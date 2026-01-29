ব্যস্ততা বাঢ়িছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ : ৰাজ্যজুৰি ই ভি এম আৰু ভি ভি পেটৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ

ব্যস্ততা বাঢ়িছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ : ৰাজ্যজুৰি ই ভি এম আৰু ভি ভি পেটৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ
১১ ডিচেম্বৰ ২০২৫ৰ পৰা ৯ জানুৱাৰী ২০২৬লৈকে চলিছিল এই প্রক্রিয়া ।
Published : January 29, 2026 at 5:25 PM IST
গুৱাহাটী : মাত্ৰ ডেৰ-দুমাহৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে নিৰ্বাচন আয়োগৰো ৷ ২০২৬ৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ব্যাপক কুচকাৱাজৰ সমান্তৰালভাৱে ভোটগ্ৰহণ আৰু নিৰ্বিচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ।
২০২৬ৰ বাবে শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে সাজু কৰিছে ই ভি এম আৰু ভি ভি পিট । ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নির্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যজুৰি ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেচিন (ই ভি এম) আৰু ভোটাৰ ভেৰিফায়েবল পেপাৰ অডিট ট্রেইল (ভি ভি পেট)ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ (এফ এল চি) কার্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । অসমৰ যুটীয়া মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে সদৰী কৰিছে এই তথ্য ।
ৰাজ্যৰ যুটীয়া মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে জনাইছে যে ১১ ডিচেম্বৰ ২০২৫ৰ পৰা ৯ জানুৱাৰী ২০২৬লৈকে চলা এই প্রক্রিয়াটোত ৰাজ্যৰ ৩৫খন জিলাৰ ভিতৰত ৩৪খন জিলাত সফলভাৱে প্রথম পর্যায়ৰ পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হৈছে । তামুলপুৰ জিলাৰ বাহিৰে আন সকলো জিলাতেই পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে জনাইছে যে ভাৰতৰ নির্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নির্দেশনা, কার্যপ্রণালীসমূহ অনুসৰণ কৰা হৈছে ৷ লগতে স্বীকৃত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতাৰে আৰু সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসৰি নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
প্রথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি, মুঠ ৪৩,৩৪৮টা বেলট ইউনিট (বি ইউ), ৩৬,১১৩টা কণ্ট্ৰ'ল ইউনিট (চি ইউ) আৰু ৪৫,৩৩২টা ভি ভি পেট পৰীক্ষা কৰা হয় ৷ এই পৰীক্ষাত সকলোখিনি ই ভি এম আৰু ভি ভি পেট ভোটগ্ৰহণৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে । তামুলপুৰ জিলাৰ বাবে প্রথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ প্রক্রিয়া ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব ।
আনহাতে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ কাৰ্যৰ সময়ত মেচিনসমূহৰ সংখ্যা পর্যাপ্ত নোহোৱাৰ বাবে প্ৰায় সকলো জিলাত পৰিপূৰক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ কৰাটোও প্রয়োজনীয় হ'ব আৰু এই প্রক্রিয়াও সম্ভাব্য উক্ত সময়সীমাৰ ভিতৰতে সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলিও যুটীয়া নিৰ্বাচনী বিষয়াজনে অৱগত কৰিছে ।
এই সকলো পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত বিধানসভা নির্বাচন আয়োজনৰ বাবে ই ভি এম আৰু ভি ভি পেট উপলব্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম সম্পূর্ণৰূপে সাজু হ'ব ।