৰ পট্টা আৱণ্টন সকলো লোকেই নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়,"আমাৰ মূল দাবী হ’ল দৈনিক ২৫১ টকা মজুৰি, কিন্তু বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত এইটোও যথেষ্ট নহয় ।"

উন্নয়ন আৰু বাস্তৱতা:

উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দাবীৰ সৈতে একমত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি বাৰ্লাই কয়,"বহু অঞ্চলত আজিও মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ আছে । পথ, কালভাৰ্ট আদি বহু কাম এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে ।"

মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ:

এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ মহিলা সবলীকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব দিব বুলি উল্লেখ কৰে । অৰুণোদয় বা লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে,"এইবোৰ আঁচনিয়ে স্থায়ী সমাধান দিব পৰা নাই ।" তেওঁৰ মতে, মহিলাসকলক ধন দি সহায় কৰাতকৈ উপাৰ্জনৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ কয়,"লাখপতি বাইদেউ আঁচনি বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ যোগেদি হওক, আমাৰ মহিলাসকল সিমান উপকৃত হোৱা নাই । তেওঁলোক কৰ্মবিমুখতাৰ প্ৰতিহে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে । ১২০০ টকা নহয়, তেওঁলোকে ১২ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ যি চিন্তাধাৰা সেইটো কৰিব পৰাটোহে ডাঙৰ লক্ষ্য হ'ব ।"

সংস্থাপন আৰু শিক্ষা:

প্ৰীতি ৰেখা বাৰ্লাই কয় যে মাজবাটত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন অতি প্ৰয়োজনীয়, যাতে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলে বাহিৰলৈ যাব নালাগে আৰু ইয়াতেই সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে ।

ভোটৰ সমীকৰণ আৰু আত্মবিশ্বাস:

ভোট বিভাজনৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও তেওঁ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি কয় যে চাহ শ্ৰমিক আৰু আদিবাসী ভোটাৰৰ বৃহৎ অংশ তেওঁলোকৰ পক্ষত আহিব । লগতে অন্যান্য পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰো সমৰ্থন লাভ কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে।

স্বচ্ছ ৰাজনীতিৰ আহ্বান:

আন দলসমূহৰ দৰে সমালোচনাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকি নীতি আৰু আদৰ্শৰ ভিত্তিত আগবাঢ়িব বিচাৰে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে । শেষত তেওঁ মাজবাটৰ ৰাইজৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰি কয় , "পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এইবাৰ নতুন চিন্তাধাৰাক সুযোগ দিয়ক ।"

