দলত্যাগ কৰা ৭ সাংসদক অযোগ্য ঘোষণাৰ দাবী; ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ আপৰ
দল এৰা ৭ সাংসদৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰাৰ দাবীৰে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ আম আদমি পাৰ্টীৰ ।
Published : April 26, 2026 at 5:33 PM IST
নতুন দিল্লী : দল ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱা আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যসভাৰ ৭ গৰাকী সাংসদে সদস্যপদ হেৰুৱাব লাগিব । সাংবিধানিক বিধানৰ অধীনত তেওঁলোকে সদস্যপদ হেৰুৱাব লাগিব । এই দাবী আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ । সিঙে জনোৱা মতে সংবিধানৰ দশম অনুসূচীৰ অধীনত তেওঁলোকৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক অনুৰোধ জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ক্ৰমে ৰাঘৱ চাড্ডা, অশোক মিট্টল, সন্দীপ পাঠক, হৰভজন সিং, ৰাজেন্দ্ৰ গুপ্তা, বিক্ৰম সাহনী আৰু স্বাতী মালিৱালে পদত্যাগ কৰে । অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে নীতি, মূল্যবোধ আৰু মূল আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । দল ত্যাগ কৰা ৭ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত ৬ গৰাকীয়ে আছিল পঞ্জাবৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ।
ইয়াৰ পিছতে আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দাবী কৰে যে পক্ষপাতিত্ব বিৰোধী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে গৈ ৰাজ্যসভাৰ ৭ গৰাকী সাংসদে এই পদক্ষেপ লৈছে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় সংবিধানৰ দশম অনুসূচীৰ অধীনত এই ৭ গৰাকী সাংসদৰ সদস্যপদ সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । এই বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও অধ্যক্ষক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত ন্যায্য সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰক ।" সিঙে এই পদক্ষেপক প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি অভিযোগ কৰে যে সাংসদসকল আপৰ আদেশত নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও পিছত হেঁচাত পৰি দলত্যাগ কৰে ।
AAP वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद @SanjayAzadSln और AAP नेशनल मीडिया प्रभारी @anuragdhanda की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/XNbUh6EZDh— AAP (@AamAadmiParty) April 24, 2026
তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পিছত এই কামত পাকৈত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আপোনালোকক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । এয়া গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা, পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা, লগতে দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতিও বিশ্বাসঘাতকতা, ইয়াক ভেঙুচালি কৰাৰ প্ৰয়াস ।"
তেওঁ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কয় যে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে দল সলনি কৰাৰ আগতে পদত্যাগ কৰিব লাগে । তেওঁ কয়, "যদি আপুনি কোনো দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় আৰু মতানৈক্য থাকে তেন্তে আপুনি সেই দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত য'ত আপোনাৰ মতামত মিলে তাতেই যাব পাৰে । আপুনি এটা দলৰ আদেশত নিৰ্বাচিত হৈ এতিয়া আপুনি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে ?... এই কাৰণেই আশা কৰা হৈছে যে অধ্যক্ষই অতি সোনকালে এই আবেদনৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেওঁলোকৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰিব । মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে এয়াই হ'ব ।"
তেওঁ কয় যে আপে এই বিষয়ত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল আৰু এজন প্ৰাক্তন লোকসভাৰ মহাসচিবকে ধৰি সংবিধান বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈছে আৰু স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে আইনৰ অধীনত সাংসদসকলক অযোগ্য ঘোষণা কৰিব লাগে ।
