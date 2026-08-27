অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে চুবুৰীয়া দেশৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ নতুন ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷
Published : August 27, 2026 at 5:00 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত সম্প্ৰতি ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বহু বিষয়ত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে ৷
বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ ভূমিৰ পৰা চলি থকা ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহে ক্ৰমাৎ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সক্ৰিয় ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অসম চৰকাৰৰ লগতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ক্ৰমাৎ বাঢ়ি অহা নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সচেতন হৈ পৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁ কয় যে সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ লগতে নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘হয়, অসম আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহে ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে । আমি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত আৰু আমাৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই ৰাজ্যখনত সক্ৰিয় ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দমন নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কেইবাজনো ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো ।’’
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশৰ নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ লগতে ভাৰতৰ পূব আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্তত ইয়াৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ঠিক এনে সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা এনে মন্তব্যই স্বাভাৱিকতে তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত যোৱা বছৰ বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সময়ত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱা বা পলায়ন কৰা সন্ত্ৰাসবাদী আৰু উগ্ৰপন্থীয়ে পুনৰবাৰ ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন সংসদীয় সমিতিয়ে এই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ যাৰ ফলত ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নতুনকৈ নিৰাপত্তাজনিত সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই গা কৰি উঠিছে ৷
অসমৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই অঞ্চলটো অতি স্পৰ্শকাতৰ ৷ ম্যানমাৰৰ পৰা সীমা অতিক্ৰম কৰি হৈ থকা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ দৰে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতেও ৰাজ্যখনে যুঁজি থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি শেহতীয়াকৈ সৰবৰাহৰ সময়তে প্ৰায় ১০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছো । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা চিন্তাৰ বিষয় এয়ে যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলে ম্যানমাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব পৰা নতুন পথ ব্যৱহাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ম'ৰে পথটো মূলতঃ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।’’
উল্লেখ্য যে, বিগত প্ৰায় ছটা দিনেই নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হয় । এই মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী, পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা আৰু শক্তিমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা মোৰ বৈঠকসমূহ অতি ফলপ্ৰসু আছিল । আমি অসমৰ বাবে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও তেওঁলোকক অৱগত কৰিলো ।’’
অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈয়ে কেন্দ্ৰৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৈঠকত মিলিত হয় ৷ গাডকাৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ৰাজ্যত শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ মেৰামতিৰ লগতে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷ তদুপৰি পথসমূহৰ দুৰ্বল অংশসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যাতে এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ পুনৰ হ’লে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নীতিন গাডকাৰী আৰু মোৰ মাজত হোৱা এই বৈঠকত বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ তাৎক্ষণিক মেৰামতি আৰু বান প্ৰতিৰোধী ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ৷ প্ৰমাণভিত্তিক পৰিকল্পনা ব্যৱহাৰ কৰি কালভাৰ্ট আৰু দলঙৰ ডিজাইন আৰু স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয় যে অসম চৰকাৰেও ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বান সমস্যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান বিচাৰিছে । ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘দীৰ্ঘদিনীয়া বান সমস্যাৰ সঠিক সমাধান বিচাৰি আমি আইআইটি ৰুৰকী আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছো ৷ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে চৰকাৰে অস্থায়ী সাহায্য ব্যৱস্থাৰ ঊৰ্ধত দীৰ্ঘম্যাদী বৈজ্ঞানিক সমাধানৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।’’
বানৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত প্ৰায় ১৩০-১৪০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত আমি প্ৰায় ১৩০-১৪০ কোটি টকা লাভ কৰিছো ।’’
চলিত বৰ্ষৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান সুৰক্ষা আৰু পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ১২০০-১৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা দলে ৰাজ্যৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ এই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সাহায্য আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰতি যথাযথ মনোযোগ দিয়াৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : ক্ষিপ্ৰগতিত আৰক্ষীৰ তদন্ত