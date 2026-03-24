ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচন অতি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব পাৰে: অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বাইচুং ভূটীয়া

বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বহু কাম কৰা বুলি উল্লেখ কৰে এসময়ৰ ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে ।

Bhaichung Bhutia
অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বাইচুং ভূটীয়াৰ মন্তব্য (ANI)
author img

By ANI

Published : March 24, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰায়পুৰ (ছত্তীশগড়) : আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 'প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক' হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা উল্লেখযোগ্য কামৰ উদ্ধৃতি দি সোমবাৰে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ফুটবলাৰ বাইচুং ভূটীয়াই এই মন্তব্য কৰে ।

এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বাইচুং ভূটীয়াই কয়, "মই যিমানদূৰ জানো, নিৰ্বাচনত হয়তো অতি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব পাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনত বহু কাম কৰিছে । আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বহু কাম কৰিছিল ।"

ইফালে, শনিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে । চিচিৰবৰগাঁৱৰ পৰা জীৱন গগৈ আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা কৃষ্ণা সাহাক দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত বিজেপিৰ মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৯০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯ মাৰ্চত দলটোৱে ৮৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ দিন সোমবাৰে অন্ত পৰে ।

প্ৰথম তালিকাত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিশিষ্ট নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাক প্ৰক্ষেপ কৰে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আজীৱন সম্পৰ্ক শেষ কৰি দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে ।

আনহাতে, বিগত দুটা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিহপুৰীয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ পৰম্পৰাগত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল যে দলটোৱে ৮৯ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । প্রথমখন তালিকা প্রকাশ পোৱাৰ পাছত তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় ব'ৰ্ডে ৮৯টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৮৮টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে । অতি সোনকালে চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে অসম গণ পৰিষদ (অগপ) আৰু বড়োলেণ্ড পিপ'লছ ফ্ৰণ্টৰ (বি পি এফ) সৈতে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইফালে কংগ্ৰেছে ১২৬ খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, চি পি আই(এম), চি পিআ ই(এমএল) আৰু অল পাৰ্টী হিল লিডাৰ্ছ কনফাৰেন্সৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে । ইফালে ৰাইজৰ দলে ১১ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । সকলো সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে, ফলাফল ৪ মে’ত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠিত বিজেপি চৰকাৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব । আনহাতে, কংগ্ৰেছে শাসকীয় দলটোক পৰাস্ত কৰি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি, অগপ আৰু ইউনাইটেড পিপ'লছ পাৰ্টী লিবাৰেলক (ইউ পি পি এল) লৈ গঠিত এন ডি এয়ে ৭৫ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কেৱল বিজেপিয়ে ৬০ খন আসন লাভ কৰিছিল । আনহাতে, কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফ, বি পি এফ আৰু কমিউনিষ্ট দলৰ সৈতে এক মিত্ৰতা গঠন কৰিছিল যদিও ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৬ খন আসন লাভ কৰি মিত্ৰজোঁটে শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কৰে । ২০২১ চনত ভোটাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ ৮৬.২ শতাংশ পৰ্যন্ত আছিল আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ সংখ্যা ২ কোটিতকৈ অধিক আছিল ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.