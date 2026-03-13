ETV Bharat / politics

অগপৰ নিমিলা অংক : বিধায়কৰ প্রার্থিত্ব নিশ্চিত কৰাটোৱে প্ৰত্যাহ্বান নেতৃত্বৰ, জটিলতাত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব ১৭ মাৰ্চত । অগপই কিমান পাব সমষ্টি ?

Complicated situation in Guwahati Central Assembly constituency
বিধায়কৰ প্রার্থিত্ব নিশ্চিত কৰাটোৱে প্ৰত্যাহ্বান অগপৰ, জটিলতাত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 4:15 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু বেছি দিন নাই । প্ৰতিটো দলেই নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে যদিও শাসকীয় দল বিজেপি আৰু মিত্রদল অগপই এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ১৭ মাৰ্চত ঘোষণা কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে; কিন্তু অগপই এতিয়াও কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই ।

সমষ্টি বিতৰণৰ জটিলতা অব্যাহত :

ইফালে, মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই মিত্রদলৰে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা বুলি সদৰী কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই চূড়ান্ত আলোচনা হোৱা নাই বুলি কয় । মুখ্যমন্ত্রীৰ মতে সকলো হৈ গৈছে আৰু আলোচনা কৰাৰ কোনো কথা নাই; কিন্তু অগপৰ বক্তব্য পৃথক। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে বিধানসভা নির্বাচনক লৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত সমষ্টি বিতৰণৰ জটিলতা অব্যাহত আছে । অৱশ্যে এই জটিলতা অগপৰ ফালৰ পৰাহে আছে ।

AGP office in Guwahati
অগপৰ আমবাৰীৰ মুখ্য় কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

ইফালে আঞ্চলিক দলটোৰ লগত আসন বুজাবুজি সম্পূর্ণ হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে দাবী কৰি আহিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তালিকা প্রকাশ কৰিব পৰা নাই । আনহাতে অগপই আলোচনা অব্যাহত আছে বুলিয়ে সদৰী কৰি আছে । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে দুয়োটা দলৰ মাজত একাংশ সমষ্টিক লৈ জটিলতা বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে অগপৰ নেতৃত্ব সঘন বৈঠকতো মিলিত হৈছে ।

মধ্য গুৱাহাটীত জটিলতা কিয় ?

অগপৰ বাবে এই সময়ত আটাইতকৈ বেছি জটিলতাত থকা সমষ্টিটো মধ্য গুৱাহাটী বুলি পৰিগণিত হৈছে । এই সমষ্টিটোৰ সমস্যা কিদৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ সূত্র অগপই উলিয়াইছে; কিন্তু বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে কোনো সঁহাৰি অগপৰ সূত্ৰলৈ জনোৱা নাই । গুৱাহাটীৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অগপক ডিমৰীয়া সমষ্টিটো এৰি দি আন চাৰিটা সমষ্টি নিজৰ দখলত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অগপই বিজেপিৰ সিদ্ধান্তক একাষাৰতে সমৰ্থন নকৰিলেও নাকচো কৰা নাছিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকাত সমস্যাত পৰিছে অগপ নেতৃত্ব ।

ইতিমধ্যে অগপ নেতৃত্বই অলপতে মধ্য গুৱাহাটীত হোৱা দলীয় সংকল্প সমাৰোহত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে মধ্য গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । এতিয়া অগপক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো লাগে । তাৰ বাবে অগপই বিজেপিয়ে নিজে দিয়া সমষ্টি এটাই ঘূৰাই দিবলৈ সাজু হৈছে । দুদিন পূৰ্বে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাজনিশা অনুষ্ঠিত বৈঠকত অগপই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোকক ডিমৰীয়া সমষ্টিটোৱেই নালাগে; কিন্তু মধ্য গুৱাহাটী লাগিবই । অথচ অগপই নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিটো এইবাৰ প্ৰথমৰ পৰাই দাবী কৰি আহিছিল ।

Complicated situation in Guwahati Central Assembly constituency
মধ্য গুৱাহাটী নেৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই (ETV Bharat Assam)

অগপক নালাগে ডিমৰীয়া সমষ্টি :

দলটোৱে আনকি প্ৰাৰ্থীৰূপে অনানুষ্ঠানিকভাৱে তপন দাসকো প্ৰক্ষেপ কৰিছে । এতিয়া মধ্য গুৱাহাটী ধৰি ৰাখিবলৈ অগপক ডিমৰীয়া সমষ্টি নালাগে । তাকে লৈ দলৰ মজিয়াত অসন্তুষ্টি স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি হৈছে; কিন্তু এই সময়ত তেনে অসন্তুষ্টিও একমাত্র মধ্য গুৱাহাটীৰ স্বাৰ্থতে অগপ নেতৃত্বৰ বাবে গৌণ হৈ পৰিছে । বিগত তিনিটা দশক পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা প্ৰথমৰ পৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা মধ্য গুৱাহাটীৰ দাবীদাৰ হৈ আহিছে । সমষ্টি পুনৰনির্ধাৰণত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ নগৰ অঞ্চলৰ বৃহৎ অংশ মধ্য গুৱাহাটীত অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।

অন্তিমবাৰৰ বাবে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা :

ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এইবাৰ শেষবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু যাব বাবে তেওঁ এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ঠিৰাং কৰিছে । গতিকে অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লাগে । লগতে পুনৰবাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ব বুলি তেওঁ এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । তেনেস্থলত প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰাজনৈতিক জীৱনক তেওঁ বিদায় দিব নিবিচাৰে ।

Complicated situation in Guwahati Central Assembly constituency
মধ্য গুৱাহাটী নেৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই (ETV Bharat Assam)

ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "ম‍ই বিশ্বাস কৰো যে সমষ্টিটোত ম‍ই প্রার্থিত্ব পাম । মুখ্যমন্ত্রীয়েও মোক ভালদৰে জানে । চৰকাৰৰ সকলো আঁচনিৰ কাম আমাৰ সমষ্টিতো সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । তদুপৰি কথাটো হ'ল যে বৰ্তমানৰ বিধায়কসকলে প্রার্থিত্ব পোৱাটো ভাল । কোনেও বঞ্চিত হ'ব নালাগে ।"

মধ্য গুৱাহাটী অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে :

ইফালে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক উপেক্ষা কৰাৰ সাহস অগপ নেতৃত্বৰো এই সময়ত নাই । আনহাতে অগপৰ প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক আন দলে প্রার্থিত্ব দিবলৈ সাজু হৈ আছে । এনে এক প্ৰেক্ষাপটত অগপৰ নেতৃত্বৰ বাবে সমগ্ৰ বিষয়টো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিছে । ইফালে বিজেপিয়েও কোনো কাৰণতে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি অগপক এৰি নিদিয়ে । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী আছে । যাৰ বাবে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী বিজেপিয়ে অগপক এৰি নিদিয়ে । সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে ।

Complicated situation in Guwahati Central Assembly constituency
বিধায়কৰ প্রার্থিত্ব নিশ্চিত কৰাটোৱে প্ৰত্যাহ্বান অগপৰ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে অগপৰ লগত আসনক লৈ কোনো আলোচনা কৰাৰ কথা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । লাগিলে অগপই বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে । যাৰ বাবে এতিয়া অগপ নেতৃত্ব বিমোৰত পৰিছে ।

দেৰগাঁও-শিৱসাগৰত জটিলতা আঁতৰ হ'বনে ?

আনহাতে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভবেন ভৰালীয়ে প্রার্থিত্ব নোপোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে । আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰথমতে এৰাই চলিব বিচাৰিছিল যদিও পাছত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনক উপেক্ষা কৰাৰ সাহস অগপ নেতৃত্বৰ নহ'ল । সেয়েহে প্ৰদীপ হাজৰিকাক শিৱসাগৰৰ প্রার্থিত্ব দিয়াৰো অংক কৰা হৈছে । অৱশ্যে বিজেপিয়ে অগপৰ প্ৰস্তাৱক সমর্থন জনোৱা নাই । প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নাম শিৱসাগৰ সমষ্টিত উচ্চাৰিত হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় । এনেদৰে কেইবাটাও সমষ্টিক লৈ সমস্যাত পৰিছে অগপ নেতৃত্ব ।

Complicated situation in Guwahati Central Assembly constituency
বিধায়কৰ প্রার্থিত্ব নিশ্চিত কৰাটোৱে প্ৰত্যাহ্বান অগপৰ (ETV Bharat Assam)

এফালে মিত্রদল বিজেপিৰ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আৰু আনফালে দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ ক্ষোভ । ফলত চাৰিওফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত । এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি অগপ নেতৃত্ব কিদৰে আগুৱাই যাই সেয়া সময়েহে ক'ব ।

