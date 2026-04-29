বংগত শাসনৰ বাঘজৰী ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে মমতাই ? তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীৰ বাবে এগজিট প'লে কি কয়

বংগত শাসনৰ বাঘজৰী ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে মমতাই ? তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীৰ বাবে এগজিট প'লে কি কয়
বংগত পি-মাৰ্কুৱে বিজেপিক ১৫০-১৭৫, টিএমচিক ১১৮-১৩৮, কংগ্ৰেছক ২-৬ খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰজা প’ল এনালাইটিকছে ১৯৩ খন আসনেৰে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
Published : April 29, 2026 at 7:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগ এই চাৰিখন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত ভোটদান সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ঘোষণা কৰা এগজিট প’লত তামিলনাডুত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰা কাঝাগামে (ডিএমকে) চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যখনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ নেতৃত্বত ডি এম কে আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ই কে পালানিস্বামীৰ (ইপিএছ) নেতৃত্বত নিখিল ভাৰতীয় আন্না দ্ৰাবিড়া মুনেত্ৰা কাঝাগামৰ (এআইএডিএমকে) মাজত নিৰ্বাচনী যুঁজ হৈছিল । তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগমৰ (টিভিকে) বিজয়ে পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁৰ দলে ৰাজ্যখনৰ ২৩৪ খন আসনৰ আটাইকেইখনতে এককভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
মেট্ৰিজ এগজিট প’লত ডিএমকে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ১২২-১৩২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইএডিএমকেয়ে ৮৭-১১০ খন আৰু বিজয়ৰ দলে ১০-১৫ খন আসন লাভ কৰাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে ১৩৪ খন আসনৰ তামিলনাডু বিধানসভাত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মেজিক সংখ্যা হৈছে ১১৭ ।
আনহাতে, পিপ'লছ পালছৰ এগজিট প’লত শাসকীয় ডিএমকেক তামিলনাডুত ১২৫ খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল এআইএডিএমকেয়ে ৬৫-৮০ খন আসন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে । আনহাতে, বিজয়ৰ দলে ১৮-২৪ খন আসন লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২৩ এপ্ৰিলত তামিলনাডুৰ ২৩৪টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে এটা পৰ্যায়ত ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫.১ শতাংশ । ৪ মে’ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
কেৰালাৰ এগজিট প’লৰ ফলাফল
৯ এপ্ৰিলত কেৰালাত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি এগজিট প’লৰ ওপৰত, যিয়ে ৪ মে’ৰ ফলাফলৰ আগতীয়া আভাস দিব পাৰে । এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ এগজিট প’লত পিনাৰায় বিজয়ন মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আটাইতকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, ষষ্ঠদশ ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বাবে ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত ভোটাদানৰ হাৰ আছিল ৭৭.৪৫ শতাংশ । ১৪০ জনীয়া কেৰালা বিধানসভাত এটা দল বা মিত্ৰজোঁটৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৭১ খন আসনৰ প্ৰয়োজন ।
পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এগজিট প'লৰ ফলাফল
পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বুধবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ এগজিট প’ল প্ৰকাশ পাইছে ।
২৯৪ খন আসনবিশিষ্ট পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ বাবে ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় । অহা ৪ মে’ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ৰাজ্যখনৰ বাবে এগজিট প’ল প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত এটা পিপ'লছ পালছে শাসকীয় টিএমচিক ১৭৭-১৯৭ খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক ৯৫-১১০ খন আৰু অন্যান্যক এখন আসন প্ৰদান কৰিছে । মেট্ৰিজে টিএমচিক ১২৫-১৪০, বিজেপিক ১৪৬-১৬১ আৰু অন্যান্যক ৬-১০ খন আসন প্ৰদান কৰিছে ।
আনহাতে, পি-মাৰ্কুৱে বিজেপিক ১৫০-১৭৫ খন, টিএমচিক ১১৮-১৩৮ খন আৰু কংগ্ৰেছক ২-৬ খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰজা প’ল এনালাইটিকছৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৩ খন আসনেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব । আনহাতে, টিএমচিয়ে মাত্ৰ ১০০ খন আসন লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থাকিব । তেওঁলোকৰ প্ৰক্ষেপণত অন্যান্যৰ বাবে এখন আসনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে ।