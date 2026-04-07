ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন, হাফলং সমষ্টিৰ দুৰ্গম স্থানৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া

ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন, হাফলং সমষ্টিৰ দুৰ্গম স্থানৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া
Published : April 7, 2026 at 8:08 PM IST
হাফলং: ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী ৷ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলো ৷ দুৰ্গম স্থানত থকা ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ মঙলবাৰে ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৷
ডিমা হাছাও জিলাৰ অন্তৰ্গত ১১৩ নং হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অতি দুৰ্গম স্থানত আছে ৷ সেয়ে দুৰ্গম স্থানত থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে ৷
মঙলবাৰে জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ২৩ টা দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে ভোটাৰ বাবে সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৷ এই সম্পৰ্কে ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া গায়ত্ৰী দেৱীদাস হাইলিঙে কয়,"জিলাখনৰ ২৬১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৷ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চিচি টিভি স্থাপন কৰা হৈছে ৷ স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত অতিৰিক্ত চিচি টিভি সংস্থাপন কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা নথকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বেটাৰীৰ উপযুক্ত যোগান ধৰাৰ লগতে আৰু সমগ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা হ'ব ৷ চিচি টিভিৰ জৰিয়তে জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা সমগ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব ৷"
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"হাফলং সমষ্টিত ৬৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে এই স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ যাতে সকলো নাগৰিকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷"
ভোটাৰসকললৈ আহ্বান জনাই নিৰ্বচনী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"ভোটদান কৰাৰ বাবে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ বাহিৰে নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া ১২ খন পৰিচয় পত্ৰ যেনে এমজিএনৰেগা কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, আয়ুষ্মান কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, বেংক বা পোষ্ট অফিচৰ পাছবুকৰ আদি পৰিচয় পত্ৰ লৈ ভোটদান কৰিব পাৰিব ভোটাৰ ৰাইজে ৷ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ কোনো ভোটাৰে মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰিব ৷"