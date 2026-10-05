কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ, গোচৰ ৰুজু
অপপ্ৰচাৰ নচলাবলৈ সকলোকে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ৰ ।
Published : October 5, 2026 at 10:37 AM IST
গুৱাহাটী : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন ভুৱা ফটো প্ৰচাৰক লৈ বিশেষ চৰ্চা হৈছে । ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এই ক্ষেত্ৰত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে সকীয়নিও দিছে ।
এই ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি জনমানসত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাবমূর্তি ম্লান কৰিবলৈ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই উঠিপৰি লগা বুলি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা ছবিখন প্ৰস্তুত কৰাসকলক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে ।
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা এই ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি একেবাৰেই কাল্পনিক আৰু বাস্তৱৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক বা ভিত্তি নথকাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
সেইবাবে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে অপপ্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কাকোৱেই সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ।
The Chief Minister’s Office, Assam has taken serious note of the deliberate circulation of a completely FAKE and morphed image of Hon’ble Chief Minister Dr @himantabiswa on social media. The image, created using Artificial Intelligence, is entirely fabricated and has no basis in reality whatsoever. Its creation and circulation is a malicious and deliberate attempt to mislead the public and tarnish the image of the Hon’ble Chief Minister. Creating and spreading such fabricated content is an act of utter disrespect to truth and a blatant abuse of social media. A case has already been registered and the persons involved in creating and circulating the fake image have been identified. Strict legal action will be initiated against all those responsible. No one involved in this malicious campaign will be allowed to escape accountability. The CMO Assam strongly urges people not to become instruments of such malicious propaganda. Those who have shared or amplified such fabricated content must exercise responsibility and verify facts before circulating anything online.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 4, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৰাইজক সামাজিক মাধ্যম যোগে এনে দুৰভিসন্ধিমূলক অপপ্ৰচাৰপৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাই এইদৰে উল্লেখ কৰিছে, "যিসকলে এনেধৰণৰ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে দায়িত্ববোধ দেখুওৱা উচিত । তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত যিকোনো কথা বিয়পোৱাৰ আগতে সত্যতা পৰীক্ষা কৰা উচিত ।"
লগতে পঢ়ক:নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়ক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
লক্ষ্য পথ সুৰক্ষা : অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক মটৰ চাইকেল প্ৰদান
নগাঁও লোকসভাত আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী : মুখ্যমন্ত্ৰী