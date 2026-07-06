ETV Bharat / politics

প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈয়েই বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ ৷ নতুনকৈ গঠন কৰা আমৰি সমষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক তেওঁ ।

BJP MLA HABBEY TERON
অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ ৷ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়তেই এই কথা ঘোষণা কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ তেওঁ কয় যে ডাঃ টেৰণৰ সপক্ষে তিনিখন মনোনয়ন লাভ কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে, কোনো প্ৰাৰ্থীয়েই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমা নাই ৷ ‘‘আন কোনেও মনোনয়ন দাখিল কৰা নাই, গতিকে মই ডাঃ হাব্বে টেৰণক ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ ৷’’ অধ্যক্ষৰ ঘোষণা ৷

২০২৩ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠন কৰা আমৰি সমষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰণ । প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈ আহে বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে । প্ৰথমবাৰ বিধানসভালৈ আহিয়েই উপাধ্যক্ষৰ দৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আসন লাভ কৰে ডাঃ টেৰণে ।

অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ডাঃ হাব্বে টেৰণক উপাধ্যক্ষ ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই শাসকীয় বিজেপি, অগপ আৰু বিপিএফ দলৰ বিধায়কসকলৰ লগতে বিৰোধী পক্ষৰ কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সকলেও তেওঁক অভিনন্দন জনায় আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকালত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হৈয়েই উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লাভ কৰি আনন্দিত ডাঃ টেৰণ ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ পোষ্টটোত লিখিছে- ‘‘অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডঃ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ সকলো অংশীদাৰে মোক অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰখাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । এই দায়িত্ব লাভ কৰি মই গভীৰভাৱে সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ । প্ৰতিজন বিধায়ক, দলৰ নেতা, শুভাকাংক্ষীক তেওঁলোকৰ অটল সমৰ্থন আৰু উৎসাহৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসম বিধানসভাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি সততা, নিৰপেক্ষতা আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালনৰ সময়ত সকলোৰে পৰা অবিৰত আশীৰ্বাদ আৰু সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টযোগে অভিনন্দন জনাইছে ডাঃ হাব্বে টেৰণক ৷ তেওঁ নিজৰ শুভেচ্ছাবাৰ্তাত লিখিছে এইদৰে- ‘‘অসম বিধানসভাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত ডাঃ হাব্বে টেৰণ ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । পাৰ্বত্য অঞ্চল তথা নৱগঠিত আমৰি সমষ্টিৰ সুযোগ্য প্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেতে সদায় নিষ্ঠা, সততা আৰু দায়বদ্ধতাৰে জনসেৱা আগবঢ়াই আহিছে । এই নতুন দায়িত্বতো তেখেতে দক্ষতা আৰু দূৰদৰ্শিতাৰে কৰ্তব্য পালন কৰি অসম বিধান সভাৰ গৌৰৱময় গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাসী । তেখেতৰ কাৰ্যকাল সফল, ফলপ্ৰসূ আৰু স্মৰণীয় হওক, তাৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মঘট যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ
ডাঃ হাব্বে টেৰণ
BJP MLA HABBEY TERON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.