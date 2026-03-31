দুটা সপ্তাহত সলালে তিনিটা দল : এ আই ইউ ডি এফ এৰি এন পি পি হৈ কংগ্ৰেছত প্ৰৱেশ আমিনুলৰ
Published : March 31, 2026 at 5:29 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে দল বাগৰৰ ৰাজনীতি ৷ মঙলবাৰে এন পি পি দল এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ৷ উল্লেখ্যে যে, দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগৰ বাবে মানকাচৰ বিধায়ক ইছলামক ৬ বছৰৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে আমিনুল ইছলামে ১৭ মাৰ্চত এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰে ৷
দল ত্যাগৰ পাছতে আমিনুল ইছলামে মেঘালয়ৰ এন পি পি দলৰ আশ্ৰয়লৈ আহিছিল । মেঘালয়ৰ এন পি পি দলত যোগদানৰ পাছতে আমিনুল ইছলামে পুনৰ মানকাচৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ পাইছিল আৰু সেই মতে তেওঁ মনোনয়নো দাখিল কৰিছিল । কিন্তু শেষত তেওঁ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতে নিৰ্বাচনী যুঁজৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰি অহা আমিনুল ইছলামে হঠাতে কংগ্ৰেছৰ আশ্ৰয়লৈ আহে।
বিধায়ক আমিনুল ইছলামক কংগ্ৰেছ দললৈ আদৰণি জনায় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেশ বাঘেলে । উল্লেখ্য যে, আমিনুল ইছলাম এ আই ইউ ডি এফৰ উপ-সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল । কিন্তু দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, অগপই প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে আমিনুল ইছলামে অগপত যোগদান কৰিব বুলিও চৰ্চা হৈছিল ৷ অৱশেষত মঙলবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে মানকাচৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ ইফালে মানকাচৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে মহিবুৰ ৰহমানক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসা : শিল দলিয়াই ভাঙিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ আয়না