কংগ্ৰেছে অসমখনক অন্ধকাৰলৈ ঠেলিলে, বিজেপিৰ বিকল্প নাই: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
Published : March 23, 2026 at 7:45 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী ৰথী-মহাৰথীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে খোৱাং, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান, চাবুৱা-লাহোৱালৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷
উল্লেখ্য যে, খোৱাং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈ, টিংখাং সমষ্টিৰ বিমল বড়া, নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ তৰংগ গগৈ, দুলীয়াজান সমষ্টিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনোদ হাজৰিকাই দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ সমান্তৰালকৈ খোৱাং সমষ্টিৰ বাবে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰভাকৰ দাস আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা বিজু দুৱৰাই ৷
পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত তেওঁলোকক সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নেতৃত্বত পুনৰ মিত্ৰজোঁটে চৰকৰ গঠন কৰিব ৷ নিৰ্বাচনী যিটো ঢৌ সৃষ্টি হৈছে এই ঢৌৱে স্পষ্টভাৱে আজি এই ভাষাকে ব্যক্ত কৰিছে ৷ উন্নয়ন, শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ বাবে বিজেপিৰ বিকল্প নাই ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আগন্তুক দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ স্বাৰ্থত অসমক ভাৰতৱৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিকে ভোট দিব ৷ অসমক সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিলে কংগ্ৰেছে ৷ ৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, অন্যায়, অবিচাৰে অসমক প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ৷ সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে আৰু কেতিয়াও কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি নলয় ৷"
বিধায়ক বিমল বড়াই কয়, "৪০ হাজাৰ লোকে মনোনয়ন দাখিলৰ দিনা আহিছে ৷ ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি কোনো জিকিব ৷"
