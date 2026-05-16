ETV Bharat / politics

পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি: যি কোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মমতাৰ ভতিজা অভিষেক

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে বিধান নগৰ আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে গোচৰ ৷

FIR against Abhishek Banerjee
অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কেইবাটাও জামিনহীন ধাৰাৰ গোচৰ (TMC FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনী সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যেন দশা বেয়া চলিছে ৷ এইবাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজা তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ৷ ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত বিধান নগৰ উপায়ুক্তই (Bidhannagar Commissionerate) অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও জামিনহীন ধাৰাত গোচৰ দাখিল কৰিছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বে থানাত কোনো গোচৰ দাখিল কৰা হোৱা নাই।

আৰক্ষী সূত্ৰৰ জানিব মতে, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছদিনা ৰাজীৱ সৰকাৰ নামৰ এজন সমাজকৰ্মীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বংগ আৰক্ষীয়ে বিধাননগৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত অভিষেকে কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা বুলি এই গোচৰ দাখিল কৰা হয় । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধেও অভিষেকে মন্তব্য কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাজীৱে তেওঁৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰে ৷

সমাজকৰ্মী ৰাজীৱ সৰকাৰে কৰা অভিযোগত এই কথাও স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছিল যে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কৰা মন্তব্যই সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজতো বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়ে ৰাজীৱে বিভিন্ন সভাৰ ভিডিঅ’ লিংক আৰু ভাষণৰ কিছু অংশ আৰক্ষীক দেখুৱাই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

এই অভিযোগৰ ভিত্তিত বিধান নগৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত একাধিক ধাৰাত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা(BNS)ৰ অধিনত মুঠ পাঁচটা ধাৰাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

কোনটো ধাৰাত অভিযোগ ?

  • অভিষেকৰ বিৰুদ্ধে ১৯২ নং ধাৰাত উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ধাৰাটো জামিনযোগ্য ।
  • বিধাননগৰ আৰক্ষীয়েও ধাৰা ১৯৬ৰ অধীনত বিভিন্ন গোটৰ মাজত শত্ৰুতা আৰু ঘৃণা বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এই ধাৰাটো জামিনযোগ্য নহয় ।
  • ধাৰা ৩৫১(২)ৰ অধীনত ভয়, ভাবুকি দিয়া আৰু জনমানসত অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ । এই ধাৰাটো জামিনবিহীন ।
  • মিছা বা বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য আৰু উৰাবাতৰি বিয়পোৱাৰ অভিযোগতো ৩৫৩(১)(গ) ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে । কেৱল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰেই নহয়, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ৰ ১২৩(২) আৰু ১২৫ নং ধাৰাও ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰৰ পৰা অহা তৃণমূল সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা এই গোচৰৰ পাছতে বংগৰ ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাজনৈতিক ভাষণত নিজৰ সীমা পাৰ কৰাৰ বাবেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি বিৰোধীয়ে দাবী কৰে ।

আনহাতে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কিছু লোকে দাবী কৰে যে এই অভিযোগ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰে উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত বিৰোধীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে । অৱশ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বাতৰি লিখা পৰলৈকে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ অধিবক্তাৰ ৰূপত মমতা বেনাৰ্জী; নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ গোচৰত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত যুক্তি প্ৰদৰ্শন

লগতে পঢ়ক : পুনৰ মুখথেকেচা মমতা বেনাৰ্জীৰ, বাওঁপন্থী দলসমূহে সংগ নিদিয়ে মমতাৰ

TAGGED:

অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু
পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি
অভিষেক বেনাৰ্জী
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা
FIR AGAINST ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.