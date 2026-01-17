নিৰ্বাচনৰ পিছত বি পি এফৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা; কি কি লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত ?

নিৰ্বাচনৰ পিছত বি পি এফৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা; কি কি লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত ?
বাক্সাৰ বৰমাত অনুষ্ঠিত হয় বি পি এফ দলৰ ৯১ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ।
Published : January 17, 2026 at 11:48 AM IST
বাক্সা : বি টি চি নিৰ্বাচনৰ প্ৰায় ৩ মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত শাসনত থকা বি পি এফ দলে প্ৰথমখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰে । শুকুৰবাৰে বাক্সাৰ বৰমাৰ খাৰুৱাত বি পি এফ দলৰ ৯১ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হয় ৷ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বি পি এফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে দলটোৰ সকলো নিৰ্বাচিত সদস্য উপস্থিত থাকে । লগতে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলো এই সভাত উপস্থিত থাকে ।
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ পিছত আৰু অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে জনোৱা মতে অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব । হাগ্ৰামাৰ মতে এন ডি এ হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বি পি এফ দল ।
বি টি চি নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আত্মসহায়ক গোটক আৰ্থিক অনুদান, মাটিৰ পট্টা, নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক এককালীন সাহায্য আদি অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে লগতে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰ, এন ডি এফ বি আৰু এবছুৰ মাজত শান্তি চুক্তি হৈছিল । সেই ২৭ জানুৱাৰীৰ দিনটো আমি বি টি চিৰ চৰকাৰ হিচাপে চৰকাৰীভাৱে বি টি চি সচিবালয়ত আমি পালন কৰিম । আমি সভাত এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । বি টি চি শান্তি চুক্তি পালন কৰাতো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ।"
আনহাতে পূৰ্বৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বি টি চিৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন খৰচ কৰিব নোৱৰা প্ৰসংগতো হাগ্ৰামাই মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে । প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত পইচা আনিব নোৱৰা, প্ৰমোদ বড়োৱে খাই শেষ কৰিব নোৱৰা পইচাৰেই আমি কাম কৰি আছো ।"
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফ দলে কেৱল বি টি চি বাসিন্দাক হে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব । এই কথা ঘোষণা কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বাসিন্দা হ'ব লাগে । এম এল এ বা এম পিৰ ক্ষেত্ৰত এনে জুৰিছডিকচন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই । আমি বি পি এফ দল হিচাপে বি টি চিৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী নিদিও । বি টি চিৰ ভিতৰৰ মানুহ হ'ব লাগিব । কোনোবা দলে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমাৰ আপত্তি নাই ।" আসন ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "এন ডি এ হিচাপে খেলিব । কাকো আসন এৰি দিয়া কথা অহা নাই ।
ইফালে ১৭ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন সন্দৰ্ভতো তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
