ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে উত্তপ্ত খোৱাং; নিশা থানাৰ আলহী হ'ল বিজেপি কৰ্মী
মৰাণত বিজেপিৰ দুই ফৈদৰ সংঘৰ্ষ । ঘৰে ঘৰে ধন বিলাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ খোৱাঙত ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতালে বিজেপি কৰ্মীক ।
Published : April 9, 2026 at 8:06 AM IST
ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বুধবাৰে নিশাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । তাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিতো নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । মৰাণত বিজেপিৰ দুই ফৈদৰ মাজত মুকলি সংঘাতক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
খোৱাং আৰু টিংখাং সমষ্টিৰ সীমান্তৰ তিলৈনগৰৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ উপ-সভাপতি দুলাল গগৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ ভাতৃ ত্ৰৈলোক্য গগৈৰ নেতৃত্বত এটা দলে তেওঁ আগচি ধৰি অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । অভিযোগ অনুসৰি ত্ৰৈলোক্য গগৈৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে বিভিন্ন গালি-গালাজ কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি শাৰিৰীকভাৱেও অপদস্থ কৰে । যাক লৈ ৰাজপথতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত হোৱাত পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটে । পিছত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু স্থানীয় দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
ইফালে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ ভাতৃ ত্ৰৈলোক্য গগৈয়ে সেই স্থান ত্যাগ কৰে । আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা সংবাদ মাধ্যমৰ লোককো একাংশ বিজেপি কৰ্মী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই ঘটনাৰ পিছতে খোৱাঙৰ হালধিবাৰী চেতিয়া গাঁৱত আন এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ধন বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগত হালধিবাৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতি জিতুল বৰুৱাসহ ৬ বিজেপি নেতা-কৰ্মীক ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখে । ৰাইজৰ সহযোগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে বিজেপি নেতা-কৰ্মীকেইজনক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
অভিযোগ অনুসৰি ৩ খনকৈ বাহন লৈ উক্ত অঞ্চলটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ধন বিতৰণ কৰিছিল বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলে । ঘটনা পোহৰলৈ অহা পাছতেই অঞ্চলটোত উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে বিজেপি কৰ্মীসকলক থানালৈ লৈ যায় । ভোটদানৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনাই সমগ্ৰ খোৱাং সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
