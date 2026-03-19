প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উচাহৰ ঢৌ পল্লৱলোচন দাসৰ জন্মস্থান পাভৈত

বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ জন্ম পল্লৱ লোচন দাসৰ গাঁৱত ।

Festive atmosphere regarding Pallavlochan Das being given a candidacy in Bishwanath constituency
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উচাহৰ ঢৌ পল্লৱলোচন দাসৰ জন্মস্থান পাভৈত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 4:24 PM IST

বিশ্বনাথ: ঘোষণা হ'ল বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিশ্বনাথ সমষ্টিত শাসকীয় দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে পল্লৱলোচন দাসক । ইয়াকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ পাভৈৰ ৰাইজ । প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে জন্মস্থান পাভৈ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । লগতে পাভৈ হনুমান মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে পল্লৱ লোচন দাসে ।

দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে পাভৈৰ ৰাইজৰ লগতে আনন্দিত হৈ পৰিছে পাভৈ প্ৰাথমিকবিদ্যালয়ৰখনৰ শিক্ষা গুৰুসকলো । সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া । এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"ওড়িশাৰ পৰা তেওঁৰ আজোককাকসকল আহি ইয়াতে আছিল । ইয়াতেই ডাঙৰ-দীঘল হৈছে । এইখনেই পল্লৱলোচন দাসৰ পুৰণি ঘৰ । গতিকে আজি পাভৈৰ ৰাইজ যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে ।"

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উচাহৰ ঢৌ পল্লৱলোচন দাসৰ জন্মস্থান পাভৈত (ETV Bharat Assam)

আন এজন লোকে কয়,"বিশ্বনাথবাসী হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী সমাজৰ সুযোগ্য সন্তান পল্লৱলোচন দাসক বিজেপি দলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপি দলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ আশা, আমাৰ ভৰসা আছে পল্লৱলোচন দাসে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব । এই সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি আমি আশাবাদী । আমি সকলোৱে আদৰিছোঁ তেওঁক ।"

উল্লেখযোগ্য যে পল্লৱ লোচন দাস হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ লগতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিল । বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ সলনি এই বাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ হৈ পল্লৱ লোচন দাসে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।

বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস (ETV Bharat Assam)

ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে পল্লৱ লোচন দাসে । তেওঁ কয়,"মোৰ বাবে এক স্মৰণীয় আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । যিহেতু মই বিশ্বনাথৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক বিধানসভা সমষ্টিত আজি মোক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে আৰু তেখেতসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বাবে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।"

Festive atmosphere regarding Pallavlochan Das being given a candidacy in Bishwanath constituency
প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে পল্লৱ লোচন দাসক আদৰণি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমৰ যি প্ৰেক্ষাপট পৰিৱৰ্তন হৈছে, অসম এক সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিকো এক সমৃদ্ধিশালী সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এই যাত্ৰাত মোক যে তেখেতসকলে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে, ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথা মোৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে । মোৰ জন্মস্থান আৰু মোৰ জন্মস্থানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সৌভাগ্য, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এক আনন্দৰ বিষয় । সেইবাবে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ আহিছোঁ ।" মনোনয়ন দাখিল কৰা সন্দৰ্ভত দলীয় সভাতহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জনাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

বিৰোধীৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত দাসে কয়,"কংগ্ৰেছ দলেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বিশ্বনাথৰ উন্নয়ন, অসমৰ উন্নয়ন কেনেকে কৰিম, সেয়াহে আমাৰ লক্ষ্য । আমি বিশ্বনাথৰ ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগ, আবেগ-অনুভুতি সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ । ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, অৰ্থনৈতিক বিষয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতে আমি অঞ্চলটিক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেয়াহে আমাৰ লক্ষ্য । সেইকাৰণে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি আমি ইমান লক্ষ্য ৰখা নাই । ৰাইজৰ সেই মৰম-আদৰ আমি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত বিচাৰি পালে 'সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰাটো' ! যোৰহাটত যুঁজ এখন হ'ব গৌৰৱ গগৈ-হিতেন গোস্বামীৰ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ; দিছপুৰত প্ৰদ্যুৎ, বিহপুৰীয়াত ভূপেন

