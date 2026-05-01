৪ মে’ এগজিট প’লৰ তথ্য ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ’ব: কংগ্ৰেছ
বিজেপিৰ এজেণ্টে এই এগজিট প’লৰ তথ্য উলিয়াইছে ৷ এয়া সকলো মিছা ৷ এইবাৰ অসমত মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব । দাবী কংগ্ৰেছৰ ৷
Published : May 1, 2026 at 1:50 PM IST
বঢ়মপুৰ : ‘‘Exit Poll is not Exact Poll. বিজেপিৰ নিৰ্দেশত উলিওৱা এগজিট প’ল ৪ মে’ত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ৷ সকলোৱে মাথোঁ ৪ মে’লৈ অপেক্ষা কৰক ৷’’ এই মন্তুব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিৰিঞ্চি বৰাৰ ।
বৰাই কয়, "৪ মে’ তাৰিখে সকলো জলজল-পটপট ওলাই পৰিব, তেতিয়াই অসমৰ ৰাইজে গম পাব ৷ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ।’’
উল্লেখ্য যে, ২৯ মে’ত বংগ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্ন সংস্থাই এগজিট প’ল প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰায়বোৰ এগজিট প’লতেই অসমত বিজেপি দলে নিৰকুংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ উমান দিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে এই এগজিট প’লৰ তথ্য মানি ল’ব বিচৰা নাই । এগজিট প’লক বিৰোধীয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা গৈছে ৷
এই এগজিট প’লৰ তথ্যক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিৰিঞ্চি বৰাই নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ বিজেপি দলক কটাক্ষ কৰাৰ লগতে অসমৰ ৰাইজক এই এগজিট প’লৰ তথ্যক লৈ বিভ্ৰন্তি নহ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘বিজেপিয়ে কিছুমান সংস্থাৰ হতুৱাই এগজিট প’লৰ তথ্য দেখুৱাই বিৰোধীসকলক চাপত ৰখাৰ যত্ন কৰিছে । কিন্তু আমি তেওঁলোকক ক’ব খোজো যে কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ সহযোগী মিত্ৰজোঁটৰ দলে এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰিব আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷’’
বৰাই আৰু কয়, ‘‘অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে । অসমখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত ব্যস্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত কৰিবলৈ যোৱা দহটা বছৰে বিজেপিয়ে যি যত্ন কৰিছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে ভোট দিছে । গতিকে আমি নিশ্চিত যে যথেষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰিম ৷ ২০২৬ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ৪ মে’ত ওলাব, সেয়া ৰাইজে গম পাব ৷’’
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘আমি যথেষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম । গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । এয়া নিশ্চিত । আমাৰ সতীৰ্থ সকলোলৈকে অনুৰোধ জনাইছো- এগজিট প’লৰ তথ্য দেখি মনোবল নাভাঙিব । বিশেষকৈ ভোটগণনাৰ দিনাখন বিজেপিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক কৰিবলৈ যত্ন কৰিব । আমি সেয়া বিফল কৰিব লাগিব । কোনো কাৰণতে যাতে তেওঁলোকে একো মেনেজ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে সচেতন হৈ থাকিব লাগিব ৷"