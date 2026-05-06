দেশত আঞ্চলিক দলৰ সোণালী যুগৰ অন্ত পৰিব নেকি ?
প্ৰথমতে তেজস্বী, বৰ্তমান মমতা আৰু ষ্টেলিন নিৰ্বাচনত পৰাস্ত । আধিপত্যবাদী শক্তি হিচাপে বিজেপিৰ আত্মপ্ৰকাশ । আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিল নেকি ?
Published : May 6, 2026 at 8:06 PM IST
পাটনা : ১৯৯০ চনৰ আগষ্ট মাহ । তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ভিপি সিঙৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মণ্ডল আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰীকৰণৰ ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ভাৰততে আঞ্চলিক দলসমূহৰ উত্থান ঘটে আৰু পৰৱৰ্তী তিনিটা দশক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে ।
সম্ভৱতঃ এই দলসমূহৰ শীৰ্ষ সময় আছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ (এনডিএ) চৰকাৰৰ উত্থানৰ সময়ত । তাৰ পিছত সংযুক্ত প্ৰগতিশীল মিত্ৰজোঁট (ইউপিএ) চৰকাৰৰ উত্থানৰ সময়ত । ইয়াৰ সময়ছোৱা আছিল কুৰি শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰু একবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ।
কিন্তু ২০১৪ চনত কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই দলবোৰৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাগতভাৱে কমি আহিছে । এনডিএ যদিও এক মিত্ৰজোঁট হিচাপে গঠিত হৈছে, কিন্তু সৰু সৰু অনুঘটক দলবোৰৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমে কমি আহিছে । আনহাতে, বিৰোধী দলতো নিজস্ব পৰিচয় ভিত্তিক দলসমূহৰ পতন অধিক নাটকীয় হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা এই ধাৰা অধিক প্ৰকট হৈছে । বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ আধিপত্য ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ মাজতে শেহতীয়াভাৱে পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ৰাজনীতিত এক নিৰ্ণায়ক পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে নেকি ?
আঞ্চলিক দলৰ উত্থান
আঞ্চলিক দলৰ স্বৰ্ণিল দিনত উত্তৰ প্ৰদেশত মুলায়ম সিং যাদৱ আৰু মায়াৱতী, বিহাৰত লালুপ্ৰসাদ যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰ, পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জী, তামিলনাডুত এম কৰুণানিধি আৰু জয়াললিতা, পঞ্জাবত প্ৰকাশ সিং বাদল, ওড়িশাত নবীন পাটনায়কৰ দৰে নেতাই নিজা নিজা ৰাজ্যত ক্ষমতা দখল কৰি শাসন কৰিছিল । আনহাতে, তেলেংগানাত কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও আৰু দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে ।
জেপি আন্দোলনৰ পৰা জন্ম লোৱা জনতা দলৰ দৰে আঞ্চলিক দল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল (আৰজেডি), সমাজবাদী পাৰ্টী (এছপি) আৰু বহুজন সমাজ পাৰ্টীয়ে (বিএছপি) লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আৰু ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ নীতি মানি চলি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত জাতিষ্কাৰ হৈ উঠে । অন্য স্থানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰা কাঝাগম (ডিএমকে), তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টিএমচি), নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টী (এনচিপি), আম আদমি পাৰ্টী (আপ) আদি দলে নিজৰ শক্তিশালী উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে । মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজনীতিৰ যুগত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি উভয়তে তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ।
কিন্তু ২০১৪ চনৰ পৰা বিজেপিৰ ক্ৰমবৰ্ধিত শক্তিৰ বাবে এই আঞ্চলিক দলসমূহে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ খোপনি হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক সঞ্জয় কুমাৰে কয় যে তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ এক ভুল পদক্ষেপে আঞ্চলিক দলসমূহৰ বাবে পথ মুকলি কৰিছিল । ১৯৮৯ চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়া বাওঁ মঞ্চই সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ পিছতো তেওঁ চৰকাৰ গঠন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ফলত ভিপি সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ মণ্ডল আয়োগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি আঞ্চলিক দলসমূহৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগৰ সৃষ্টি কৰে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক অৰুণ পাণ্ডেয়ে এই বিষয়ে সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে আঞ্চলিক আকাংক্ষাক পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে জনসাধাৰণে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় । কিন্তু এই আঞ্চলিক দলসমূহেও জনসাধাৰণৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ শিপা দুৰ্বল হ’বলৈ ধৰিলে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপিয়ে জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা জোখাৰ উদ্যোগ লৈ 'উন্নয়নৰ ৰাজনীতি'ৰ এক নতুন ব্ৰেণ্ডৰ সূচনা কৰে । বিভিন্ন ৰাজ্যত বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰা বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মহিলাৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পুঁজি স্থানান্তৰৰ দৰে ব্যৱস্থাই 'উন্নয়নমূলক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ'ৰ এই আখ্যানক শক্তিশালী কৰাৰ কাম কৰিছিল ।"
‘অংগ-বংগ’ আৰু ‘কলিংগ’ত বিজেপিৰ আধিপত্য
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ পৰিদৃশ্য এতিয়া পৰিৱৰ্তন হোৱা যেন লাগিছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছে পুনৰবাৰ মুখ্য দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বিশেষকৈ বিজেপিয়ে দ্ৰুতগতিত নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰি আছে । বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ ঠাইত নিজাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিয়োগ কৰাৰ পিছত এতিয়া পশ্চিমবংগত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৱে ওড়িশাত গেৰুৱা ধ্বজা উত্তোলন কৰিছিল । আনহাতে, অসমতো জয়ৰ হেট্ৰিক সম্পূৰ্ণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ডৰ বাহিৰে সমগ্ৰ পূব আৰু উত্তৰ-পূবত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ।
প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক বা মিত্ৰজোঁটত, বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰ ২২ খন ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰহ ক্ষমতাত আছে । পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ডাবলৈ গ'লে বিজেপিয়ে দেশৰ ভূখণ্ডৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশতকৈও অধিক অংশত শাসন-ক্ষমতাত আছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছ চাৰিখন ৰাজ্যত শাসনত আছে । কিন্তু আঞ্চলিক দল কেৱল পঞ্জাব, ঝাৰখণ্ড আৰু তামিলনাডুতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত তিনিখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা আৰজেডিৰ বিধান পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য প্ৰেম কুমাৰ মণিয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ধাৰণাটোৱে প্ৰথমে মৌৰ্য যুগত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । সেই সময়ত ব্যৱসায়ীসকলে অসংখ্য তালাচী চকীত কৰ দিব লাগিছিল । ব্যৱসায়ীসকলে উপলব্ধি কৰিছিল যে যদি এজন সাৰ্বভৌম শাসক থাকে তেন্তে তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা স্থানতে কৰ দিব লাগিব । তেতিয়াই চাণক্যই এক শক্তিশালী, কেন্দ্ৰীভূত শাসন ব্যৱস্থাৰ ধাৰণাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ধাৰণাটোৱে এক আকাৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । আজিৰ তাৰিখত যেনেদৰে আঞ্চলিক দলসমূহৰ প্ৰভাৱ কমি আহিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইটো অনুভৱ হয় যে জনসাধাৰণে শক্তিশালী, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ওপৰত অধিক আস্থা ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
আঞ্চলিক দলসমূহৰ দুৰ্দশা
বংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৯৪ খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৮০ খন আসনতহে জয়লাভ কৰে । আনহাতে, তামিলনাডুত এমকে ষ্টেলিনৰ ডিএমকে দলে ২৩৪ খন আসনৰ ভিতৰত ৫৯ খন আসনত জয়লাভ কৰে । দুয়োটা দলেই এতিয়া ক্ষমতাৰ পৰা উচ্ছেদ হৈছে । বংগত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ বিপৰীতে তামিলনাডুত অভিনেতা বিজয়ৰ নেতৃত্বত তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামে (টিভিকে) ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
বিহাৰত ২০২৫ চনত তেজস্বী যাদৱৰ আৰজেডিয়ে মাত্ৰ ২৫ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । উত্তৰ প্ৰদেশত অখিলেশ যাদৱৰ এছপি তুলনামূলকভাৱে শক্তিশালী হৈ আছে; ২০২২ চনত দলটোৱে ১১১ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মায়াৱতীৰ বিএছপিয়ে মাত্ৰ এখন আসনহে লাভ কৰিছিল । ইফালে দিল্লীত আপ, পঞ্জাবত শিৰোমণি আকালি দল, ওড়িশাত বিজেডি আৰু তেলেংগানাৰ পৰা বিআৰএছক উৎখাত কৰা হৈছে ।
বিজেপিৰ শক্তি আৰু আঞ্চলিক দলৰ দুৰ্বলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী
বিজেপিৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ভেটি হৈছে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ চৰকাৰ, যিয়ে বিজেপিৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানক সফলতাৰে সাকাৰ ৰূপ দিছে । শক্তিশালী নেতৃত্ব, কেন্দ্ৰীভূত ৰাজনীতি, স্পষ্ট বিচাৰধাৰা আৰু যাদুকৰী গুণৰ ব্যক্তিসকলে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । লগতে বিজেপিয়ে সামাজিক সমীকৰণৰ পুনৰ্গঠন কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক কৌশল অধিক তীক্ষ্ণ কৰি তুলিছে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক সঞ্জয় কুমাৰে কয়, "আঞ্চলিক দলসমূহক সুযোগ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে বহুতেই চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । কিন্তু ক্ষমতা দখল কৰিলেও তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । স্বজন-তোষণ আৰু অবাধ দুৰ্নীতিয়ে তেওঁলোকৰ পতনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল । এই সময়ছোৱাত বিজেপিয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি 'ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ধাৰা'ক কেন্দ্ৰ কৰি এক নতুন ৰাজনীতিৰ ব্ৰেণ্ড হিচাপে সফলতা লাভ কৰিছিল ।"
ইফালে মণ্ডল ৰাজনীতিৰ ভিত্তি তৈয়াৰ কৰা জাতিগত সমীকৰণবোৰে এতিয়া সিমান এটা স্থিৰতা বজাই ৰখা নাই, যিটো প্ৰথমতে আছিল । নতুন সামাজিক মিত্ৰতা আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিয়ে এই সমীকৰণবোৰক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ উন্নত পুঁজি, আইটি কোষ, সংবাদ মাধ্যম পৰিচালনা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংস্থা আছে । তাৰ তুলনাত আঞ্চলিক দলসমূহ সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে । আনহাতে, নেতৃত্বৰ সংকট আৰু স্বজন-তোষণেও তেওঁলোকক অভ্যন্তৰৰ পৰা দুৰ্বল কৰি তুলিছে ।
প্ৰাক্তন এমএলচি মণিয়ে কয়, "মণ্ডল আয়োগৰ পিছত জাতিভিত্তিক ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । মানুহে অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে কেৱল নিজৰ জাতিগত সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে কোনো এজন লোক নেতা হ'ব পাৰে । জেপি আন্দোলন আৰু মণ্ডল আয়োগৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই আঞ্চলিক দলসমূহক নিজৰ শক্তি সুদৃঢ় কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকে এই সুযোগক মূলধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বংশবাদ, দুৰ্নীতি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অভাৱ । তেওঁলোকৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা ক্ৰমান্বয়ে কমি অহাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আৰু উন্নয়নকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে এই ৰিক্ত স্থান পূৰণ কৰিলে ।"
বিশ্বজনীন প্ৰৱণতা : স্পেইনত আঞ্চলিক দলসমূহৰ শক্তিশালী ভূমিকা
আঞ্চলিক দলসমূহে বিশ্বৰ আন আন ঠাইতো প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে । উদাহৰণস্বৰূপে স্পেইনত কেটাল'নিয়া আৰু বাস্ক প্ৰদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আঞ্চলিক দলসমূহ বিশেষভাৱে শক্তিশালী । কাটাল’নিয়াৰ স্বাধীনতাৰ দৰে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত দলসমূহে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ সংসদত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে । যিহেতু স্পেইনৰ কোনো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰে, সেয়েহে আঞ্চলিক দলসমূহে সঘনাই ‘কিং মেকাৰ’ৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ।
চৰকাৰক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বিনিময়ত আঞ্চলিক দলসমূহে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ বাবে অধিক স্বায়ত্তশাসন, অৰ্থনৈতিক পেকেজ আৰু বিশেষ বিশেষাধিকাৰৰ দাবী কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে সফলতাৰে চাপ সৃষ্টি কৰে । যাৰ ফলত আঞ্চলিক স্বাৰ্থক ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো চৰকাৰসমূহৰ বাবে এক বাধ্যতামূলক প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰে ।