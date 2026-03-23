বিটিচিৰ ১৫ টা সমষ্টিতে এশ শতাংশই এন ডি এ জয়ী নিশ্চিত : হাগ্ৰামা

বিটিচিৰ ১৫ টা সমষ্টিতে এশ শতাংশই এন ডি এ জয়ী নিশ্চিত : হাগ্ৰামা
বিটিচি অঞ্চলত এনডিএ ১৫ টা সমষ্টিতে এশ শতাংশই জয়ী হোৱাটো খাটাং ৷ অসমত এন ডি এ ১০০ খন আসন পাব: হাগ্ৰামা ৷
Published : March 23, 2026 at 8:20 PM IST
কোকৰাঝাৰ: সোমবাৰে কোকৰাঝাৰতো পাঁচগৰাকীকৈ বিপিএফ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত বিশাল জনসভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ৰাইজৰ আগত চিনাকী কৰাই দিয়ে ৷
মহিলাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বিটিচিত বি পি এফ দলে ১১ খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ৷ যিসকলে ৰাইজৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব তথা ৰাইজৰ লগত মিলি কাম কৰিব পৰা ব্যক্তিকহে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছো ৷ সেয়ে বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিত কোচ-ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱনেতা ৰূপম ৰায়, পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত ৰেজাউল কৰিমক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছো ৷ তেওঁলোক দুয়োজনেই ৰাজবংশী আৰু মুছলমান হ’লেও সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি কাম কৰি আহিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিপিএফ দলৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই হৈছে বিটিচি অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন, সমবিকাশ কৰা ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাত পাঁচটা সমষ্টি আছে ৷ মুঠতে কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় বিটিচি অঞ্চলত এনডিএ হিচাপে থকা ১৫ টা সমষ্টিতে এশ শতাংশই আমি জয়ী হোৱাটো খাটাং ৷ ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই ৷"
প্ৰতিদ্বন্দ্বি কোন বুলিও সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহিলাৰীয়ে কয়, “আমাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰাৰ্থীকে মই বিচাৰি পোৱা নাই ৷ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা কোনো দলে মই দেখা নাই ৷ গোটেই অসমত আমি এন ডি এ হিচাবে মই যিখিনি দেখিবলৈ পাইছো এশ খনতকৈ কম পাব নালাগে ৷"
ইফালে বিপিএফৰ পৰা এমচিএলএ খলিলুৰ ৰহমানে পদত্যাগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে, খলিলুৰ ৰহমান আৰু গোসাঁইগাঁৱৰ পিএমবি তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যই পদত্যাগ কৰা কাৰ্যই আমাৰ দলৰ কোনো ক্ষতি নকৰে ৷ আমাৰ দৰ্জা খোলা, আমাৰ দলৰ পৰা যাবও পাৰে আহিবও পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
