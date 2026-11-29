স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন: বেলট বাকচ লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী
সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ।
Published : November 29, 2026 at 4:30 PM IST
মাজুলী/ধেমাজি : মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোটগ্ৰহণ অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব । জোনাই, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ ১১খন জিলাত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আজি পুৱাৰে পৰাই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ৰাওনা হৈছে । বেলট বাকচ, ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী লৈ পোলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হয় । ধেমাজি জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগনৰ পৰা বেলট বাকচ, পেপাৰ আদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হয় ৷
ধেমাজি জিলাত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দুহেজাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰিজাইডিং, প’লিঙকে ধৰি চাৰিগৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু দুগৰাকী আৰক্ষীকৰ নিয়োগ কৰা হৈছে । ধেমাজি জিলাখনত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাবে ৩২৬ টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাবে ২৭ টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
মুঠ ১৭টা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় সমষ্টি থকা ধেমাজি জিলাত ইতিমধ্যে ৩নং গালী বিজয়পুৰ সমষ্টি আৰু ৫নং অয়াং জোনাই সমষ্টিত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনাপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাত এইবাৰ জিলাখনত পৰিষদৰ ১৫টা সমষ্টিতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
ধেমাজি জিলাখনত এইবাৰ মিছিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ১৫টা সমষ্টিৰ বাবে ৫৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় ৩টা সমষ্টিৰ বাবে ১১গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱৰ্তীণ হৈছে ৷
ধেমাজিত এইবাৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ১৫টা সমষ্টিৰ বাবে ৫৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে । জিলাখনৰ মুঠ ২,১১,১৪৩ গৰাকী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৷ ইয়াৰে ১,০৪৪,২৩ জন পুৰুষ আৰু ১,০৬,৭২০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । ৩২৬টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
ইপিনে, এই নিৰ্বাচনক লৈ মাজুলীত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে । উল্লেখ্য যে মাজুলীত নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ ১০৪ টা ভোটকেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে । নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে মুঠ ৫০৮গৰাকী প’লিং বিষয়া, ১২৭গৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু ২০গৰাকী ছেক্টৰ বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৭২গৰাকী মহিলা পোলিং বিষয়া আৰু ১৮গৰাকী মহিলা প্ৰিজাইডিং বিষয়াও আছে ।
মাজুলীৰ ২৩ নং লোহিত পৰিষদীয় সমষ্টি, ৩০ নং চাংগা সমষ্টি, ৩১ নং ফুলনি-জকাইবোৱা সমষ্টি আৰু ৩২ নং ৰিক্কং-মাজুলী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৩,২৬২গৰাকী । ইয়াৰে ৩৬,৬৭০ জন পুৰুষ আৰু ৩৬,৫৯২গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।
যোৰহাট জিলাত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দুটা সমষ্টিত আছে । ৩৩ নং যোৰহাট সমষ্টি আৰু আনটো হৈছে ৩৮ নং জাজী সমষ্টি । এই দুয়োটা সমষ্টিৰ প্ৰায় ২৫ হাজাৰ ভোটাৰে ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । আনহাতে দুয়োটা সমষ্টিৰ কাৰণে ৫৩টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে । দুয়োটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৭টা স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰও আছে । দেওবাৰে পুৱাৰে পৰাই যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্বাচনত জড়িত বিষয়া,কৰ্মচাৰী আৰু আৰক্ষী জোৱানসকলে বেলট বাকচ আদি লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন : ২২ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা