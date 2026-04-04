অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে বিহু-পূজাত পাব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ : সুযোগ বুজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে বিহু-পূজাত পাব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ : সুযোগ বুজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
"সেই চিলিণ্ডাৰৰ টকা মামাই দিব, আপোনালোকে দিব নালাগে ৷" ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : April 4, 2026 at 8:36 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ চলাইছে ৷ ঠিক সমান্তৰালকৈ পশ্চিম এছিয়াত হোৱা যুদ্ধৰ ফলত ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো গেছৰ নাটনিয়ে গা কৰি উঠিছে ৷
সেয়ে সুযোগ বুজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমবাসীক দিলে ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷ শনিবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা আৰু সোণাৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিহু আৰু পূজাত অসমৰ ৰাইজক ডাঙৰ উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বিহু আৰু পূজাত অসমৰ ৰাইজে পাব এটাকৈ চিলিণ্ডাৰ ৷ সেই চিলিণ্ডাৰৰ টকা মামাই দিব, আপোনালোকে দিব নালাগে ৷ সেয়া আপোনালোকলৈ বিহু-পূজাৰ উপহাৰ ৷" আনহাতে সোণাৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংবাদিকৰ আগত কয়," অসমত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি হোৱা নাই, সকলো ঠিকে আছে ৷"
ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ অহাটো আমাৰ বাবে ভালহে কথা ৷ তেওঁ অসমৰ উন্নয়ন দেখি ভাল পাব ৷ মই ঝাৰখণ্ডলৈ গৈছো, তাত একোৱেই নাই ৷ তেওঁ অসমত আহিছে চাহ বাগিচা দেখিছে, মেডিকেল কলেজ দেখিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা দেখিছে ৷ তেওঁ অসমৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিব ৷"
আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অসমত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "কংগ্ৰেছে আনিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক ৷ যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া অসমীয়াৰ বাবে বেয়া ৷"
