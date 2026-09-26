৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য

৬০.৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৩৯.৬৫% হৈছে হিন্দু ভোটাৰ । অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ...
Published : September 26, 2026 at 7:33 PM IST
নগাঁও: ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ যুঁজ । অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিতব্য উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ শাসকীয় দল বিজেপিৰ লগতে এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছেও তৎপৰ হৈ পৰিছে ।
এই সমষ্টিটোৰ পৰা মুঠ ২৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও ৭ গৰাকীৰ মনোনয়ন বাতিল হয় । আনহাতে ৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত ১৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । অৱেশ্যে সমষ্টিটোৰ মূল প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা, এআইইউডিএফৰ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ শিৱামণি বৰাই ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ ৮ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত । এই সমষ্টিকেইটা হৈছে চামগুৰি,নগাঁও বটদ্ৰৱা, ৰহা, মৰিগাঁও, জাগীৰোড, ৰূপহীহাট, লাহৰীঘাট আৰু ধিং । ইয়াৰ ভিতৰত চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু লাহৰীঘাটত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক । ধিঙত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক থকাৰ বিপৰীতে নগাঁও বটদ্ৰৱা, ৰহা, মৰিগাঁও আৰু জাগীৰোড বিজেপিৰ দখলত আছে । সেইবাবে এইবাৰ সমষ্টিটোত যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত তিনিওটা ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলেই যিকোনো দলৰেই সমষ্টিটো দখল কৰা এক প্ৰকাৰ সহজ হৈ পৰিব । যাৰবাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে বিজেপি, এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে ।
কিমান আছে ভোটাৰ ?
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । কাৰণ লোকসভাৰ সমষ্টিটোৰ অধিকাংশ হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ । নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ভোটাৰ হৈছে- ১৮,৯৮,৯৫২ গৰাকী । ইয়াৰে হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৫২,৮৯৭ গৰাকী । ৩৯.৬৫% হৈছে হিন্দু ভোটাৰ । আনহাতে মুছলমান ভোটাৰ হৈছে ১১,১৪,৬৯৫ গৰাকী । সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৬০.৩৫ শতাংশ । এনে প্ৰেক্ষাপটত লোকসভা সমষ্টিটো দখলৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।
পূৰ্বে সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল যদিও এইবেলি উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট কিছু সালসলনি হৈছে । কংগ্ৰেছৰ তুলনাত শাসকীয় বিজেপিৰ লগতে এআইইউডিএফ দলেও দিনে-নিশাই সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা অধিক অব্যাহত ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰূপহীয়াত সমষ্টিৰ সুঁতিৰপাৰ, বালুচৰ আদি অঞ্চলৰ একাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণো উল্লেখ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ।
এগৰাকী সংখ্যালঘু ভোটাৰে 'ডি' ভোটাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, "অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনতে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ওপৰত ডি ভোটাৰ লগোৱা হৈছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালতো যি ভোটাৰৰ সমস্যা কোনো সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে দুই ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হে কৰিছিল । কংগ্ৰেছে আমাক কেৱল প্ৰতাৰণাহে কৰিলে ।"
ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "আমি এইবাৰ ভুল কৰিব নোৱাৰো । কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা চাকৰি পাবলৈ ৫-১০ লাখ টকা দিবলগীয়া হৈছিল ।"
আনহাতে ২০২৯ চনত ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ’ব বুলি ভাষণেৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই । ৰূপহীহাটৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, “২০২৭ চনতেই বিজেপিয়ে খেদা খাব আৰু ৰাহুল গান্ধী প্ৰধান মন্ত্ৰী হ’ব । সেয়েহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো উপ নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীক উপহাৰ হিচাপে দিব লাগে ।”
এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে বিজেপি, এআইইউডিএফৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলে; কিন্তু সমষ্টিটোত ভোটাৰ ৰাইজে কাক সমৰ্থন কৰিব সেয়া ন অক্টোবৰৰ ভোটগণনাতহে স্পষ্ট হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দাগী অপৰাধীয়ে চামগুৰিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত কৰিছে: ৰকিবুল হুছেইন
নগাঁৱত বিজেপিলৈ সমৰ্থন বাঢ়িল সংখ্যালঘুৰ, চামগুৰি হিংসাৰ মূল মানুহ ৰকিবুল হুছেইন: মুখ্যমন্ত্ৰী