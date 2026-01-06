ETV Bharat / politics

বিধায়ক হোৱাৰ সপোনৰ মূল্য ৫০ হাজাৰ টকা, ৰাজীৱ ভৱনত লাগিছে টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত তৎপৰতা ৷ ১০০টা সমষ্টিৰ বাবে ৫০০জনে সংগ্ৰহ কৰিলে আবেদন পত্ৰ, ৫জনে দাখিল কৰিলে আবেদন ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনত তৎপৰতা (ETV Bharat Assam/ ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 6, 2026 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ । কিয়নো ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া ৰাজীৱ ভৱনত পৰাই আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ৷ ৫০,০০০ টকাকৈ মাচুল দি প্ৰায় ৫০০ শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে ১২৬ খন আসনৰ ২৬ খন আসন এৰি দিব মিত্ৰ দলক ৷ ১০০ খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কংগ্ৰেছ দলে ৷ বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত নতুন দিল্লীত এই কথা ঘোষণা কৰিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ৷

তথ্য অনুসৰি, www.apcc.assam.org ৱেবছাইটযোগে প্ৰায় ৫ শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে আবেদন সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ সোমবাৰে ৫ জন আবেদনকাৰীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন দাখিল কৰিছে । লগতে প্ৰাৰ্থীসকলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীলৈ সাহায্য হিচাপে ডিমাণ্ড ড্ৰাফটযোগে ৫০,০০০কৈ টকাও জমা দিছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত টিংখং সমষ্টিৰ বাবে আবেদন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) বিপুল গগৈয়ে । ডিগবৈ সমষ্টিৰ বাবে আবেদন কৰিছে গুণকান্ত গগৈয়ে ।

আনহাতে, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰঞ্জিতা পেগু, ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আবু তাহেৰ আলী বেপাৰী আৰু গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বাবে আমানুল ইছলামে ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰ জমা দিছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ প্ৰথম দিন হিচাপে ৫খন আবেদন লাভ কৰা লগতে ৫০০ৰো অধিক আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা বিষয়টো ইতিমধ্যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কোষাধ্যক্ষ হেমহৰি পেগুৱে সদৰী কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, অহা ২০ জানুৱাৰীলৈকে দলটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে আবেদন পত্ৰ জমা দিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট লাগে ? ৫০ হাজাৰ টকা মাচুল দি প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কৰিব লাগিব আবেদন

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
CONGRESS CANDIDATES
২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM POLLS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.