প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে পল্লৱলোচন দাসৰ জন্মস্থান পাভৈত আনন্দৰ পৰিৱেশ
বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পল্লৱ লোচন দাসৰ গাঁৱত ।
Published : March 19, 2026 at 4:24 PM IST
বিশ্বনাথ: ঘোষণা হ'ল বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিশ্বনাথ সমষ্টিত শাসকীয় দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে পল্লৱলোচন দাসক । ইয়াকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ পাভৈৰ ৰাইজ । প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে জন্মস্থান পাভৈ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । লগতে পাভৈ হনুমান মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত উপস্থিতহৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে পল্লৱ লোচন দাসে ।
দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে পাভৈৰ ৰাইজৰ লগতে আনন্দিত হৈ পৰিছে পাভৈ প্ৰাথমিকবিদ্যালয়ৰখনৰ শিক্ষা গুৰুসকলো । সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া । এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"উড়িশাৰ পৰা তেওঁৰ আজোককাকসকল আহি ইয়াতে আছিল । ইয়াতেই ডাঙৰ-দীঘল হৈছে । এইখনেই পল্লৱলোচন দাসৰ পুৰণি ঘৰ । গতিকে আজি পাভৈৰ ৰাইজ যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে ।"
আন এজন লোকে কয়,"বিশ্বনাথবাসী হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী সমাজৰ সুযোগ্য সন্তান পল্লৱলোচন দাসক বিজেপি দলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপি দলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ আশা, আমাৰ ভৰসা আছে পল্লৱলোচন দাসে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব । এই সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি আমি আশাবাদী । আমি সকলোৱে তেওঁক আদৰিছোঁ।"
উল্লেখযোগ্য যে পল্লৱ লোচন দাস হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ লগতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিল । বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ সলনি এই বাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ হৈ পল্লৱ লোচন দাসে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।