ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান, কংগ্ৰেছৰে ৫ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী চামগুৰিত

প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি তাঞ্জিল ? কংগ্ৰেছৰ টিকট বিচাৰি পাঁচ উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আবেদন । তৎপৰ এ আই ইউ ডি এফ ।

প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি তাঞ্জিল ?
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 10:01 PM IST

4 Min Read
নগাঁও: চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে পাঁচবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰক উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছে হেৰুওৱা চামগুৰি সমষ্টি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ যাৰ বাবে পাঁচগৰাকীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনাইছে ৷

বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টি এৰি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা নিজ পুত্ৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিও দখল কৰিব পৰা নাছিল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি ।

ছাহিদুৰ ৰহমান, কংগ্ৰেছ (ETV Bharat Assam)

বিগত ২০২৪ চনতে অনুষ্ঠিত হোৱা উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হাতত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয়বৰণ কৰিছিল । পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনৰ পিতৃ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত একেৰাহে পাঁচটাকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও উপ-নিৰ্বাচনত পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিও পৰাজিত হৈছিল ।

আনাৰুল ইছলাম, কংগ্ৰেছ (ETV Bharat Assam)

উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰায় ২৫ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিও পৰাজিত হোৱা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনৰ ওপৰত যেন আস্থা হেৰুৱাইছে কংগ্ৰেছৰে বহু নেতা-কৰ্মীয়ে । যাৰ বাবে আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিতো কংগ্ৰেছৰ দখললৈ ওভতাই অনাৰ স্বাৰ্থত তাঞ্জিল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি পাঁচগৰাকীকৈ উচ্চ শিক্ষিত নেতাই আবেদন জনোৱা বুলি ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকক ফোনযোগে জানিবলৈ দিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা উচ্চশিক্ষিত কংগ্ৰেছ নেতা নেকিবুৰ ৰহমানে ।

নেকিবুৰ ৰহমান, কংগ্ৰেছ (ETV Bharat Assam)

লগতে তাঞ্জিল হুছেইনৰ বিকল্প যিকোনো নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে চামগুৰি সমষ্টি পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দখললৈ অহাটো নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰি ফোনযোগে নেকিবুৰ ৰহমানে কয়, "আমি সমষ্টিবাসীয়ে এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদান কৰি চামগুৰি সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলৰ পৰা ওভতাই অনাৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ দলৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ । বিকল্প প্ৰাৰ্থী নহ'লে সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰাটো সহজ নহ’ব ।"

জুবাইৰুল বক্সি, কংগ্ৰেছ (ETV Bharat Assam)

চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যেই পাঁচগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে শিক্ষাবিদ নেকিবুৰ ৰহমান, ডাঃ আৰিফ আহমেদ, ছাহিদুৰ ৰহমান, আনাৰুল ইছলামৰ লগতে যুৱনেতা জুবাইৰুল বক্সিয়ে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লগতে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছতো আবেদন জনাইছে ।

ডাঃ আৰিফ আহমেদ, কংগ্ৰেছ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সম্প্ৰতি বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত শাসকীয় বিজেপি দলে বিশেষ কোনো তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা নাই যদিও মিত্ৰদল অগপ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি মহিলা নেত্ৰী আঞ্জুমা বেগমে অব্যাহত ৰাখিছে তৎপৰতা । এইবাৰ চামগুৰি সমষ্টি দখল কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দলো । এ আই ইউ ডি এফ দলত প্ৰাক্তন আমছু নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজক যোগদান কৰাই ব্যাপক তৎপৰতা চলাইছে চামগুৰি সমষ্টি দখলৰ বাবে ।

আব্দুল আজিজ, এ আই ইউ ডি এফ (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনৰ পিতৃৰ সৈতেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল আব্দুল আজিজ । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০০৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ পৰা অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আব্দুল আজিজ । এইবাৰ পুনৰ এ আই ইউ ডি এফ দলত যোগদান কৰি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চামগুৰি সমষ্টি দখলৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে আব্দুল আজিজ ।

অঞ্জুমা বেগম, অগপ (ETV Bharat Assam)

মুঠতে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টি । কিয়নো বিগত প্ৰায় ২৫ বছৰৰ ভিতৰত ৰকিবুল হুছেইন অথবা ৰকিবুল পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনাইছে ।

SAMAGURI CONSTITUENCY
SAMAGURI MLAS
RAKIBUL HUSSAIN
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

