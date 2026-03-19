মতগৰ্বী আৰু ৰাজপুত্ৰৰ আচৰণ ল’লে তেওঁ এঘৰীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক ! কাৰ কথা ক'লে বিশ্বজিৎ ফুকনে ?

মতগৰ্বী আৰু ৰাজপুত্ৰৰ আচৰণ ল’লে তেওঁ এঘৰীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক ! কাৰ কথা ক'লে বিশ্বজিৎ ফুকনে ?
দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই সৰুপথাৰ উষ্ম আদৰণি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক । গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা ।
Published : March 19, 2026 at 8:44 PM IST
সৰুপথাৰ: "কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈয়ে মিঞাৰ ভোটেৰে জয়লাভ কৰিছিল । যোৰহাটত তেওঁ এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া বা বেলেগ ধৰণে এটা বতাহ ক্ৰিয়েট কৰি নিজৰ সম্পৰ্কত এটা মিছা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি জয়লাভ কৰিলে ।" বিজেপিৰ পৰা পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিয়েই গৌৰৱ গগৈ সম্পৰ্কে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
সৰুপথাৰত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনৰ বতাহ । বিশ্বজিৎ ফুকনক সহস্ৰাধিক কৰ্মীৰ উষ্ম আদৰণি । অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বাজি উঠাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মাজতে ১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজা সমষ্টিত উপস্থিত হোৱা বিশ্বজিৎ ফুকনক বৃহস্পতিবাৰে উষ্ম আদৰণি জনাই বিজেপি কৰ্মীসকলে ।
কুশল কোঁৱৰ সেতুত জনসমুদ্ৰ:
সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে টিকট লাভৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সৰুপথাৰৰ বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থকসকলৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠে । সমষ্টিটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ স্বৰূপ তামুলীগাঁও-জামুগুৰি সংযোগী কুশল কোঁৱৰ সেতুত বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
বিশাল সমদল:
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতেই হাজাৰ হাজাৰ হাতত বিজেপিৰ পতাকা লৈ কৰ্মীসকলে আকাশ-বতাহ কঁপাই 'ভাৰত মাতা কী জয়' আৰু 'বিশ্বজিৎ ফুকন জিন্দাবাদ' ধ্বনিৰে তেওঁক আদৰণি জনায় ।
বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে ৰণনীতি:
বিগত সময়ছোৱাত বিশ্বজিৎ ফুকনে সৰুপথাৰ সমষ্টিটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ সৈতে যি নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল, তাৰেই প্ৰতিফলন আজিৰ এই জনসমুদ্ৰত দেখা গৈছে । দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ লগে লগে বিজেপিৰ কৰ্মীসকল একগোট হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ সাজু হৈছে । সৰুপথাৰৰ সমষ্টিত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ এই শক্তিশালী আৰম্ভণিয়ে বিৰোধী শিবিৰত এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । এতিয়া কেৱল অপেক্ষা নিৰ্বাচনৰ দিনটোলৈ, য’ত ভোটাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব ।
১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "মই যোৱা পাঁচটা বছৰত যিমান পাৰোঁ সমষ্টিত উন্নয়নৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । আজিৰ তাৰিখে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে যিমান আমাক মৰম দিছে, মই ভাবো কোনবা জনমত কৰা পুণ্যৰ ফলত আমি ইমান মৰম পাইছোঁ । মই কৃতজ্ঞ । জীৱনৰ অন্তিম দিনালৈকে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম । তাৰ কাৰণে যাতে ভগৱানে শক্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।"
পুনৰ কয়, "পাঁচ বছৰত যিমান কাম হ’ল, অহা পাঁচ বছৰত তাৰ চাৰিগুণ কাম হ’ব সৰুপথাৰ সমষ্টিত । আমি ৰাইজৰ কাৰণে সদায় দায়বদ্ধ । যিকোনো নিৰ্বাচন বা যিকোনো কথাতে প্ৰত্যাহ্বান থাকে । কিন্তু মই সদায় ভাবো আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বেলেগ কোনো নহয়, আমি নিজেই । মই যদি ভাল কাম কৰোঁ, প্ৰতিদ্বন্দ্বী মোৰ কাৰণে কোনো নহয় । আৰু মই যদি বেয়া কাম কৰোঁ, মোৰ বেয়া কামখিনিয়েই মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী । গতিকে যোৱা পাঁচটা বছৰত যদি মই ভাল কাম কৰিছোঁ, মোৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই ।
কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈয়ে মিঞাৰ ভোটেৰে জয়লাভ কৰিছিল:
সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে গৌৰৱ গগৈ সমালোচনা কৰি কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ আচলতে সম্পৰ্কত অসমৰ মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে গৌৰৱ গগৈক মানুহে ওচৰৰ পৰা কেতিয়াও নাপায় । তেওঁ ৰাজপুত্ৰ, তেওঁক কেতিয়াও ওচৰৰ পৰা নাপায় । নোপোৱাৰ কাৰণে মানুহে গৌৰৱ গগৈ সম্পৰ্কত বহুত উচ্চ ধাৰণা লৈছিল, যিটো কাৰণে যোৰহাটত তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল ।"
ফুকনে কয়,"কলিয়াবৰত জয়লাভ কৰোঁতে তেওঁ মিঞাৰ ভোটেৰে জয়লাভ কৰিছিল । যেতিয়া মিঞাৰ ভোট কমি গ’ল আৰু তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো কাজিৰঙা সমষ্টিৰ মানুহে গম পালে, তেতিয়া তেওঁ কাজিৰঙাৰ পৰা যোৰহাটলৈ পলায়ন কৰিলে । অথচ ইয়াৰ মানুহক কাকো এবাৰ বিদায় লৈয়ো নক’লে যে মই যোৰহাটলৈ যাওঁ ।"
যোৰহাটত কেনেকৈ সাংসদ জিকিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে:
তেওঁ কয়, "যোৰহাটত তেওঁ এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া বা বেলেগ ধৰণে এটা বতাহ ক্ৰিয়েট কৰি নিজৰ সম্পৰ্কত এটা মিছা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি জয়লাভ কৰিলে । যোৱা দুটা বছৰত গৌৰৱ গগৈ আচলতে কিমানৰ মানুহ যোৰহাটবাসীয়েও গম পাইছে আৰু লাহে লাহে অসমবাসীয়েও গম পাইছে যে এই মানুহজনৰ ওপৰত ৰাইজে যিটো বিশ্বাস কৰিছিল, আস্থা ৰাখিছিল সেয়া যে ভুল আছিল ।"
গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয়,"সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস হেৰুওৱা এজন ৰাজনৈতিক নেতা সদায় অকলশৰীয়াই হৈ থাকিব, তেওঁৰ কোনো লগ নাথাকিব আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত ৰিলেচন, পাব্লিক ৰিলেচন খুব বেয়া । ৰাজনৈতিক নেতা ইমান অহংকাৰী, মতগৰ্বী আৰু ৰাজপুত্ৰৰ আচৰণ ল’লে তেওঁ এঘৰীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক ।"