ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি এৰি নিদিয়ে অগপই : কি কৰিব বিজেপিয়ে ?

ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি এৰি নিদিয়ে অগপই : কি কৰিব বিজেপিয়ে ?
বন্ধুত্বপূর্ণ নিৰ্বাচন নেখেলে অগপই । এইবাৰ অগপৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি দাবী নেতৃত্বৰ ।
Published : February 18, 2026 at 1:02 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি অগপক লাগিবই । বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'ব । সংকল্প সমাৱেশত ক'লে অগপৰ শীর্ষ নেতৃত্বই । লখিমপুৰৰ নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিলৈ এতিয়া বিজেপি, অগপ উভয় দলৰ চকু । নতুন সমষ্টিটো উভয় দলে দখল কৰাৰ কুচকাৱাজ চলাইছে । সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপি দলৰ কে'বাজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব বুলি ৰাজহুৱা কৈ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ কিন্তু মঙলবাৰে সেই সমষ্টিটো অগপক লাগিব বুলি দাবী কৰে দলটোৰ শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই । ৰঙানদী সমষ্টি এৰি নিদিয়ে অগপই । এই কথা আজি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৈশ্যই ৷ বিজেপিৰে মিত্ৰতাৰ অংশীদাৰ অগপই ৰঙানদীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ।
সমষ্টিটোত অগপই আয়োজন কৰা সংকল্প সমাৱেশত অংশগ্রহণ কৰি পূৰ্বতকৈ এইবাৰ দলটোৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে । ৰঙানদী সমষ্টিৰ হাৰিবৰ দলনীত সংকল্প সমাৱেশত দলৰ বিত্ত সম্পাদক তথা ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত খাউণ্ডক সন্মুখত লৈ এই কথা একপ্ৰকাৰ ঘোষণা কৰিলে দলৰ চাৰি জ্যেষ্ঠ নেতা ক্ৰমে ফণীভূষণ চৌধুৰী, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য , প্ৰবীণ হাজৰিকা আৰু অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই ৷
বন্ধুত্বপূর্ণ নিৰ্বাচন নেখেলে অগপই :
বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কয়, "ৰঙানদীত ব্যাপক সমাবেশে সমষ্টিটোত যে অগপৰ শক্তিশালী খোপনি আছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ৷ আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্রত আমাৰ বিজেপিৰে সোনকালেই আলোচনা হ'ব । যিহেতু এই সমষ্টিটোত আমাৰ দখল শক্তিশালী সেয়ে আসনখন আমি বিচাৰিম । পালে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব । আমাৰ সেই বিশ্বাস আছে ৷" বিজেপিয়েও যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেন্তে বন্ধুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী যুজ হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আমি এইবাৰ বন্ধুত্বপূর্ণ নিৰ্বাচন নেখেলো । ৰঙানদীত অগপই অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব । নিৰ্বাচনত এইবাৰ অগপৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ।"
কংগ্ৰেছত ভৱিষ্যৎ নাই ভূপেন বৰাৰ:
আনহাতে অপূর্ব ভট্টাচার্যই কংগ্রেছক সমালোচনা কৰি কয়, "কংগ্ৰেছত ভৱিষ্যৎ নাই ভূপেন বৰাৰ । সেইবাবে বৰাৰ দলত্যাগ আদৰণীয় । আমাৰ শত্রু কংগ্রেছ । পাকিস্তানৰ লগত মিলাপ্ৰীতি থকা নেতাই কংগ্রেছক নেতৃত্ব দিছে । গঁড় হত্যাকাৰীয়েও কংগ্রেছক নেতৃত্ব দিছে । গঁড়ৰে নিৰাপত্তা নাই । কংগ্রেছ ক্ষমতালৈ আহিলে মানুহৰ কি হ'ব কওক ? জাতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা আছে ? নে ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে ? সেই কংগ্রেছৰ কথা পাতি কি লাভ হ'ব ? ৰাইজে এনেয়ো তেওঁলোকক বিদায় দিছেই ।"
কংগ্রেছৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় :
ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও কংগ্রেছক সমালোচনা কৰি কয়, "আজিৰ দিনত কংগ্রেছৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় । ভৱিষ্যৎ নাই কংগ্রেছৰ । সেয়ে ভূপেন বৰাৰ দৰে নেতাই দলত্যাগ কৰিছে ৷"
আনহাতে সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়, "দলৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত মোৰ গভীৰ বিশ্বাস আছে । ইতিমধ্যে দলৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সমষ্টিটোত শক্তিশালীভাৱে কাম-কাজ আগুৱাই নিবলৈ আহ্বান জনাইছে । মই ভাবো ৰঙানদী সমষ্টি অগপৰ দখলত থাকিব ।"
নৱগঠিত সমষ্টিটোক লৈ এতিয়া বিজেপি-অগপৰ এনে স্থিতি । আসন বুজাবুজিৰ সময়ত বিজেপিয়ে সমষ্টিটো অগপক এৰি দিবনে ? যদি নিদিয়ে অগপই কি পদক্ষেপ ল'ব ? ইয়াৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত নাই । আসন বুজাবুজিৰ সময়ত স্পষ্ট হ'ব ৰঙানদীত আচলতে কোনে নিৰ্বাচনী ৰণ দুন্দুভি বজাব ?
এই সমাৱেশত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ হাজৰিকা, উপ-সভাপতি অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য, বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ড, মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী পূৰৱী তালুকদাৰ, সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি মৰাং, সাধাৰণ সম্পাদক তোলন কোঁৱৰ, জিলা সভাপতি দীপক বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে দলীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।