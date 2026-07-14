অসম চৰকাৰে কিমান ঋণ লৈছে ? কোন কোন শিতানত লৈছে ? বিধানসভাত ঋণৰ তথ্য দিলে বিত্তমন্ত্রীয়ে

অসম চৰকাৰে কিমান ঋণ লৈছে ? কোন কোন শিতানত লৈছে ? বিধানসভাত ঋণৰ তথ্য দিলে বিত্তমন্ত্রীয়ে
সদনত বিত্ত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ঋণৰ ধন বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কামত ব্যয় কৰা হৈছে ।
Published : July 14, 2026 at 8:40 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মঙলবাৰে পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ঋণৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হয় । বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, নুৰুল ইছলাম, আবুল কালাম ৰচিদ আলম আৰু আচিফ মহম্মদ নাজাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ঋণ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সদনত কয়, ‘‘২০১৬ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণ আছিল ৩৫,৬৯০ কোটি টকা । সেই সময়ত ঋণ আৰু জিএছডিপিৰ অনুপাত ১৫.৭ শতাংশ আছিল । একেদৰে ২০২৫ বৰ্ষৰ ৩১ মার্চ পর্যন্ত অসমৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৬১,৭৬১ কোটি টকা । অৱশ্যে এই ঋণৰ মুঠ ১৮,৫৮২ কোটি টকা ৫০ বছৰীয়া সুতবিহীন ঋণ । সেইমর্মে প্ৰকৃত মুঠ সুতযুক্ত ঋণৰ পৰিমাণ হ’ল ১,৪৩,১৭৯ কোটি টকা ।’’
ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণ গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সদনত জনায় যে বিগত ২০১৬ চনৰ ৩১ মার্চৰ পিছত প্ৰতিবছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ঋণৰ মূলধন আৰু সুদ পৰিশোধ কৰি আহিছে । সেই অনুসৰি ২০১৬-১৭ বৰ্ষত ২,৯৯৩.৯১ কোটি টকাৰ মূলধন আৰু ২,৯৬৩.৭৫ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ পৰিশোধ কৰিছে ৷
একেদৰে ২০১৭-১৮ বৰ্ষত ২,৯৬০.০৭ কোটি টকাৰ মূলধন আৰু ৩,২০৫.৩২ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ৪,৮৫৭.৫৩ কোটি টকাৰ মূলধন, ৩,৮৪৪.৩৭ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৪,৫৮৮,৭৫ কোটি টকাৰ মূলধন, ৪,৪৩৮.৮৭ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৩,৫৬৯.৫৪ কোটি টকাৰ মূলধন, ৫,১৯৯.১৮ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৫,১৭৭.৪৯ কোটি টকাৰ মূলধন, ৬,০৫১.৪৭ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৪,৮৬২.৮৩ কোটি টকাৰ মূলধন, ৬,৮৭৪.৯৭ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৬.৯২৩.৯০ কোটি টকাৰ মূলধন, ৮.১৩৯.১৭ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ৯,৭১০.৬৩ কোটি টকাৰ মূলধন আৰু ৯,৪৬৭.৪৫ কোটি টকাৰ ঋণৰ সুদ পৰিশোধ কৰা হয় ৷
আনহাতে অসম চৰকাৰে লোৱা উক্ত ঋণ সাপেক্ষে প্ৰতিবছৰে কৰা মূলধনী ব্যয় সদৰি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই যে ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বর্ষত ৬,০০১ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০১৭-১৮ বিত্তীয় বর্ষত ৭,৯৪৭ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০১৮-১৯ বিত্তীয় বর্ষত ১১,৩৬২ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০১৯-২০ বিত্তীয় বর্ষত ১৩,৫০২ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০২০-২১ বিত্তীয় বর্ষত ১২,৪৮৭ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০২১-২২ বিত্তীয় বর্ষত ২০,২৩০ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০২২-২৩ বিত্তীয় বর্ষত ১৬,৩৩৮ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়, ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বর্ষত ২১,৫০৯ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয় আৰু ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বর্ষত ২৬,৪০৯ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয় কৰা হয় ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৪-২০২৫ বিত্তীয় বর্ষলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে লোৱা ঋণৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ সদৰি কৰি জনায় যে ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ১৫৬৬৮.৫৪ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ১৭৩৮.৫৬ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৯৩২৯.৫৫ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১৪২৯.৭৮ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১০১৭৯.৩৩ কোটিসহ মুঠ ৩৮৩৪৫.৭৬ কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, ২০১৭-১৮ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ২২৪৬৫.৪১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ২১৬৪.২৪ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৮৬৬৪.০৮ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১৩৬১.১৮ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১১২০৬.৯৯ কোটিসহ মুঠ ৪৫৬৮১.৯০ কোটি টকাৰ ঋণ লয় । ২০১৮-১৯ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৩০৫৫৪.৭৭ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৩০০১.৭৮ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৭৯৫৪.৫৯ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১৩০৯.০৭ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১২১৮৮.০৫ কোটিসহ মুঠ ৫৫০০৮.২৫ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা হৈছিল । সেইদৰে ২০১৯-২০ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৪১৫৫১.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৩৮৭৬.৫৯ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৭১৯৯.৬২ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১২৭০.২৯ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্য নিধিৰ ঋণ ১৩১৫৬.৫২ কোটিসহ মুঠ ৬৭০৫৪.০২ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ২০২০-২১ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৫৫৮৭১.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৪৭৮৫.৩৬ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৬৪৪৪.৬৬ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১২৩৪.৬৮ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১৪০৪৫.৩৭ কোটিসহ মুঠ ৮২২৯১.০৭ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা হৈছিল ।
একেদৰে, ২০২১-২২ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৬৬৫৩৪.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৫৫৫৩.৪০ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৫৬৮৯.৭০ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১২৩৭.৯৯ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১৪৬৪৬.৯০ কোটিসহ মুঠ ৯৩৬৬১.৯৯ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল। ২০২২-২৩ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৮২৬৩৯.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৬৫৬৬.৭১ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৪৯৩৪.৭৩ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১২১৩.৬৬ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্য নিধিৰ ঋণ ১৪৭৪৭.০৭ কোটিসহ মুঠ ১১০৪০১.১৮ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ৯৮৬৩৯.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ৯১৫০.৮৩ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৪১৭৯.৭৭ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১২৪৮.৮৫ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্য নিধিৰ ঋণ ১৪৩৭৬.৩৪ কোটিসহ মুঠ ১২৭৫৯৪.৮০ কোটি টকা আৰু ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বর্ষত মুকলি বজাৰৰ ঋণ ১১২৪৮৯.০১ কোটি, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণ ১১৮০১.১৫ কোটি, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিধিৰ ঋণ ৩৪২৪.৮১ কোটি, কেন্দ্রীয় ঋণ ১৫৫৫.৭৬ কোটি আৰু ৰাজ্যিক ভৱিষ্যনিধিৰ ঋণ ১৩৯০৭.৭৩ কোটিসহ মুঠ ১,৪৩,১৭৮.৪৫ কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
সদনত বিত্ত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ঋণৰ ধনে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কামত ব্যয় কৰিছে । ঋণৰ চৰ্তাৱলী অনুসৰি অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ঋণসমূহৰ বিপৰীতে প্ৰতি বছৰে নিয়মীয়াভাৱে সুত আদায়(পৰিশোধ) কৰি আহিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: এনপিএছ-অ'পিএছ বিতৰ্ক অৰ্কিড পাৰ্ক পালেগৈ: বিধানসভাত বাকযুদ্ধ দুই নেতাৰ