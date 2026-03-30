জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি: কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰ্মী আহত, ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহন

জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি: কংগ্ৰেছ-বিজেপি কৰ্মী আহত, ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহন
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰৰ মেদকক আক্ৰমণৰ চেষ্টা । নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত । বিজেপি কৰ্মীৰ বাহনতো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ।
Published : March 30, 2026 at 2:13 PM IST
জোনাই : নিৰ্বাচন সমাগত । প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈছে । তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিৰ্বাচনী হিংসাৰ খবৰো আহিছে । নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পিছত এইবাৰ জোনাই সমষ্টিত শাসক বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হোৱা দেখা গৈছে । কেতিয়াবা যদি বিজেপি দলৰ সমৰ্থকৰ বাহনত আক্ৰমণ, কেতিয়াবা আকৌ বিৰোধী কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ শিল নিক্ষেপ । আনকি সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকৰ বাহনতো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীও সামান্য আঘাত পায় । কুলাজানত হোৱা এই আক্ৰমণত বাহনখনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় । বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ।
মুঠতে জোনাইত নিৰ্বাচনী হিংসাই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । সমষ্টিটোত ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই আক্ৰমণবোৰত কেবাখনো বাহনৰ ক্ষতি হৈছে । আক্ৰমণৰ ফলত কেইবাজনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহত হৈছে । ইতিমধ্যে চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আনহাতে শুকুৰবাৰে নিশা চিচি টঙানী ব্লক কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত কুলাজানত নিৰ্মিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ো দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে । দুৰ্বৃত্তই কাৰ্যালয়ত থকা দলীয় নথিপত্ৰ, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদিও ফালি পেলায় ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । সভালৈ আমি ওলাই যাওতে ভুৱন পেগুৰ গুণ্ডাই শিলগুটি, দা, লাঠি লৈ আমাক যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিলে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মূৰত আঘাত পাইছে । পি এছ অ'জনৰো বুকুত শিলগুটি পৰিছে । ইয়াৰ পৰাই ভুৱন পেগুক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে ভাই-ককাইৰ মাজত যুদ্ধ লগাব নালাগিছিল । গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন খেলক ।"
এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে শনিবাৰে সন্ধিয়া চিগা গাওঁ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাইদাংশ্ৰী তিনিআলিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বাহনত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে । সন্ধিয়া দুগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বাহনখন পথৰ দাঁতিত ৰখাই আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈছিল । তেনে সময়তে দুখন চাৰিচকীয়া বাহনত অহা প্ৰায় ২০ জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে শিল, লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰি অনিষ্ট কৰে বাহনখন । ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ঘটনাবোৰত বিজেপি কৰ্মী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে সমষ্টিটোত বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰতো আক্ৰমণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিশাল জনসভালৈ অহা কৰ্মীক উভতি যোৱা পথত জোনাই ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিজয়পুৰত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে । জানিব পৰা মতে এই আক্ৰমণত দুগৰাকী যুৱতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ঘটনাত বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । বিজেপি কৰ্মীয়ে অভিযোগ কৰা মতে এই আক্ৰমণত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী জড়িত আছে । চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে বিজেপি কৰ্মীসকলে ৷
