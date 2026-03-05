ETV Bharat / politics

ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা পিতৃ যোগেন মহন যাব দিল্লীলৈ: কি ক'লে কন্যা ধ্যানী মহনে

"সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত মই জীয়ৰী হৈ থাকিম । এতিয়ালৈকে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ তেনে কোনো সংকল্প নাই । দেউতাৰ সঁহাৰি হৈয়েই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ ।"-ধ্যানী মহন ।

Father Jogen Mohan to leave state politics for Delhi and What does daughter Dhyani Mohan say
পিতৃ যোগেন মহন যাব দিল্লীলৈ, কি কয় ধ্যানী মহনে ? (ETV Bharat Assam)
Published : March 5, 2026 at 8:00 PM IST

গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতিলৈ অহাৰ মন নাই ধ্যানী‌ মহনৰ । মন্ত্রী যোগেন মহনৰ কন্যা তথা অভিনেত্রী কন্যা ধ্যানী মহনে বৰ্তমান ৰাজনীতিলৈ অহাৰ কথা ভবা নাই যদিও ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব নোৱাৰে । হয়তো কেতিয়াবা পিতৃৰ পদাংকৰে ৰাজনীতিলৈ আহিবও পাৰে কন্যা ধ্যানী মহন । বৃহস্পতিবাৰে পিতৃৰ সৈতে দিছপুৰত দেখা গ'ল ধ্যানী মহনক । বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে অহা যোগেন মহনৰ লগত আহে কন্যা ধ্যানী মহন । ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ যাব পিতৃ । মনোনয়ন দাখিলত পিতৃক সংগ দিলে কন্যাই ।

সমষ্টিবাসী ৰাইজে যোগেন মহন দিল্লীলৈ যোৱাটো নিবিচাৰে । কিন্তু দলীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আজি যোগেন মহনে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পিতৃৰ প্ৰসংগত ধ্যানী মহনে কয়, "আমাৰ মানুহখিনিৰ মৰম আৰু দেউতাৰ বাবে আশীৰ্বাদ এয়া । সমষ্টিৰ ৰাইজে থকাটো বিচাৰিবই । কিন্তু আমি পৰিয়াল হিচাপে দেউতা আগবাঢ়ি যাওক আৰু মানুহৰ বাবে কাম কৰক তাকেই বিচাৰোঁ । পৰিয়াল হিচাপে আমি দেউতাক সদায় সহযোগ কৰিম । দেউতাৰ সকলো সিদ্ধান্তত আমি দেউতাৰ লগত আছোঁ ।"

পিতৃ যোগেন মহন যাব দিল্লীলৈ, কি কয় ধ্যানী মহনে ? (ETV Bharat Assam)

ৰাজনীতিলৈ অহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ তেনে কোনো সংকল্প নাই । দেউতাৰ সঁহাৰি হৈয়ে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ । ভৱিষ্যতৰ কথাটো নাজানোঁ । মাোৰ মা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ থকা বাবে মই দেউতাৰ লগত আহিছোঁ । দেউতাৰ সহায়ক হিচাপে থাকিম । মই এতিয়ালৈকে নিজকে সেইখিনি যোগ্য হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ । বহুত শিকিব বাকী আছে । দেউতা বিধায়ক হৈ নাথাকিলেও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত মই জীয়াৰী হৈ থাকিম । ৰাজনীতিত থাকি যে কাম কৰিম তেনে কথা নহয় । মই এনেকেই কাম কৰি যাম । মই সমষ্টিৰ মানুহখিনিৰ লগত থাকিম ।"

সমষ্টিৰ ৰাইজ দুখত থকা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আপোন এজন দূৰলৈ গুচি গ'লে সকলোৰে বেয়া লাগে । আমাৰো বেয়া লাগিছে । কিন্তু যি হয় ভালৰ বাবে হয় । আমি আশাবাদী ।"

