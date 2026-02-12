চোৰৰ চৰকাৰ, চোৰৰ দল: বিজেপি কৰ্মীৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ ক্ষোভ
'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰা কালত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত বিজেপিৰ গুন্দাবাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ । দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ।
তেজপুৰ: গৌৰৱ গগৈৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাকালত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বিহগুৰিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত বিজেপিৰ গুন্দা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ কৰি মহিলা কংগ্ৰেছ তেজপুৰ সদৰ থানাl এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ যোৱা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাৰ বাহনৰ ওপৰত একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰা সময়ত শোণিতপুৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণা শইকীয়া, তৃষ্ণা বৰা কাকতি আৰু ৰূপা কলিতাক প্ৰহাৰ কৰিছিল বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৷
কেৱল এয়াই নহয় এইসকল মহিলা কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, বিজেপিৰ গুন্দা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ কাপোৰ-কানি ফালি, কাপোৰ খুলি দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছিল ৷ তৃষ্ণা বৰা নামৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ সোণৰ আঙুঠি চুৰি কৰাৰো চেষ্টা কৰিছিল, ম'বাইল ভাঙি পেলাইছিল ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য অমিতাভ শইকীয়া, বিজেপিৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাকেশ নাথ, ইন্দুকল্প হাজৰিকা, সাংবাদিক আক্ৰমণকাৰী মোহন দাস, কামাখ্যা বৰা, বিতু হুছেইনৰ বিৰূদ্ধে তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে মহিলা কংগ্ৰেছৰ তিনিওগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে কয়,"তেওঁলোকে কাপোৰ খুলিবলৈ লৈছিল । তেতিয়া মই সন্মুখত ঠিয় হ'লোঁ । আমাক যেতিয়া তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ডেৰে মাৰিছে, তেতিয়া এগৰাকী সাংবাদিক অৰ্ণৱ নাথ দাই সেই ফুটেজখিনি ল'ব বিচাৰিছিল । মোৰ সন্মুখত তেওঁ মাইকটো আগবঢ়াই দিছিল । কিন্তু মাইকটো কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ কেমেৰামেনজনকো আঘাত কৰে । ঠিক সেইখিনি সময়তে মোৰ সোণৰ আঙুঠিটো পৰি যায় । তেওঁলোকৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভৰিৰে আঙুঠিটো গচকি ধৰি আছিল । অৰ্ণৱ নাথ দাই আঙুঠিটো তুলি মোৰ হাতত দিলে ।"
তেওঁ কয়, "তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেখেতক প্ৰহাৰ কৰে । তুমি কংগ্ৰেছী মানুহৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছা । মই ভাবো যে আচলতে তেওঁলোকে মোৰ আঙুঠিটো ল'ম বুলি আহিছিল । কিন্তু যেতিয়া অৰ্ণৱদাই আঙুঠিটো দি দিলে তেওঁলোকৰ খং উঠি গ'ল । চোৰৰ চৰকাৰ, চোৰৰ দল, তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলো একেই । আজি আমি তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দিলোঁ । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা লওঁক ।"
তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰৰ লগতে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰা ঘটনাৰ ফটোও দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী কেইগৰাকীয়ে ৷ তেজপুৰ সদৰ থানাৰ বিষয়াগৰাকীৰ উপস্থিতিতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৷
বৰচলাত সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বিজেপি নেতৃত্বক পত্ৰ প্ৰেৰণ:
আনহাতে, শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বিহগুৰিত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই শোণিতপুৰ জিলাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । যোৱা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীৰ সময়ত বিজেপিৰ একাংশ সদস্যই ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা অৱস্থাত শোণিতপুৰ জাৰ্ণালিষ্ট ইউনিয়নৰ সহকাৰী সম্পাদক অৰ্ণব কুমাৰ নাথক দুস্কৃতিকাৰীয়ে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
ইয়াক লৈ যোৱা দেওবাৰে শোণিতপুৰ জাৰ্ণালিষ্ট ইউনিয়নে এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰি ঘটনাটোক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । সভাত উল্লেখ কৰা হয় যে, উক্ত সময়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সদস্য তথা মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী অমিতাভ শইকীয়া আৰু জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাকেশ নাথ উপস্থিত আছিল । তেনে পৰিস্থিতিত সাংবাদিকৰ ওপৰত এনে আচৰণক ইউনিয়নে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিয়ে ।
ঘটনাত জড়িত ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰি প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিজেপিৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভানেত্ৰী মধুস্মিতা ডেকা হাজৰিকালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । লগতে, ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াকো অৱগত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
ইউনিয়নৰ সভাপতি সঞ্জীৱ হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ শইকীয়াই স্বাক্ষৰ কৰা পত্ৰখন জিলা বিজেপিৰ সভানেত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় । একেসময়তে ইয়াৰ প্ৰতিলিপি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সন্তোষজনক সঁহাৰি নাপালে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি ইউনিয়নে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।