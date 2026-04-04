সময়ত নোযোৱাৰ ফল পালে কংগ্ৰেছ নেতাই, খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিলে সাংসদে

সময়ত নোযোৱাৰ ফল পালে কংগ্ৰেছ নেতাই, খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিলে সাংসদে
কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাবে সভা এৰি ঘৰমুৱা হ'ল কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৷ খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷
Published : April 4, 2026 at 6:32 PM IST
ধুবুৰী: নিৰ্বাচনৰ ভাষণ শুনিবলৈ আহি এইবাৰ ৰাইজৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা সভাস্থলী এৰি ঘৰমূৱা হ'ল শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা জয় লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷ সেই বিশ্বাসতে শনিবাৰে গোৱালপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা কথা আছিল সাংসদ গৰাকীৰ ৷
কিন্তু শনিবাৰে গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নেতা নহয় ৰাইজৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল ৷ সভাখন দিনৰ ১১ বজাত আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি সলনি হ'বলৈ ধৰে ৷ প্ৰথমে ৰাইজক জনোৱা হয় যে সভাখন ১২ বজাত আৰম্ভ হ'ব ৷
কিন্তু ১২ বজাৰ পিছতো কোনো এজন নেতাৰ দেখা-সাক্ষাৎ নহ'ল সভাস্থলীত ৷ অৱশেষত দিনৰ ২.৩০ বজাত যেতিয়া নেতাসকল গৈ সভাস্থলীত উপস্থিত হয় তেতিয়ালৈ ৰাইজৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল ৷ যাৰ বাবে সভা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ঘৰমুখী হ'ল দলীয় কৰ্মী, যিটো কোনো দলৰ নেতাই চাব নিবিচাৰে ৷
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ নেতা ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীৰ ৷ কিন্তু ৰাইজৰ সময়ৰ মূল্য দিব নজনা একাংশ নেতাৰ বাবে কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা সভা ত্যাগ কৰিলে শ শ ৰাইজে ৷ যাৰ বাবে খালী চকীৰ সন্মুখত শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে ভাষণ দিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷
মঞ্চৰ পৰা বিজেপি, এআইইউডিএফক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ৷ বিপৰীতে তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই দলীয় কৰ্মী তথা সমৰ্থকৰ ৷ সেয়ে মঞ্চত সাংসদ হুছেইনে ভাষণ দি থকাৰ সময়তে ৰাইজে আসন এৰি ঘৰমুৱা দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত ৷
