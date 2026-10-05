ETV Bharat / politics

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ, গোচৰ ৰুজু

অপপ্ৰচাৰ নচলাবলৈ সকলোকে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ৰ ।

FAKE and morphed image of himanta biswa Sarma upload on social media,case registered
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ, গোচৰ ৰুজু (@ HIMANTA BISWA SARMA FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন ভুৱা ফটো প্ৰচাৰক লৈ বিশেষ চৰ্চা হৈছে । ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এই ক্ষেত্ৰত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে সকীয়নিও দিছে ।

এই ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি জনমানসত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাবমূর্তি ম্লান কৰিবলৈ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই উঠিপৰি লগা বুলি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা ছবিখন প্ৰস্তুত কৰাসকলক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে ।

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা এই ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি একেবাৰেই কাল্পনিক আৰু বাস্তৱৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক বা ভিত্তি নথকাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

সেইবাবে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে অপপ্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত কাকোৱেই সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীৰ কার্যালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ৰাইজক সামাজিক মাধ্যম যোগে এনে দুৰভিসন্ধিমূলক অপপ্ৰচাৰপৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাই এইদৰে উল্লেখ কৰিছে, "যিসকলে এনেধৰণৰ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে দায়িত্ববোধ দেখুওৱা উচিত । তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটত যিকোনো কথা বিয়পোৱাৰ আগতে সত্যতা পৰীক্ষা কৰা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক:নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়ক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

লক্ষ্য পথ সুৰক্ষা : অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক মটৰ চাইকেল প্ৰদান

নগাঁও লোকসভাত আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.