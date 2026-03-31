জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসা : শিল দলিয়াই ভাঙিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ আয়না

কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড । চিমেন চাপৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 2:54 PM IST

জোনাই : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় দলৰ সমৰ্থকৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই সোমবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ ঘৰত শিল নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ :

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত শুই থকা অৱস্থাত জোনাই চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তেলামত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰভাৱতী পেগুৰ ঘৰত প্ৰায় ২০ জনীয়া এটা দলে ঘৰত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল দলিয়াই ঘৰৰ খিৰিকীৰ আয়না ভাঙি চূৰমাৰ কৰে । পিছত কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰই এখন দা লৈ খেদি যোৱাত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ঘৰৰ সন্মুখত বাহনৰ তাণ্ডব :

আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে জোনাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ বাসগৃহত । প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত নিশা প্ৰায় ১১ বজাত এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীক গাড়ীৰে মহটিয়াই প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে । এই দৃশ্য় চিচি টিভিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ আছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন যুৱকে কয়, "মই নিশা ১১:১০ মান বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলো । আমাৰ ইয়াত কেইজনমান নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰিছিল । তেওঁলোক গ'ল নে নাই চাবলৈ আহিছিলো । সেই সময়তে ৬ খন বাহন আহে । ৫খন জোনাইৰ ফালে যায় যদিও এখন এইফালে আহি আছিল । মই গেটৰ সন্মুখত থাকোতেই মোক খুন্দিয়াই প্ৰাণনাশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় । এয়া চিচি টিভি কেমেৰাত আছে ।"

কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড :

সমষ্টিটোৰ বাহিৰ জোনাই, তেলামৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়য়ো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ।

এই ঘটনাই অঞ্চলটোত নিৰ্বাচনী পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে । এইধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ফলত ভয় আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । যদি শীঘ্ৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেন্তে আগন্তুক দিনসমূহত এই হিংসাই আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আংকা আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য় কৰিছে । এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনী হিংসাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকাত জোনাইৰ ভোটাৰসকলৰ মাজত ভীতিগ্ৰস্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

জোনাইত এইদৰে সংঘটিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত আইন-শৃংখলা ৰক্ষাত সক্ৰিয় আৰু নিৰপেক্ষ হস্তক্ষেপ অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিভিন্ন মহলৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণ, স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি: কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰ্মী আহত, ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহন

ন-দুৱাৰত প্ৰাক-নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ

