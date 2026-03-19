কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ কৰা কামৰ ওপৰত কেৱল নতুনকৈ ৰং লগোৱা হৈছে : বাটাছ ওৰাং
অসমত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰিছে শাসক বিৰোধী । এনে সময়তে ঢেকীয়াজুলিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাঙে কি ক'লে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ।
Published : March 19, 2026 at 7:29 PM IST
তেজপুৰ: অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি দিনে দিনে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । শাসক দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত কঠোৰ বাক-বিতণ্ডাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰচাৰ, সংগঠন আৰু ৰণকৌশল সম্পৰ্কে জানিবলৈ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাঙৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
সাক্ষাৎকাৰত বাটাছ ওৰাঙে স্পষ্টকৈ কয়, "কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেয়া বুলি যি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, সেইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা নহয় । ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছ এতিয়াও শক্তিশালীভাৱে উপস্থিত আছে । দল এৰিছে কেৱল সেইসকল নেতাই, যিসকলে নিজৰ স্বাৰ্থ আৰু পৰিয়ালৰ লাভৰ কথাহে চিন্তা কৰিছিল ।"
তেওঁৰ অভিযোগ মতে, এইসকল নেতাৰ বহুতৰে আগৰে পৰা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেই কাৰণেই তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিছে । তেওঁ কয়, "এইটো আদৰ্শগত বিষয় নহয়, এইটো সম্পূৰ্ণ স্বাৰ্থৰ ৰাজনীতি ।" উন্নয়ন সন্দৰ্ভত শাসক দলৰ দাবীৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই ওৰাঙে কয়, "বিজেপিয়ে যি উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, সেইটো অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ কৰা কামৰ ওপৰত কেৱল নতুনকৈ ৰং লগোৱা হৈছে । নতুনকৈ বিশেষ একো কৰা দেখা নাযায় ।"
বিশেষকৈ অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন তোলে । ওৰাঙে কয়, "ডাঙৰ ডাঙৰ অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণত মোটা অংকৰ ব্যয় হৈছে, কিন্তু এইবোৰত স্বচ্ছতা নাই । কিমান খৰচ হৈছে, কোনে লাভ কৰিছে, এইবোৰ কথা সাধাৰণ মানুহে নাজানে ।" সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাঙে শাসক পক্ষৰ উন্নয়ন দাবীৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰশ্ন তোলে । তেওঁ অভিযোগ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে পি ডব্লিউ ডি বিভাগ নিজৰ হাতত ৰাখি অধিকাংশ বাজেটেৰে এই প্ৰকল্প আৰম্ভ, বিশেষকৈ অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণত ব্যয় কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "এই অভাৰব্ৰীজসমূহৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োজনীয়তা আৰু খৰচৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত সন্দেহজনক । তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা পৰুৱা চাৰিআলিলৈকে দীঘলীয়া অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । কিন্তু এইটো কিমান প্ৰয়োজনীয় আছিল, সেই বিষয়ে সাধাৰণ ৰাইজে স্পষ্টকৈ নাজানে । এই প্ৰকল্পসমূহত জড়িত ঠিকাদাৰসকল শাসক পক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ, যাৰ ফলত ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যৱহাৰৰ আশংকা আছে ।"
চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভতো তেওঁ শাসক দলৰ ওপৰত সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয় যে, "মাটিৰ পট্টা বিতৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱিক উন্নয়ন নহয়, বৰং ভোটকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি । এক-দুই কথা মাটি দি এটা পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত নহয় । এনে মাটিত এটা পৰিয়ালৰ জীৱন-যাপন সম্ভৱ নহয় ।"
তেওঁৰ মতে, "চাহ বাগিচা অঞ্চলত মাটিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমকৈ আৱণ্টন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে পৰিয়াল বৃদ্ধি হ’লে মাটি ভাগ-বতৰা কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰিব । কমেও দুই-তিনি বিঘা মাটি দিব লাগিছিল, তেতিয়াহে পৰিয়ালটোৱে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । চাহ বাগিচাৰ ভূমি বিষয়টো জটিল, কিয়নো বহুক্ষেত্ৰত কোম্পানীসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা এই ভূমিত এন অ' চি আৰু ক্লিয়াৰেন্সৰ সমস্যাও আছে । ফলত, বাস্তৱিক অৰ্থত এই পট্টা বিতৰণ কিমান কাৰ্যকৰী হ’ব, সেই বিষয়েও সন্দেহ আছে ।"
ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে, "ইমান বছৰ শাসনত থাকিও এই অঞ্চলত কোনো বৃত্তিমূলক শিক্ষানুষ্ঠান, আই টি আই, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ স্থাপন কৰা হোৱা নাই । যুৱসমাজৰ বাবে কৰ্মসংস্থপনৰ সুযোগৰ অভাৱ । মই ২১ বছৰ বিজেপিত আছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানৰ বিজেপি আগৰ আদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । বিভাজনমূলক ৰাজনীতি মই সমৰ্থন নকৰোঁ ।" সমষ্টিৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী ইছ্যু সম্পৰ্কে তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়, "ঢেকীয়াজুলিত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সমান উন্নয়ন, যুৱসমাজৰ কৰ্ম-সংস্থান আৰু শিক্ষাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটোৱেই মোৰ মূল লক্ষ্য ।"
দলীয় অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ প্ৰশ্নত তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভেদ নাই আৰু সকলো নেতা-কর্মীয়ে একেলগে নিৰ্বাচনত নামিব । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত দল সংগঠিত হৈছে আৰু শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়িছে ।" মনোনয়ন দাখিলৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "২৩ মাৰ্চৰ ভিতৰত দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসৰি তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ।"
এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমত নিৰ্বাচনী বতাহ যিমানেই গৰম হৈ উঠিছে, তেনেকৈয়ে ৰাজনৈতিক অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগো তীব্ৰ হৈ পৰিছে । ঢেকীয়াজুলিৰ এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ।