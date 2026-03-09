'হাতী'ৰ পৰা নামি গৌৰৱৰ হাতত 'হাত' ধৰি কংগ্ৰেছত গৃহপ্ৰৱেশ জয়ন্ত খাউণ্ডৰ

'হাতী'ৰ পৰা নামি গৌৰৱৰ হাতত 'হাত' ধৰি কংগ্ৰেছত গৃহপ্ৰৱেশ জয়ন্ত খাউণ্ডৰ
"বিগত কেইমাহমানৰ পৰা জয়ন্ত খাউণ্ডে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আহিছিল ।" ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
Published : March 9, 2026 at 7:35 PM IST
নতুন দিল্লী : অৱশেষত অগপত্যাগী জয়ন্ত খাউণ্ডে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত ৷ সোমবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, দলৰ জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষক তথা কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ আদিৰ উপস্থিতিত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ।
তেওঁক কংগ্ৰেছত আদৰণি জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়- "জয়ন্ত খাউণ্ডে এজন যুৱ নেতা হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অসমৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে বহু কাম কৰিছে । তেওঁৰ যোগদানৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈছে । আমি তেওঁক অতি উষ্ম আদৰণি জনাইছো । আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । অসমৰ ৰাইজে জয়ন্ত খাউণ্ডক ভালদৰে চিনি পায় । তেওঁ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰে ৷ এই কথা সকলোৱে জানে ।"
যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আৰু কয় যে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা আঞ্চলিক দলবোৰ শেষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু, জয়ন্ত খাউণ্ডে সদায় নিজৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়- "বিগত কেইমাহমানৰ পৰা জয়ন্ত খাউণ্ডে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । এই সিদ্ধান্তত তেওঁৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ অতিশয় সুখী । আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি শক্তিশালীভাৱে যুঁজ দিম ।"
অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাইজে বুজি পাইছে যে হিমন্তই স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে কাম কৰি দুৰ্নীতিৰ মাজত ডুব যোৱা অযোগ্য লোকক ৰাজনীতিত আগুৱাই লৈ গৈছে ।"
অগপ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাত উল্লাসিত হৈ পৰা জয়ন্ত খাউণ্ডে কয় যে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ কাম-কাজত অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
তেওঁ কয়- "আজি মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছো । মই কংগ্ৰেছ দলত নতুনকৈ অহা ৷ ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যিদৰে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি আহিছে, আমি একেলগে ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিম ।"
