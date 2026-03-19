প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে উচাহৰ ঢৌ পল্লৱলোচন দাসৰ জন্মস্থান পাভৈত
বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ জন্ম পল্লৱ লোচন দাসৰ গাঁৱত ।
Published : March 19, 2026 at 4:24 PM IST
বিশ্বনাথ: ঘোষণা হ'ল বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা । বিশ্বনাথ সমষ্টিত শাসকীয় দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে পল্লৱলোচন দাসক । ইয়াকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ পাভৈৰ ৰাইজ । প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে জন্মস্থান পাভৈ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । লগতে পাভৈ হনুমান মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে পল্লৱ লোচন দাসে ।
দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে পাভৈৰ ৰাইজৰ লগতে আনন্দিত হৈ পৰিছে পাভৈ প্ৰাথমিকবিদ্যালয়ৰখনৰ শিক্ষা গুৰুসকলো । সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া । এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"ওড়িশাৰ পৰা তেওঁৰ আজোককাকসকল আহি ইয়াতে আছিল । ইয়াতেই ডাঙৰ-দীঘল হৈছে । এইখনেই পল্লৱলোচন দাসৰ পুৰণি ঘৰ । গতিকে আজি পাভৈৰ ৰাইজ যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে ।"
আন এজন লোকে কয়,"বিশ্বনাথবাসী হিচাপে আমি যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ । আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী সমাজৰ সুযোগ্য সন্তান পল্লৱলোচন দাসক বিজেপি দলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপি দলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমাৰ আশা, আমাৰ ভৰসা আছে পল্লৱলোচন দাসে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব । এই সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি আমি আশাবাদী । আমি সকলোৱে আদৰিছোঁ তেওঁক ।"
উল্লেখযোগ্য যে পল্লৱ লোচন দাস হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ লগতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিল । বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ সলনি এই বাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ হৈ পল্লৱ লোচন দাসে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে পল্লৱ লোচন দাসে । তেওঁ কয়,"মোৰ বাবে এক স্মৰণীয় আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । যিহেতু মই বিশ্বনাথৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক বিধানসভা সমষ্টিত আজি মোক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে আৰু তেখেতসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বাবে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমৰ যি প্ৰেক্ষাপট পৰিৱৰ্তন হৈছে, অসম এক সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিকো এক সমৃদ্ধিশালী সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এই যাত্ৰাত মোক যে তেখেতসকলে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে, ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথা মোৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে । মোৰ জন্মস্থান আৰু মোৰ জন্মস্থানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সৌভাগ্য, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এক আনন্দৰ বিষয় । সেইবাবে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ আহিছোঁ ।" মনোনয়ন দাখিল কৰা সন্দৰ্ভত দলীয় সভাতহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জনাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
বিৰোধীৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত দাসে কয়,"কংগ্ৰেছ দলেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বিশ্বনাথৰ উন্নয়ন, অসমৰ উন্নয়ন কেনেকে কৰিম, সেয়াহে আমাৰ লক্ষ্য । আমি বিশ্বনাথৰ ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগ, আবেগ-অনুভুতি সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ । ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, অৰ্থনৈতিক বিষয় আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতে আমি অঞ্চলটিক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেয়াহে আমাৰ লক্ষ্য । সেইকাৰণে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি আমি ইমান লক্ষ্য ৰখা নাই । ৰাইজৰ সেই মৰম-আদৰ আমি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ।"