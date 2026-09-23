ETV Bharat / politics

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ লক্ষ্য : কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত

ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাক সামৰি পৰিষদখনৰ ৪০ টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

MISING AUTONOMOUS COUNCIL ELECTIONS
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত ৷ ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাক সামৰি পৰিষদখনৰ ৪০ টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ খচৰাও প্ৰকাশ পাইছে ৷

নিৰ্বাচনৰ উকমুকনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শাসক-বিৰোধী উভয় শিবিৰতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । পৰিষদ দখলৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ৷

কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে জোনাইৰ ২নং মুৰ্কংচেলেক মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন জোনাইস্থিত টাউন ক্লাবত অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৷ এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰি কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে একপ্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজায় ৷ এই আসনখনত ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এই বৈঠক সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ মুখ্য আহ্বায়কদ্বয় ক্ৰমে বিজয় পেগু আৰু প্ৰাক্তন ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মণিকান্ত দলেই কয়, ‘‘আগন্তুক মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ৷ পৰিষদ দখলৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে দলটোক সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গাঁৱে-ভূঞে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ৷’’

আনহাতে, পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । বৰ্তমানলৈকে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কোনো আলোচনা হোৱা নাই যদিও সময়ত দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মিত্ৰতাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ’ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই জানিবলৈ দিয়ে ।

মুঠতে, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখলৰ লক্ষ্যৰে ৪০ টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগতে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ দিশত বিৰোধী দলটো আগবঢ়া বুলি দাবী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: তিনি জিলাৰ বানপীড়িতক উচিত ক্ষতিপূৰণ আৰু সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ

TAGGED:

স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
MISING AUTONOMOUS COUNCIL
মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
MISING AUTONOMOUS COUNCIL ELECTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.