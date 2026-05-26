প্ৰাক্তন বিধায়ক-সাংসদ দেৱাশীষ সমান্তৰায়ৰ বিজেপিত যোগদান

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মৰাজিৰ দ্বাৰা বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষিত হৈ গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰা বুলি সমান্তৰায়ে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

Ex-Rajya Sabha MP Debashish Samantaray Joins BJP
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 7:41 PM IST

নতুন দিল্লী: ওড়িশাৰ ৰাজনীতিত নতুন মোৰ ৷ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে দলৰ লগতে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰা দেৱাশীষ সমান্তৰায়ে মঙলবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে ৷ এসময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিচাপে পৰিচিত সমান্তৰায়ৰ দল এৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল ব্যাপক চৰ্চা ৷ সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পেলাই তেওঁ নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে যোগদান কৰে ৷

সমান্তৰায়ে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলায় । বিজেডিৰ পৰা তেওঁ দলত্যাগ কৰাৰ পিছত সম্প্ৰতি ৰাজ্যসভাত দলটোৰ সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে তিনিগৰাকী ৷

আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত সমান্তৰায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মৰাজিৰ দ্বাৰা বাৰুকৈয়ে আকৰ্ষিত হৈ গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰা বুলি সমান্তৰায়ে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথমে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো । আজি তেওঁ মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তেওঁৰ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যাতে মই তেওঁৰ বিকশিত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীত অৰিহণা যোগাব পাৰো । তেওঁ এখন উন্নত ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখিছে আৰু সেই লক্ষ্যৰ দিশত অহৰহ কাম কৰি আছে ।’’

ন-বিজেপি সমান্তৰায়ে লগতে কয়, ‘‘আশা কৰিছো বিজেপি নেতৃত্ব আৰু দলৰ মোৰ সকলো বন্ধু-বান্ধৱীয়ে মোক সহায় কৰি যাব আৰু মোৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব ৷ ভৱিষ্যতে মই ওড়িশাত বিজেপিৰ হৈ বহল পৰিসৰত কাম কৰিব বিচাৰো ।’’

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সমান্তৰায়ে বিজেডিৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদো ত্যাগ কৰিছিল ৷ দলৰ ভিতৰত তেওঁ অপমানবোধ কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছিল ৷

পদত্যাগ পত্ৰত সমান্তৰায়ে বিজেডিৰ মুৰব্বী নবীন পাটনায়কে ৰাজ্যসভা আৰু বিভিন্ন দলীয় সংগঠনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল । জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে পদত্যাগ পত্ৰত এনেদৰে লিখে, ‘‘মোক ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰদিন ঋণী হৈ থাকিম । মোক অবিভক্ত কটক জিলাৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ওড়িশাৰ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো ।’’

বিজেডিৰ হৈ টিকট লাভ কৰি জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে তিনিবাৰকৈ ওড়িশা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ তেওঁ ২০০০-২০০৪ চনলৈ তিৰতোল সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পিছত ২০০৯-২০১৯ চনলৈ অৰ্থাৎ দুবাৰকৈ কটকৰ বাৰাবাটিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । ২০২৪ চনত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত হয় ।

দলীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কিছুদিনৰে পৰা বিজেডিৰ কাম-কাজক লৈ সমান্তৰায় অসন্তুষ্ট হৈ আছিল । পূৰ্বে তেওঁ আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে সমৰ্থকসকলে তেওঁক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ বিজেডিৰ উপ-সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে দলটোৱে ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ কাৰণ মানি লোৱাত আৰু সংশোধনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

ৱাকফ বিল বিষয়ত দলৰ স্থিতিক সমান্তৰায়ে মুকলিকৈ সমালোচনা কৰাৰ লগতে কেইবাবাৰো প্ৰাক্তন আমোলা-ৰাজনীতিবিদলৈ পৰিণত হোৱা ভি কে পাণ্ডিয়ানৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।

আনহাতে, বিজেডিয়ে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁ দল আৰু ৰাজ্যসভাৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ দলটোৱে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই পদত্যাগ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘বিজেডিয়ে তেওঁক পঞ্চমবাৰৰ বাবে টিকট দি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত কৰিছিল । নবীন বাবুৱে তেওঁক ওড়িশা পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন সাংগঠনিক পদত নিযুক্তি দিছিল । দেৱাশীষ সমান্তৰায়ে বিজেপিৰ ফালে মুখ কৰি দলৰ আশাতকৈ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থক অধিক গুৰুত্ব দিছে ।’’

সোমবাৰে পদত্যাগৰ পিছত বিজেডিৰ মুখপাত্ৰ লেনিন মহান্তিয়ে মন্তব্য কৰে যে সমান্তৰায়ৰ দলত্যাগে দলত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । মহান্তিয়ে কয়, ‘‘তেওঁ দলৰ পৰা যথেষ্ট সা-সুবিধা লাভ কৰি দলৰ সভাপতিৰ আশীৰ্বাদত তিনিবাৰকৈ বিধায়ক হৈছিল ।ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেওঁ দল এৰি গৈছে । যোৱা চাৰি বছৰত তেওঁ দললৈ একো অৱদান আগবঢ়োৱা নাই ।’’

ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সমান্তৰায়ৰ বিজেপিত যোগদানে কটক, তিৰতোল আৰু পাৰাদ্বীপ অঞ্চলৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

