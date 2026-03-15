আজি ঘোষণা হ’ব অসমৰ লগতে কেৰালাম, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ আৰু পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন

আজি ঘোষণা হ’ব অসমৰ লগতে আন তিনি ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই বিয়লি সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল ৷

আজি ঘোষণা হ’ব নিৰ্বাচনৰ দিন (ECI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 10:37 AM IST

Updated : March 15, 2026 at 11:13 AM IST

নিউজ ডেস্ক: আজি বিয়লি চাৰি বজাত ঘোষণা হ’ব অসমৰ লগতে আন তিনিখন ৰাজ্য পশ্চিমবংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ৷ দেওবাৰে বিয়লি ৪ বজাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ৷ এই সংবাদমেলতেই এই চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

অহা মে’ আৰু জুন মাহত বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যকেইখনত ৷ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ ২০২১ চনত পশ্চিমবংগত ৮ টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও এইবাৰ তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম আৰু পশ্চিমবংগত জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰাৰ এদিন পিছতে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ শিলচৰত নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে ৷ ইফালে পশ্চিম বংগত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হোৱা এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াত মমতা বাহিনীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰা বুলি কয় ৷

একে সময়তে এছ আই আৰৰ সময়ত পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণৰ অভিযোগ তুলি চি ই চিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ বাবে টি এম চি নেতৃত্বাধীন বিৰোধীয়ে যোৱা সপ্তাহত সংসদৰ দুয়োটা সদনত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল ।

২০ মে’ত অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ২৩ মে’ত কেৰালামৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ’ব । একেদৰে ১০ মে’ত তামিলনাডুৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’ব আৰু ৭ মে’ত পশ্চিম বংগৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল শেষ হ’ব ।

পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৈতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ পূৰ্ণ বিচাৰপীঠে ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কিছুদিন পিছতে এই নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা কৰা হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত গঠিত প’ল পেনেলৰ পূৰ্ণ বিচাৰপীঠে অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কেৰালাম ভ্ৰমণ কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনাইছে যে পশ্চিমবংগৰ বাহিৰে অসম, তামিলনাডু, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত বিধানসভা নিৰ্বাচন বেছিভাগেই একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পশ্চিমবংগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ভোটগ্ৰহণৰ পৰ্যায় কম হ’ব । দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।

২০১৬ আৰু ২০২১ চনত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত দুটা আৰু তিনিটা পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল । আনহাতে কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত একক পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছিল । পশ্চিমবংগত আঠটা আৰু সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন ।

উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনী তালিকা বিশুদ্ধকৰণৰ লক্ষ্যৰে পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ) প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল । অসমত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ (এছ আৰ) কৰা হৈছিল ।

নিৰ্বাচন হ’বলগীয়া কোন ৰাজ্যত কিমানখন আসন আছে ?

  1. অসম- ১২৬
  2. পশ্চিমবংগ- ২৯৪
  3. কেৰালাম- ১৪০
  4. তামিলনাডু- ২৩৪
  5. পুডুচেৰী- ৩৩ (৩০ জন নিৰ্বাচিত আৰু ৩ জন মনোনীত সদস্য)

কোন কোন ৰাজ্যত কোন দলৰ চৰকাৰ আছে ?

  1. অসম- বিজেপি
  2. পশ্চিমবংগ- তৃণমূল কংগ্ৰেছ
  3. কেৰালাম- বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা (এলডিএফ)
  4. তামিলনাডু- দ্ৰাৱিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগম (DMK)
  5. পুডুচেৰী- অল ইণ্ডিয়া এন আৰ কংগ্ৰেছ (AINRC)

