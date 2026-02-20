ETV Bharat / politics

অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত সৰ্বাধিক সংখ্যক গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱাটো এক গৌৰৱৰহে বিষয় : ক‘লে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে

এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকাই নিজ ভাতৃ ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন জনাই এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

PRIYANKA GANDHI ASSAM VISIT
কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা (ফাইল ফটো) (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 20, 2026 at 6:16 PM IST

গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই ঘটাই বিস্ফোৰণ ৷ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ২০১৮ চনৰ মানহানিৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি নিজ ভাতৃ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰে৷ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত সৰ্বাধিক সংখ্যক গোচৰৰ সন্মুখীন হোৱাটো একপ্ৰকাৰ সন্মানৰ কথাহে হৈ পৰিছে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকা ভদ্ৰাই কয় যে কেইবাটাও গোচৰত বিভিন্নজনে কাৰোবাক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো হৈছে সঠিক পথত থকাৰ লক্ষণ ।

মানহানিৰ গোচৰত ভাতৃয়ে আদালতত হাজিৰ হোৱা কথাটোৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘এয়াই ৰাজনীতি য’ত মিছা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক শোষণ কৰা হয় । আমি বহু বছৰ ধৰি এই কথা সহ্য কৰি আহিছো ।’’

শুকুৰবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰৰ বিধায়ক তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আদালতত হাজিৰ হৈ সেই সময়ৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে কৰা কথিত মন্তব্যৰ সৈতে জড়িত মানহানিৰ গোচৰত নিজৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে ।

‘‘সত্য, উন্নয়ন আৰু জনসাধাৰণৰ পক্ষত থিয় দি ইতিবাচক ৰাজনীতি বিচৰাসকলে চৰকাৰৰ আটাইতকৈ বেছি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাটো এটা নিয়মত পৰিণত হৈছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক গোচৰ, ইডি আৰু আই টি অভিযান। আমি সঠিক পথত থকাটো গৌৰৱৰ বিষয়, আৰু সেইবাবেই আমাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে’’ বুলি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় ৷

ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত মানহানিৰ গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আদালতে ৯ মাৰ্চত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ আদালতে ৰায়বেৰেলীৰ লোকসভাৰ সাংসদগৰাকীক আত্মপক্ষ সমৰ্থনত প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

২০১৮ চনৰ কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাজনে শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰা বুলি স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্ৰই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।

