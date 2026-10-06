নগাঁও লোকসভা আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ ৫ আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত
অসমৰ নগাঁও লোকসভা, বংগৰ নন্দিগ্ৰাম আৰু ৰেজিনগৰ, তামিলনাডুৰ মদুৰন্তকম আৰু ধৰপুৰম আৰু পুচুডেৰীৰ থাট্টাঞ্চৱাড়ী বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ চলি আছে ।
Published : October 6, 2026 at 12:13 PM IST
গুৱাহাটী : মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অসমৰ নগাঁও লোকসভা আৰু তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু পশ্চিমবংগৰ পাঁচখন বিধানসভাসহ মুঠ ৬ খন আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা দুখন ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ ৪টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু নগাঁও সংসদীয় আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হয় ।
ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচটাা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে পশ্চিমবংগৰ নন্দিগ্ৰাম আৰু ৰেজিনগৰ, তামিলনাডুৰ মদুৰন্তকাম আৰু ধৰাপুৰম আৰু পুডুচেৰীৰ থাট্টাঞ্চৱাড়ী ।
VIDEO | Voting begins for bypoll to Assam's Nagaon Lok Sabha seat amid tight security. Visuals from Morikolong Higher Secondary School polling station. #NagaonBypoll #AssamNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YemRB9iI2s— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ
বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মাজত ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হয় । প্ৰাপ্ত তথ্যমতে, এতিয়ালৈকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে । পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভোটাৰসকলে শাৰী পাতি থকা দেখা গৈছে । আনহাতে, মহিলা ভোটাৰসকলৰ মাজত ভোটদানৰ যথেষ্ট উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰি বিজেপিৰ টিকটত দিছপুৰৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভৰ পিছত এই আসনখনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ।
#WATCH | Murshidabad, West Bengal: Security visuals from outside a polling station ahead of the Rejinagar Assembly constituency bye-election. https://t.co/4wI8Wawvk4— ANI (@ANI) October 6, 2026
#WATCH | West Bengal: Aam Janata Unnayan Party (AJUP) chief and MLA Humayun Kabir being taken away by Rejinagar Police from his party office in Murshidabad. More details awaited. Earlier today, he cast his vote in the Rejinagar Assembly constituency by-election. https://t.co/64BUjurfKQ— ANI (@ANI) October 6, 2026
পশ্চিমবংগৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ
আনহাতে, পশ্চিমবংগত চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দুটা সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছত অন্য আসনখনৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে থাকিবলৈ বাছি লোৱাৰ বাবে নন্দিগ্ৰাম বিধানসভা আসনত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে । ইফালে নৌডাৰ পৰাও বিজয় লাভ কৰা আম জনতা উন্নয়ন পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হুমায়ুন কবীৰৰ পদত্যাগৰ পিছতে ৰেজিনগৰৰ আসনখন খালী হৈ পৰে ।
#WATCH | Tamil Nadu: Voting for the by-election to Madurantakam Assembly constituency has begun. The vacancy arose due to the resignation of AIADMK MLA Maragatham Kumaravel, who later joined TVK. https://t.co/qO5szthNmQ— ANI (@ANI) October 6, 2026
#WATCH | Tamil Nadu: TVK candidate P. Sathyabama casts her vote in the Dharapuram Assembly by-election, at the Madukkampalayam polling station. The vacancy arose due to her resignation as an AIADMK MLA from here. https://t.co/83iGrCiho3— ANI (@ANI) October 6, 2026
তামিলনাডুৰ দুটা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ
একেদৰে তামিলনাডুৰ মদুৰন্তকম আৰু ধৰপুৰম বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবেও ভোটদান আৰম্ভ হৈছে । নিৰ্বাচনৰ পিছত শাসকীয় দল টিভিকেত যোগদান কৰা এআইএডিএমকেৰ বিধায়ক কে মৰাগাথাম কুমাৰভেল আৰু পি সত্যবামাই পদত্যাগ কৰাৰ বাবে মাদুৰন্তকম আৰু ধৰপুৰম আসন দুখন খালী হয় ।
পুডুচেৰীৰ এটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ
কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ থাট্টাঞ্চৱাড়ী বিধানসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । যোৱা এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী এন ৰংগাস্বামীয়ে দুখন আসনৰ পৰা জয়লাভ কৰাৰ পিছত মংগলম আসনখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাছি লোৱাৰ পিছত এই আসনখন খালী হয় ।
আটাইকেইখন ৰাজ্যৰে উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । উল্লেখ্য যে উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা আসনকেইখনৰ বাবে ভোটগণনা ৯ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ।