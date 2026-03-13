অগপৰ নিমিলা অংক : বিধায়কৰ প্রার্থিত্ব নিশ্চিত কৰাটোৱে প্ৰত্যাহ্বান নেতৃত্বৰ, জটিলতাত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব ১৭ মাৰ্চত । অগপই কিমান পাব সমষ্টি ?
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু বেছি দিন নাই । প্ৰতিটো দলেই নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে যদিও শাসকীয় দল বিজেপি আৰু মিত্রদল অগপই এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ১৭ মাৰ্চত ঘোষণা কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে সদৰী কৰিছে; কিন্তু অগপই এতিয়াও কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই ।
সমষ্টি বিতৰণৰ জটিলতা অব্যাহত :
ইফালে, মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই মিত্রদলৰে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা বুলি সদৰী কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই চূড়ান্ত আলোচনা হোৱা নাই বুলি কয় । মুখ্যমন্ত্রীৰ মতে সকলো হৈ গৈছে আৰু আলোচনা কৰাৰ কোনো কথা নাই; কিন্তু অগপৰ বক্তব্য পৃথক। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে বিধানসভা নির্বাচনক লৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত সমষ্টি বিতৰণৰ জটিলতা অব্যাহত আছে । অৱশ্যে এই জটিলতা অগপৰ ফালৰ পৰাহে আছে ।
ইফালে আঞ্চলিক দলটোৰ লগত আসন বুজাবুজি সম্পূর্ণ হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে দাবী কৰি আহিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তালিকা প্রকাশ কৰিব পৰা নাই । আনহাতে অগপই আলোচনা অব্যাহত আছে বুলিয়ে সদৰী কৰি আছে । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে দুয়োটা দলৰ মাজত একাংশ সমষ্টিক লৈ জটিলতা বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে অগপৰ নেতৃত্ব সঘন বৈঠকতো মিলিত হৈছে ।
মধ্য গুৱাহাটীত জটিলতা কিয় ?
অগপৰ বাবে এই সময়ত আটাইতকৈ বেছি জটিলতাত থকা সমষ্টিটো মধ্য গুৱাহাটী বুলি পৰিগণিত হৈছে । এই সমষ্টিটোৰ সমস্যা কিদৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ সূত্র অগপই উলিয়াইছে; কিন্তু বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে কোনো সঁহাৰি অগপৰ সূত্ৰলৈ জনোৱা নাই । গুৱাহাটীৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অগপক ডিমৰীয়া সমষ্টিটো এৰি দি আন চাৰিটা সমষ্টি নিজৰ দখলত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অগপই বিজেপিৰ সিদ্ধান্তক একাষাৰতে সমৰ্থন নকৰিলেও নাকচো কৰা নাছিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকাত সমস্যাত পৰিছে অগপ নেতৃত্ব ।
ইতিমধ্যে অগপ নেতৃত্বই অলপতে মধ্য গুৱাহাটীত হোৱা দলীয় সংকল্প সমাৰোহত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে মধ্য গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । এতিয়া অগপক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিটো লাগে । তাৰ বাবে অগপই বিজেপিয়ে নিজে দিয়া সমষ্টি এটাই ঘূৰাই দিবলৈ সাজু হৈছে । দুদিন পূৰ্বে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাজনিশা অনুষ্ঠিত বৈঠকত অগপই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোকক ডিমৰীয়া সমষ্টিটোৱেই নালাগে; কিন্তু মধ্য গুৱাহাটী লাগিবই । অথচ অগপই নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিটো এইবাৰ প্ৰথমৰ পৰাই দাবী কৰি আহিছিল ।
অগপক নালাগে ডিমৰীয়া সমষ্টি :
দলটোৱে আনকি প্ৰাৰ্থীৰূপে অনানুষ্ঠানিকভাৱে তপন দাসকো প্ৰক্ষেপ কৰিছে । এতিয়া মধ্য গুৱাহাটী ধৰি ৰাখিবলৈ অগপক ডিমৰীয়া সমষ্টি নালাগে । তাকে লৈ দলৰ মজিয়াত অসন্তুষ্টি স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি হৈছে; কিন্তু এই সময়ত তেনে অসন্তুষ্টিও একমাত্র মধ্য গুৱাহাটীৰ স্বাৰ্থতে অগপ নেতৃত্বৰ বাবে গৌণ হৈ পৰিছে । বিগত তিনিটা দশক পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা প্ৰথমৰ পৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা মধ্য গুৱাহাটীৰ দাবীদাৰ হৈ আহিছে । সমষ্টি পুনৰনির্ধাৰণত পশ্চিম গুৱাহাটীৰ নগৰ অঞ্চলৰ বৃহৎ অংশ মধ্য গুৱাহাটীত অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।
অন্তিমবাৰৰ বাবে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা :
ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এইবাৰ শেষবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু যাব বাবে তেওঁ এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ঠিৰাং কৰিছে । গতিকে অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লাগে । লগতে পুনৰবাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ব বুলি তেওঁ এশ শতাংশ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । তেনেস্থলত প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰাজনৈতিক জীৱনক তেওঁ বিদায় দিব নিবিচাৰে ।
ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "মই বিশ্বাস কৰো যে সমষ্টিটোত মই প্রার্থিত্ব পাম । মুখ্যমন্ত্রীয়েও মোক ভালদৰে জানে । চৰকাৰৰ সকলো আঁচনিৰ কাম আমাৰ সমষ্টিতো সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । তদুপৰি কথাটো হ'ল যে বৰ্তমানৰ বিধায়কসকলে প্রার্থিত্ব পোৱাটো ভাল । কোনেও বঞ্চিত হ'ব নালাগে ।"
মধ্য গুৱাহাটী অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে :
ইফালে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক উপেক্ষা কৰাৰ সাহস অগপ নেতৃত্বৰো এই সময়ত নাই । আনহাতে অগপৰ প্রার্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক আন দলে প্রার্থিত্ব দিবলৈ সাজু হৈ আছে । এনে এক প্ৰেক্ষাপটত অগপৰ নেতৃত্বৰ বাবে সমগ্ৰ বিষয়টো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিছে । ইফালে বিজেপিয়েও কোনো কাৰণতে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি অগপক এৰি নিদিয়ে । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী আছে । যাৰ বাবে এইবাৰ মধ্য গুৱাহাটী বিজেপিয়ে অগপক এৰি নিদিয়ে । সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে অগপৰ লগত আসনক লৈ কোনো আলোচনা কৰাৰ কথা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । লাগিলে অগপই বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে বুলিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে । যাৰ বাবে এতিয়া অগপ নেতৃত্ব বিমোৰত পৰিছে ।
দেৰগাঁও-শিৱসাগৰত জটিলতা আঁতৰ হ'বনে ?
আনহাতে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভবেন ভৰালীয়ে প্রার্থিত্ব নোপোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে । আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰথমতে এৰাই চলিব বিচাৰিছিল যদিও পাছত দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনক উপেক্ষা কৰাৰ সাহস অগপ নেতৃত্বৰ নহ'ল । সেয়েহে প্ৰদীপ হাজৰিকাক শিৱসাগৰৰ প্রার্থিত্ব দিয়াৰো অংক কৰা হৈছে । অৱশ্যে বিজেপিয়ে অগপৰ প্ৰস্তাৱক সমর্থন জনোৱা নাই । প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নাম শিৱসাগৰ সমষ্টিত উচ্চাৰিত হোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় । এনেদৰে কেইবাটাও সমষ্টিক লৈ সমস্যাত পৰিছে অগপ নেতৃত্ব ।
এফালে মিত্রদল বিজেপিৰ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আৰু আনফালে দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ ক্ষোভ । ফলত চাৰিওফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত । এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি অগপ নেতৃত্ব কিদৰে আগুৱাই যাই সেয়া সময়েহে ক'ব ।
