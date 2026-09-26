ETV Bharat / politics

৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৩৯.৬৫% হৈছে হিন্দু ভোটাৰ । অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ...

Nagaon Lok Sabha constituency
৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ যুঁজ । অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিতব্য উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ শাসকীয় দল বিজেপিৰ লগতে এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছেও তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

এই সমষ্টিটোৰ পৰা মুঠ ২৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও ৭ গৰাকীৰ মনোনয়ন বাতিল হয় । আনহাতে ৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত ১৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । অৱেশ্যে সমষ্টিটোৰ মূল প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰাই ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।

৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত । এই সমষ্টিকেইটা হৈছে চামগুৰি,নগাঁও বটদ্ৰৱা, ৰহা, মৰিগাঁও, জাগীৰোড, ৰূপহীহাট, লাহৰীঘাট আৰু ধিং । ইয়াৰ ভিতৰত চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু লাহৰীঘাটত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক । ধিঙত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক থকাৰ বিপৰীতে নগাঁও বটদ্ৰৱা, ৰহা, মৰিগাঁও আৰু জাগীৰোড বিজেপিৰ দখলত আছে । সেইবাবে এইবাৰ সমষ্টিটোত যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত তিনিওটা ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলেই যিকোনো দলৰেই সমষ্টিটো দখল কৰা এক প্ৰকাৰ সহজ হৈ পৰিব । যাৰবাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে বিজেপি, এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে ।

Nagaon Lok Sabha constituency
৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)

কিমান আছে ভোটাৰ ?

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । কাৰণ লোকসভাৰ সমষ্টিটোৰ অধিকাংশ হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ভোটাৰ হৈছে- ১৮,৯৮,৯৫২ গৰাকী । ইয়াৰে হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৫২,৮৯৭ গৰাকী । ৩৯.৬৫% হৈছে হিন্দু ভোটাৰ । আনহাতে মুছলমান ভোটাৰ হৈছে ১১,১৪,৬৯৫ গৰাকী । সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৬০.৩৫ শতাংশ । এনে প্ৰেক্ষাপটত লোকসভা সমষ্টিটো দখলৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।

পূৰ্বে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল যদিও এইবেলি উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট কিছু সালসলনি হৈছে । কংগ্ৰেছৰ তুলনাত শাসকীয় বিজেপিৰ লগতে এআইইউডিএফ দলেও দিনে-নিশাই সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা অধিক অব্যাহত ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰূপহীয়াত সমষ্টিৰ সুঁতিৰপাৰ, বালুচৰ আদি অঞ্চলৰ একাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণো উল্লেখ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ।

Nagaon Lok Sabha constituency
৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী সংখ্যালঘু ভোটাৰে 'ডি' ভোটাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, "অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনতে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ওপৰত ডি ভোটাৰ লগোৱা হৈছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালতো যি ভোটাৰৰ সমস্যা কোনো সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে দুই ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হে কৰিছিল । কংগ্ৰেছে আমাক কেৱল প্ৰতাৰণাহে কৰিলে ।"

ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "আমি এইবাৰ ভুল কৰিব নোৱাৰো । কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা চাকৰি পাবলৈ ৫-১০ লাখ টকা দিবলগীয়া হৈছিল ।"

Nagaon Lok Sabha constituency
৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ২০২৯ চনত ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ’ব বুলি ভাষণেৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই । ৰূপহীহাটৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, “২০২৭ চনতেই বিজেপিয়ে খেদা খাব আৰু ৰাহুল গান্ধী প্ৰধান মন্ত্ৰী হ’ব । সেয়েহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো উপ নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীক উপহাৰ হিচাপে দিব লাগে ।”

এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে বিজেপি, এআইইউডিএফৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলে; কিন্তু সমষ্টিটোত ভোটাৰ ৰাইজে কাক সমৰ্থন কৰিব সেয়া ন অক্টোবৰৰ ভোটগণনাতহে স্পষ্ট হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দাগী অপৰাধীয়ে চামগুৰিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত কৰিছে: ৰকিবুল হুছেইন

নগাঁৱত বিজেপিলৈ সমৰ্থন বাঢ়িল সংখ্যালঘুৰ, চামগুৰি হিংসাৰ মূল মানুহ ৰকিবুল হুছেইন: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
এআইইউডিএফ
BJP
NAGAON LS BYPOLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.